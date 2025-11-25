Huawei Mate 80 ve Kirin 9030 test edildi: İşte ilk rakamlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, 25 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte yepyeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta bu lansmanın en büyük yıldızı Mate 80 serisi olacak. Son olarak tanıtımdan hemen önce hemen önce Kirin 9030'a ait kıyaslama sonuçları Geekbench üzerinden doğrulandı. İşte ilk rakamlar...

Huawei Kirin 9030 test edildi

Listedeki veriler, yeni yonga setinin 1+4+4 şeklinde düzenlenmiş toplam dokuz çekirdekli bir CPU yapısıyla geleceğini gösteriyor. Bu yapı, 2.75 GHz hızında çalışan bir performans çekirdeği, dört adet 2.27 GHz çekirdeği ve dört adet 1.72 GHz verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise Maleoon 935 GPU kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Test edilen model Mate 80 Pro Max olurken 16 GB RAM'e sahip. Paylaşılan erken sonuçlar, Kirin 9030'un tek çekirdekte 1.131, çoklu çekirdekte ise 4277 puan aldığı yönünde. Ancak Digital Chat Station, test sırasında yonganın tam frekansta çalışmadığını, bu nedenle sonuçların nihai performansı yansıtmadığını söylüyor. Dolayısıyla yakın gelecekte daha yüksek skorlar ile karşılaşabiliriz.

Yine de görünen tablo, Kirin 9030'un Qualcomm ve MediaTek'in en üst seviye çözümlerinin uzağında kalacağını kanıtlar nitelikte. Referans olması açısından Kirin 9020, 2.5 GHz’lik tek çekirdek, 2.15 GHz hızında üç çekirdek ve 1.6 GHz’de çalışan dört çekirdek ile Maleoon 920 GPU'dan oluşuyordu. Yeni düzenin özellikle çoklu çekirdek performansında hissedilir bir iyileşme sunması bekleniyor. Kirin 9030'un tüm teknik detayları ise Huawei’nin Mate 80 sahnesine çıkmasıyla netleşecek.

