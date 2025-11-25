Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 80 ve Kirin 9030 test edildi: İşte ilk rakamlar

    Kirin 9030, Mate 80 lansmanı öncesi Geekbench'te göründü. Yeni yonga setinin 9 çekirdekli CPU yapısı ve Maleoon 935 GPU'su doğrulanırken erken performans sonuçları da ortaya çıktı.

    Huawei Mate 80 ve Kirin 9030 test edildi: İşte ilk rakamlar Tam Boyutta Gör
    Huawei, 25 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte yepyeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta bu lansmanın en büyük yıldızı Mate 80 serisi olacak. Son olarak tanıtımdan hemen önce hemen önce Kirin 9030'a ait kıyaslama sonuçları Geekbench üzerinden doğrulandı. İşte ilk rakamlar...

    Huawei Kirin 9030 test edildi

    Listedeki veriler, yeni yonga setinin 1+4+4 şeklinde düzenlenmiş toplam dokuz çekirdekli bir CPU yapısıyla geleceğini gösteriyor. Bu yapı, 2.75 GHz hızında çalışan bir performans çekirdeği, dört adet 2.27 GHz çekirdeği ve dört adet 1.72 GHz verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise Maleoon 935 GPU kullanılacak.

    Huawei Mate 80 ve Kirin 9030 test edildi: İşte ilk rakamlar Tam Boyutta Gör
    Test edilen model Mate 80 Pro Max olurken 16 GB RAM'e sahip. Paylaşılan erken sonuçlar, Kirin 9030'un tek çekirdekte 1.131, çoklu çekirdekte ise 4277 puan aldığı yönünde. Ancak Digital Chat Station, test sırasında yonganın tam frekansta çalışmadığını, bu nedenle sonuçların nihai performansı yansıtmadığını söylüyor. Dolayısıyla yakın gelecekte daha yüksek skorlar ile karşılaşabiliriz.

    Yine de görünen tablo, Kirin 9030'un Qualcomm ve MediaTek'in en üst seviye çözümlerinin uzağında kalacağını kanıtlar nitelikte. Referans olması açısından Kirin 9020, 2.5 GHz’lik tek çekirdek, 2.15 GHz hızında üç çekirdek ve 1.6 GHz’de çalışan dört çekirdek ile Maleoon 920 GPU'dan oluşuyordu. Yeni düzenin özellikle çoklu çekirdek performansında hissedilir bir iyileşme sunması bekleniyor. Kirin 9030'un tüm teknik detayları ise Huawei’nin Mate 80 sahnesine çıkmasıyla netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internet kopma testi araç şase kablosu arızası belirtileri ppf kaplama astra 19.2 en guclu frekans omuz kas yırtığı ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo 6
    OMIX O1 Neo 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum