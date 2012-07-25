LG Mobile, 2012 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden LG Mobile, 2012 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.



Yayımlanan güncel bilgilere göre LG Mobile, ikinci çeyrek boyunca 13.1 milyon mobil telefon sevkiyatı gerçekleştirerek 1.98 milyar dolar satış geliri elde etmiş. Satış gelirlerinin, 2011 yılının ikinci çeyreğine göre %28.6 oranında, 2012 yılının birinci çeyreğine göre ise %6.8 oranında gerilediği belirtiliyor. Satış gelirlerinin düşüşü, standart cep telefonlarına (java platformlu) olan talebin azalmasına bağlanıyor.

Faaliyet zararını 51 milyon dolar olarak açıklayan üreticinin mobil telefon sevkiyatlarının %44'ünü artık akıllı telefonlar oluşturuyor. Bir önceki çeyrekte akıllı telefonlar %36'lık dilime sahipti.

Şu ana kadar 4 milyondan fazla Optimus LTE serisi akıllı telefon satışı gerçekleştiren üretici, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa pazarları için LTE destekli yeni modellerini tanıtmayı planlıyor.

