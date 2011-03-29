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LG Mobile, 4.3'' boyutunda ''Nova'' ekrana sahip Optimus Big üzerinde mi çalışıyor?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Uzakdoğu cephesinden gelen bilgilere göre ''Nova'' ekranlı ve Optimus Big isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

iPhone ile yan yana kameralara poz veren Optimus Big'in ana vatanı dışındaki pazarlara giriş yapıp yapmayacağı henüz bilinmezken telefonun 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden güç alacağı ve ekran boyutunun 4.3 inç olacağı ifade edilmekte. Ekran çözünürlüğünün büyük ihtimalle 480 x 800 piksel (WVGA) olacağını düşünüyoruz.

Eğer gelen bilgiler doğruysa Optimus Big, Optimus Black'in ardından firmanın Nova ekranlı ikinci cep telefonu ünvanını taşıyacak. Bilindiği üzere LG'nin Nova olarak isimlendirdiği ekranlar 700 nit parlaklık seviyesi sunmalarıyla rakipleri arasından sıyrılıyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Erasmus. Strech diye bir şey var dimi canım kardeşim. Boşluk moşluk kalmaz. Üstelik 800x480 ile 1200*800 arasında scala olarak o kadar büyük bir fark yok. Sonuçta 4:3 görüntüyü 16:9 yaparsan saçma sapan görünür ama 16:10 görüntüyü 16:9 yaparsan aradaki farkı anlaman imkansız gibi bir şey olur. Burada da birisinin oranı 1.5 diğerinin oranı 1.66 ve aradaki farkı anlayamazsın. Ekran strech olur. Kenarlara uzatılır ve olur biter...
Üstelik bu daha yüksek çözünürlük manyaklığı ne anlamış değilim. 1200 e 800 falan. Ufacık ekranda fullhd çözünürlük olsa ne ki? Bence 960 a 540 çözünürlükten daha fazlası olmamalı, gereksiz. Üstelik bu 960x640 da nereden çıktı. Dünya 16:9 a doğru kayıyor. 960x540 tam 16:9 formatında. Şimdi 640 yapıp da oranı bozmanın anlamı ne ki. Zaten tüm LCD, LED, Plazma televizyonlar 16:9
İnsan gözünün görüş oranı 16:9 Kalkıp da niye 16:10 bile olmayan saçma sapan bir orandan bahsedelim ki?
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Erasmus78 8 yıl

OverClocKing

Erasmus. Strech diye bir şey var dimi canım kardeşim. Boşluk moşluk kalmaz. Üstelik 800x480 ile 1200*800 arasında scala olarak o kadar büyük bir fark yok. Sonuçta 4:3 görüntüyü 16:9 yaparsan saçma sapan görünür ama 16:10 görüntüyü 16:9 yaparsan aradaki farkı anlaman imkansız gibi bir şey olur. Burada da birisinin oranı 1.5 diğerinin oranı 1.66 ve aradaki farkı anlayamazsın. Ekran strech olur. Kenarlara uzatılır ve olur biter...
Üstelik bu daha yüksek çözünürlük manyaklığı ne anlamış değilim. 1200 e 800 falan. Ufacık ekranda fullhd çözünürlük olsa ne ki? Bence 960 a 540 çözünürlükten daha fazlası olmamalı, gereksiz. Üstelik bu 960x640 da nereden çıktı. Dünya 16:9 a doğru kayıyor. 960x540 tam 16:9 formatında. Şimdi 640 yapıp da oranı bozmanın anlamı ne ki. Zaten tüm LCD, LED, Plazma televizyonlar 16:9
İnsan gözünün görüş oranı 16:9 Kalkıp da niye 16:10 bile olmayan saçma sapan bir orandan bahsedelim ki?


Strech kaliteyi bozar! Sen gözle farketsen de etmesen de bozar.
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mehmednaim 8 yıl
Sayılarla konuyu sulandırmaya gerek yok! Uygulamalarda kullanılan görüntüler, vektörel olmadığı sürece, kaç piksel ise sadece o pikselde düzgün görüntülenebilir. Olduğu pikselden daha yüksek pikselde kalitesi kaybolmadan görüntüleme yapmak saçmalıktır, tersine daha küçük piksellerde bozulmadan görüntülenebilir.
Uygulama çözünürlüğe göre görüntü OLUŞTURAMAZ, eğer ki geliştirici düşünüp eklediyse varolan çözünürlüğe göre gerekli görüntüyü SEÇER. Yoksa geliştiricinin düşündüğünden daha büyük piksellerde çalışırsa uygulamanın yapabileceği birşey yok, görüntüyü sündürmekten başka.
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husnukiller 8 yıl
480x320 yi neden atlıyorsunuz? Gayet de 480x320'den upscale edilebilir, ki o uygulamaların çoğu 480x320ye ayrı 800x480e ayrı filan paketlenmiyor çözünürlüğe göre uygulama görüntüyü oluşturuyor. Gerekliliği 800x480e göre pek gerek yok tabi bence, ama 960x640'a geçilmemesi için uygulama desteğini bahane ettiklerini hiç sanmıyorum.
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Erasmus78 8 yıl

husnukiller

480x320 yi neden atlıyorsunuz? Gayet de 480x320'den upscale edilebilir, ki o uygulamaların çoğu 480x320ye ayrı 800x480e ayrı filan paketlenmiyor çözünürlüğe göre uygulama görüntüyü oluşturuyor. Gerekliliği 800x480e göre pek gerek yok tabi bence, ama 960x640'a geçilmemesi için uygulama desteğini bahane ettiklerini hiç sanmıyorum.


480x320 piksel çözünürlüğü Apple'dan başka kullanan olmadı bildiğim kadarı ile. Belki blackberry.
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mehmednaim 8 yıl
Batuist, piksel hesaplamarınız hatalı, yani mantık hatası yapıyorsunuz.
Erasmus78'e hak veriyorum.
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Erasmus78 8 yıl
@Batuist
Öncelikle Android 2.1 den sonra (Tablet sürümleri hariç) 2.2 Froyo ile birlikte cözünürlük desteğini 1280x800 piksele çıkardı. Yani Tab'ın 1024x600 çözünürlüğü Android'in kapsamına giriyor zaten. Orada bir problem yok. Dolayısıyla 1280x800 pikselin üzerinde çalışabilen bir Android gösteremezsiniz!
1024x600 çözünürlükteki bir ekranda 800x480 e göre kodlanmış bir uygulamayı aynı kalitede seyretmeniz mümkün değil. Dikey oran 1,28 iken yatar oran 1,25 az da olsa arada fark var. Dolayısıyla aynı uygulama 800x480 piksel bir ekranda olduğundan daha kalitesiz görünür 1024x600 de. Muhtemelen siz kendinizi kandırıyorsunuz. Fiziken dediğiniz şey mümkün değil! Ortalanan ekran görüntüsü de ayrı bir alem zaten.
Keza 960x540 piksel çözünürlüğe sahip cihazlarda da aynı problem yaşanacak. Ya ekran ortalanacak ya da doğal çözünürlüğe göre daha kalitesiz ekranlar ile kullanacaksınız cihazınızı. 3. bir şık yok! Apple'ın kafası basmıyordu yani iPad'in çözünürlüğünü 1280x800 falan yapmaya?
Hele şu Meizu neden Sharptan satın alıyor? sorusuna hiç anlam veremedim. LG den almak zorunda mı Meizu?
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Fashionality 8 yıl

Erasmus78

@Batuist

Öncelikle Android 2.1 den sonra (Tablet sürümleri hariç) 2.2 Froyo ile birlikte cözünürlük desteğini 1280x800 piksele çıkardı. Yani Tab'ın 1024x600 çözünürlüğü Android'in kapsamına giriyor zaten. Orada bir problem yok. Dolayısıyla 1280x800 pikselin üzerinde çalışabilen bir Android gösteremezsiniz!

1024x600 çözünürlükteki bir ekranda 800x480 e göre kodlanmış bir uygulamayı aynı kalitede seyretmeniz mümkün değil. Dikey oran 1,28 iken yatar oran 1,25 az da olsa arada fark var. Dolayısıyla aynı uygulama 800x480 piksel bir ekranda olduğundan daha kalitesiz görünür 1024x600 de. Muhtemelen siz kendinizi kandırıyorsunuz. Fiziken dediğiniz şey mümkün değil! Ortalanan ekran görüntüsü de ayrı bir alem zaten.

Keza 960x540 piksel çözünürlüğe sahip cihazlarda da aynı problem yaşanacak. Ya ekran ortalanacak ya da doğal çözünürlüğe göre daha kalitesiz ekranlar ile kullanacaksınız cihazınızı. 3. bir şık yok! Apple'ın kafası basmıyordu yani iPad'in çözünürlüğünü 1280x800 falan yapmaya?

Hele şu Meizu neden Sharptan satın alıyor? sorusuna hiç anlam veremedim. LG den almak zorunda mı Meizu?










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Fashionality 8 yıl
yine iki kere gitti mesaj
fırum sürekli hata veriyo sonra iki kere yolluyo mesajı..
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Batuist 8 yıl

Erasmus78

@Batuist

Öncelikle Android 2.1 den sonra (Tablet sürümleri hariç) 2.2 Froyo ile birlikte cözünürlük desteğini 1280x800 piksele çıkardı. Yani Tab'ın 1024x600 çözünürlüğü Android'in kapsamına giriyor zaten. Orada bir problem yok. Dolayısıyla 1280x800 pikselin üzerinde çalışabilen bir Android gösteremezsiniz!

1024x600 çözünürlükteki bir ekranda 800x480 e göre kodlanmış bir uygulamayı aynı kalitede seyretmeniz mümkün değil. Dikey oran 1,28 iken yatar oran 1,25 az da olsa arada fark var. Dolayısıyla aynı uygulama 800x480 piksel bir ekranda olduğundan daha kalitesiz görünür 1024x600 de. Muhtemelen siz kendinizi kandırıyorsunuz. Fiziken dediğiniz şey mümkün değil! Ortalanan ekran görüntüsü de ayrı bir alem zaten.

Keza 960x540 piksel çözünürlüğe sahip cihazlarda da aynı problem yaşanacak. Ya ekran ortalanacak ya da doğal çözünürlüğe göre daha kalitesiz ekranlar ile kullanacaksınız cihazınızı. 3. bir şık yok! Apple'ın kafası basmıyordu yani iPad'in çözünürlüğünü 1280x800 falan yapmaya?

Hele şu Meizu neden Sharptan satın alıyor? sorusuna hiç anlam veremedim. LG den almak zorunda mı Meizu?



söyledikleriniz androidde uygulamaya göre değişiyor. mesela dediğim gibi 800x480 pikselde hazırlanmış uygulama ekranın kenarlarında siyah boşluk kalarak ortada gösteriliyorki zaten benim galaxyye tablet demememin en başlıca sebeplerinden biri de bu. bazı uygulamalar yukarıda da anlattığım gibi oran hesapları kullanılarak yapılmış ve tüm ekranı kaplıyor. ama burada yanılgıya düşüyorsunuz. tablo ekranı %100 kaplasada içerisindeki piksel tabanlı objeler upscale edilmiyor.. yani hem enden hemde boydan büyümüyor.. büyüyen tablo, çünkü oran hesabıyla yapılmış.. yani atıyorum programda tabloyu ekranda %100 aç deyince tablo açılır bu illede resimlerde upscale edilir diye birşey yok.. tamamen programala bağlı. ama androide program yazıpta o kadar da acemi olcak birine henüz rastlamadım. resimler ise atıyorum 200x56 piksel olan bir resim yine 200x56.. değişen birşey yok.. anca bu şekilde tam ekran gösterebiliyor.. atıyorum bu resim ekranda en son tabloda sola yanaşık olarak gösterilsin gibi bir çalışma prensibi ile bu mümkün. oranların değişmesi tam ekran oyunlarda bazı sorunlara neden olabiliyor mesela.. örnek olarak cut the rope oyununda şakül kayıyor. objeler yine aynı büyüklüğünde ama tablo içerisinde çözünürlük yüksek oran sabit kalınca bazı objeler olmaları gereken yerde olmuyor bazı ve bölümleri geçmek imkansız oluyor.. bunun gibi.. ama mesela bir angry birds oyunu tam ekran oluyor fakat ben hiçbir anormallik görmedim oyunda.. oranlar her zaman sabit kalıyor. mesela 4:3 ekranda 16:9 film açınca film komple 4:3e mi downscale ediliyor hayır oranı koruyarak yapılabiliyor. üstte ve altta boşluk kalıyor. kalan boşluk tablo rengi ile program arayüzü ile uyumlu hale getirilip sorunsuz tam ekran yapılabiliniyor. programlama açısından bunu yapmak çok kolay. buna en basitinden bir örnek veriyim android cihazınız yok olduğunu düşünerek size PC için hazırlanmış angry birds oyununu indirmenizi ve o oyunu açmanızı öneririm. oyun içi background grafikler 16:9 oranında hesaplanarak yapılmış. eğer monitörünüzün oranı 16:9 değilse yinede oyunun sorunsuz tam ekran olarak açıldığını görebilirsiniz.. android cihazda da aynı mantıkta çalışmakta.. deneyin görün.

meizu-sharp meselesine gelice ben ilk mesajımda LGnin neden kendi telefonları için retina ekran üretmediğini ve bunun apple ile lg arasında olabilmesi muhtemel bir anlaşma ile apple'ın kendisinden başkasına (kendisi dahil) retina ekran üretmeme anlaşması yapmış olabileceği tezini öne sürdüğüm için o konu gündeme geldi.. tabi bu benim görüşümdür olasılık düşük olabilir hatta adına komplo teoriside denebilir ama şimdilik dediğimin aksine bir durum söz konusu değil yani yinede ihtimaller dahilinde olduğu açıktır.
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Erasmus78 8 yıl
Verdiğiniz linkteki cihaz 960x640 piksel.
Ama uygulamalar 800x480 piksel. Yani uygulamalar görüntülenirken ya ekranda 160x220 piksel bir alan boş kalacak yani cihazın çözünürlüğü 960x640 piksel olmasına rağmen uygulama yine 800x480 piksel olarak çalışacak. Ya da uygulama ekrana tam oturabilmek için yatayda 1,33 kat, düşeyde ise 1,20 kat uzayacak. Bu da görüntüde uzun kenarlar doğrultusunda içe batık bir görüntüye neden olacak.
Soru: İster misin böyle bir görüntü?
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Batuist 8 yıl
@Erasmus78

yazdıklarımın komplo teorisi olmadığını ispatlamak için sana android 2.2li meizu M9'u örnek göstermem yeterli sanırım. Senin yazdığın yorumlarından bunu anlayabileceğin kapasitede olduğunu varsayarak daha da üzerine düşmüyorum bu konunun bu bir..

Adroid işletim sistemi daha yüksek çözünürlüklerde çalışabilir bu iki. Buna örnek olarak samsung galaxy Tab'ı gösteririm. Bizatihi kullandığım bir cihazdır kendisi.. ama her seferinde eleştirilerimde yerden yere vururum o ayrı konu. kişisel görüşlerim bir tarafa beğensemde beğenmesemde var olan gerçekleri kabul etmem bir tarafa. Bu bağlamda bu cihaz 1024x600 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip ve bahsettiğin oran teorisi bu cihaz için geçerli değil. android uygulamaların bu cihazda nasıl çalıştığını sana söyliyim. programların ekranda nasıl göründüğü tamamen uygulama geliştiricilerin yazdığı programa bağlı. eğer ekranı orantı ile hazırlarsanız uygulama tüm ekranı kaplar. yani tablo çerçevesi oranı %100 dersen istersen çözünürlük 1280*1024 olsun farketmez tüm ekranı kaplar uygulama. ama piksel tabanlı yazılmışsa uygulama yani tablo genişliği atıyorum 200piksel dersen ki bu şekilde hazırlanan uygulamalar 800x480 piksel sınırını baz almışlardır o zaman uygulama ekranın tam ortasında kenarlarda boşluk kalarak gösteriliyor. ama yeni çıkan çoğu uygulama ileride ekran çözünürlüğünün artması ve haneycomb ilede düzgün çalışabilmesi açısından da full ekran çalışabilecek şekilde hazırlanıyor. artık tüm ekranı kaplamaya başladı uygulamalar. yani anlattığım ilk yöntemle..

doğal olarak ileriye dönük olarak android platformuna daha yüksek çözünürlüklü ekran üretme fikri komplo teorsi olamaz. Buna bir diğer açıklamada qwga ekran çözünülüğünün yeni nesil üst düzey akıllı telefonlarda artık yavaş yavaş görülmeye başlanması (960*540).. yani teknik olarak 960x640 ekran üretmemek için hiçbir neden yok. senin mantığınla hareket edecek olsa geliştiriciler android piyasası gelişmesini durdurmak zorunda kalır. 800x480e kimse saplanıp kalmaz kalmıcakta..

bir diğeri hazır 3.5"lik alanda 960x640 gibi yüksek çözünürlükte ekran üreten LG gibi bir şirket varken neden meizu sharp tan satın alıyor. bu düşükte olsa bir neden olarak gösterilebilir.

ve son olarak ben kurtlar vadisi izlemem..
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Erasmus78 8 yıl
@realteco
Yapılır, yapılmaz diye bir şey yok. Sorun ne işe yarayacağı?
Uygulamalar ekran oturmadıktan veya çamur gibi göründükten sonra "Retina Display" in anlamı ne?
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Erasmus78 8 yıl
Uçmuşsun sen Batuist.
Fazla komplo teorisi okuyorsun anlaşılan.
iPhone harici cihazlarında retina ekran kullanılmamasının iki ana nedeni var;
1- Led teknolojisinde henüz o kadar yüksek çözünürlüklere ulaşılamamış olması.
2- Android işletim sisteminin yüksek çözünürlüklere destek vermemesi.
Aslında Android 1200x800 piksel çözünürlüğü destekliyor fakat uygulamaların %99 u 800x480 piksel çözünürlüğünde kodlanmış. Eğer bir cihazı 1280x800 çözünürlüğünde yaparsanız uygulamalarda ekranın büyük bir kısmı boş kalacaktır. 800x480 i 1280x800 e scale etmeyi deneseniz bu sefer orantısızlıktan dolayı iğrenç bir görüntü ortaya çıkacaktır. Hiç bir üretici 250.000 uygulamayı görmezden gelip sırf Apple'a artistik olsun diye yüksek çözünürlüklü ekran yapmaz. Bunun için öncelikle uygulama altyapısı gereklidir.
Hem çözünürlüğü artırıp hem de uygulamaların bozulmadan aynı kalitede ekrana oturmasını sağlayabilmenin tek yolu Apple'ın yaptığı gibi çözünürlüğü hem yatayda hem de düşeyde 2 kat artırmaktır. Yani 1600x960 piksel yapmak gerekir. Ancak burada da Android'in maksimum desteklediği çözünürlük olana 1280x800 piksel sınırına takılıyor üreticiler.
Özetle senin yazdıkların ile olayın uzaktan yakından ilgisi yok. Kurtlar Vadisi seyretmeye biraz ara vermelisin. :D
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realteco 8 yıl

Erasmus78

Uçmuşsun sen Batuist.
Fazla komplo teorisi okuyorsun anlaşılan.

iPhone harici cihazlarında retina ekran kullanılmamasının iki ana nedeni var;

1- Led teknolojisinde henüz o kadar yüksek çözünürlüklere ulaşılamamış olması.
2- Android işletim sisteminin yüksek çözünürlüklere destek vermemesi.

Aslında Android 1200x800 piksel çözünürlüğü destekliyor fakat uygulamaların %99 u 800x480 piksel çözünürlüğünde kodlanmış. Eğer bir cihazı 1280x800 çözünürlüğünde yaparsanız uygulamalarda ekranın büyük bir kısmı boş kalacaktır. 800x480 i 1280x800 e scale etmeyi deneseniz bu sefer orantısızlıktan dolayı iğrenç bir görüntü ortaya çıkacaktır. Hiç bir üretici 250.000 uygulamayı görmezden gelip sırf Apple'a artistik olsun diye yüksek çözünürlüklü ekran yapmaz. Bunun için öncelikle uygulama altyapısı gereklidir.

Hem çözünürlüğü artırıp hem de uygulamaların bozulmadan aynı kalitede ekrana oturmasını sağlayabilmenin tek yolu Apple'ın yaptığı gibi çözünürlüğü hem yatayda hem de düşeyde 2 kat artırmaktır. Yani 1600x960 piksel yapmak gerekir. Ancak burada da Android'in maksimum desteklediği çözünürlük olana 1280x800 piksel sınırına takılıyor üreticiler.

Özetle senin yazdıkların ile olayın uzaktan yakından ilgisi yok. Kurtlar Vadisi seyretmeye biraz ara vermelisin. :D





Bence sende Desperate Housewife izlemeyi bırak.

shiftdelete.net/...
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Batuist 8 yıl
artık bi noktada düşüncelerimi iyice pekiştirdim yukarıdaki resimde bulunan her iki telefon farklı markalar olsada her ikisininde ekranını LG üretiyor. Ama sanırım LG ile apple arasında yapılan bir anlaşma gereği ip4teki yüksek çözünürlüklü ekranı sanırım başka bir marka için üretmeme anlaşması yapılmış kendi telefonları içinde dahil.. bir önceki haberdeki retina ekran reklamı yapan apple'ın eşeğini her zaman sağlam kazığa bağladığını düşünürsek adamlar yaptıkları anlaşmalarla kendi ürünlerinin özelliklerini başka telefonlara sıçramasına da mani oluyorlar. hatta meizu m9 daki aynı retina ekranı LG değil sharp üretiyor. bu da tezimi destekliyor..
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