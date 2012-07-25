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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile, 2012 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, 2012 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden LG Mobile, 2012 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.
Yayımlanan güncel bilgilere göre LG Mobile, ikinci çeyrek boyunca 13.1 milyon mobil telefon sevkiyatı gerçekleştirerek 1.98 milyar dolar satış geliri elde etmiş. Satış gelirlerinin, 2011 yılının ikinci çeyreğine göre %28.6 oranında, 2012 yılının birinci çeyreğine göre ise %6.8 oranında gerilediği belirtiliyor. Satış gelirlerinin düşüşü, standart cep telefonlarına (java platformlu) olan talebin azalmasına bağlanıyor.
Faaliyet zararını 51 milyon dolar olarak açıklayan üreticinin mobil telefon sevkiyatlarının %44'ünü artık akıllı telefonlar oluşturuyor. Bir önceki çeyrekte akıllı telefonlar %36'lık dilime sahipti.
Şu ana kadar 4 milyondan fazla Optimus LTE serisi akıllı telefon satışı gerçekleştiren üretici, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa pazarları için LTE destekli yeni modellerini tanıtmayı planlıyor.
LG Mobile, 2012 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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tupacamaru 6 yıl
bu kafayla daha cok dusus yasarsin lg efendi donanimina lafim summe haşa ister ucan telefon yap ama yazilim vermedikten sonra neye yarar lte alanlarda seneye bu zamanlar anca guncelleme alirlar
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blackcurse 6 yıl
Bu lg optimus blackten sonra hangi telefonunu getirdi türkiyeye androidli?
benim hiç haberim olmadı da :S
bilen var mı?
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pijama61 6 yıl
kriz bir samsungu bir de bizi teğet geçmiş demek.
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South Korea 6 yıl
Koreli kız istiyok
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darknesss45 6 yıl
kizlarin kaliteyi dusurmus :s
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