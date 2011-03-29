LG Mobile, 4.3'' boyutunda ''Nova'' ekrana sahip Optimus Big üzerinde mi çalışıyor?

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Uzakdoğu cephesinden gelen bilgilere göre ''Nova'' ekranlı ve Optimus Big isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

iPhone ile yan yana kameralara poz veren Optimus Big'in ana vatanı dışındaki pazarlara giriş yapıp yapmayacağı henüz bilinmezken telefonun 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden güç alacağı ve ekran boyutunun 4.3 inç olacağı ifade edilmekte. Ekran çözünürlüğünün büyük ihtimalle 480 x 800 piksel (WVGA) olacağını düşünüyoruz.

Eğer gelen bilgiler doğruysa Optimus Big, Optimus Black'in ardından firmanın Nova ekranlı ikinci cep telefonu ünvanını taşıyacak. Bilindiği üzere LG'nin Nova olarak isimlendirdiği ekranlar 700 nit parlaklık seviyesi sunmalarıyla rakipleri arasından sıyrılıyor.