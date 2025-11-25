Huawei Mate 80 ve Kirin 9030 test edildi: İşte ilk rakamlar

Huawei Kirin 9030 test edildi
Listedeki veriler, yeni yonga setinin 1+4+4 şeklinde düzenlenmiş toplam dokuz çekirdekli bir CPU yapısıyla geleceğini gösteriyor. Bu yapı, 2.75 GHz hızında çalışan bir performans çekirdeği, dört adet 2.27 GHz çekirdeği ve dört adet 1.72 GHz verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise Maleoon 935 GPU kullanılacak.
Yine de görünen tablo, Kirin 9030'un Qualcomm ve MediaTek'in en üst seviye çözümlerinin uzağında kalacağını kanıtlar nitelikte. Referans olması açısından Kirin 9020, 2.5 GHz'lik tek çekirdek, 2.15 GHz hızında üç çekirdek ve 1.6 GHz'de çalışan dört çekirdek ile Maleoon 920 GPU'dan oluşuyordu. Yeni düzenin özellikle çoklu çekirdek performansında hissedilir bir iyileşme sunması bekleniyor. Kirin 9030'un tüm teknik detayları ise Huawei'nin Mate 80 sahnesine çıkmasıyla netleşecek.