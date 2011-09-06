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LG Mobile, Optimus 3D'nin daha ince varisini geliştirecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın önemli isimlerinden Dr. Henry Noh, Pocket-lint'e günümüzdeki akıllı telefonlara dair çeşitli görüşlerini dile getirdi ve Optimus 3D'nin yeni varisiyle ilgili bazı ipuçları verdi.

''Bugünlerde bütün telefonlar birbirine benziyor. Hepsinin büyük ekranı var - 4.3'' bugünlerde normal hale gelmeye başladı - önümüzdeki yıl ekranlar daha da büyüyecek. Hepsi sabit sayıda dokunmaya duyarlı tuşlara, aynı kalınlığa, aynı kameraya ve hatta aynı işletim sistemine sahip. Bu çok sıkıcı'' şeklinde sözlerine başlayan Noh, önümüzdeki yıl telefonların incelmeye başlayacağının altını çizdi.

11.9 mm kalınlığıyla Optimus 3D'nin, piyasadaki en ince ve en seksi model olmadığının herkes tarafından bilindiğini belirten Noh, Optimus 3D'nin yeni varisini daha ince hale getirmek istediklerini açıkladı. Bu telefon da 2012 yılından itibaren sahneye çıkabilir.

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huseyincarnege 8 yıl
abi telefonu bir eletronik mazada incelem fırsatı buldum ve hemen aşık olduk birbirimize :)işin şakası süper alet canım samsung i9000 satıp bundan alsamı diye düşüncelere daldım
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OvernightSensation 8 yıl
sis xvier
OvernightSensation
sis xvier bu cihazda oled ekran var ama süper amoled samsung tarafından isimlendirilmiş hali LG ise bu cihazın ekranına Ultra Amoled demiş...yani samsung un tekelinde falan değil... LG OPTİMUS SOL
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
wikio.co.uk/... bu sitede küçük bir inceleme var ve açık havada cihazın ekranı çok güzel görünüyor oled ekranların en büyük eksisi ışık altında sönük kalmasıdır (örn: samsung s8300 ultra touch modeli cihaz açık havada vampir gibi kayboluyordu tabi sonra ki modellerde bu sorun aşıldı ) ancak bana cihazın performansı çok iyi geldi zaten ekran konusunda LG ye sonsuz bir güvenim var hayal kırıklığına uğratmayacaktır bizleri...
süper amoled den daha iyisi de var nova display LGye ait yani LG firma olarak en yeni teknolojileri barındıran firma söyle Optimus 3Dye nova display 2.3.3 ile gelseydi o zaman piyasayı alt üst ederdi kesinlikle.
o da olacak zamanla LG benim en sevdiğim firmadır zaten bugüne kadar çevremdeki insanların uyarılarına rağmen hep LG telefon kullanmışızdır ailecek ve madurda olmamışızdır genel olarak hep memnun kaldık ama keşke Meegoyu LG alsada bu güzel bu güzel cihazlar android gümbürtüsüne gitmese ama yapacak bişe yok yine bir android yada wp7 telefon alacak olursam ilk tercihim LG olacaktır her zamanki gibi...

haklısınız hocam LG dediğim gibi android de en iyi donanıma sahip telefonu barındırır içerisinde ama nedense millet hep ön yargıyla yaklaşıyor LG'ye sanırım ya bilgisizlikten ya da ön yargı işte kırılması zor.
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Stanislas Xavier 8 yıl
OvernightSensation
sis xvier bu cihazda oled ekran var ama süper amoled samsung tarafından isimlendirilmiş hali LG ise bu cihazın ekranına Ultra Amoled demiş...yani samsung un tekelinde falan değil... LG OPTİMUS SOL
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
wikio.co.uk/... bu sitede küçük bir inceleme var ve açık havada cihazın ekranı çok güzel görünüyor oled ekranların en büyük eksisi ışık altında sönük kalmasıdır (örn: samsung s8300 ultra touch modeli cihaz açık havada vampir gibi kayboluyordu tabi sonra ki modellerde bu sorun aşıldı ) ancak bana cihazın performansı çok iyi geldi zaten ekran konusunda LG ye sonsuz bir güvenim var hayal kırıklığına uğratmayacaktır bizleri...
süper amoled den daha iyisi de var nova display LGye ait yani LG firma olarak en yeni teknolojileri barındıran firma söyle Optimus 3Dye nova display 2.3.3 ile gelseydi o zaman piyasayı alt üst ederdi kesinlikle.

o da olacak zamanla LG benim en sevdiğim firmadır zaten bugüne kadar çevremdeki insanların uyarılarına rağmen hep LG telefon kullanmışızdır ailecek ve madurda olmamışızdır genel olarak hep memnun kaldık ama keşke Meegoyu LG alsada bu güzel bu güzel cihazlar android gümbürtüsüne gitmese ama yapacak bişe yok yine bir android yada wp7 telefon alacak olursam ilk tercihim LG olacaktır her zamanki gibi...
Yanıtla
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OvernightSensation 8 yıl
sis xvier
bu cihazda oled ekran var ama süper amoled samsung tarafından isimlendirilmiş hali LG ise bu cihazın ekranına Ultra Amoled demiş...yani samsung un tekelinde falan değil... LG OPTİMUS SOL
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
wikio.co.uk/... bu sitede küçük bir inceleme var ve açık havada cihazın ekranı çok güzel görünüyor oled ekranların en büyük eksisi ışık altında sönük kalmasıdır (örn: samsung s8300 ultra touch modeli cihaz açık havada vampir gibi kayboluyordu tabi sonra ki modellerde bu sorun aşıldı ) ancak bana cihazın performansı çok iyi geldi zaten ekran konusunda LG ye sonsuz bir güvenim var hayal kırıklığına uğratmayacaktır bizleri...

süper amoled den daha iyisi de var nova display LG'ye ait yani LG firma olarak en yeni teknolojileri barındıran firma söyle Optimus 3D'ye nova display 2.3.3 ile gelseydi o zaman piyasayı alt üst ederdi kesinlikle.
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Stanislas Xavier 8 yıl
bu cihazda oled ekran var ama süper amoled samsung tarafından isimlendirilmiş hali LG ise bu cihazın ekranına Ultra Amoled demiş...yani samsung un tekelinde falan değil...
LG OPTİMUS SOL

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


wikio.co.uk/...

bu sitede küçük bir inceleme var ve açık havada cihazın ekranı çok güzel görünüyor oled ekranların en büyük eksisi ışık altında sönük kalmasıdır (örn: samsung s8300 ultra touch modeli cihaz açık havada vampir gibi kayboluyordu tabi sonra ki modellerde bu sorun aşıldı ) ancak bana cihazın performansı çok iyi geldi zaten ekran konusunda LG ye sonsuz bir güvenim var hayal kırıklığına uğratmayacaktır bizleri...
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sinuhe.s 8 yıl
Samoled ekran samsungun tekelinde mi ben mi yanlis biliyorum

Bu cihazin rami arttirilsa ekranda samoled olsa harika olurdu
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darkaura 8 yıl sinuhe.s
Gennosuke

Samoled ekran samsungun tekelinde mi ben mi yanlis biliyorum

Bu cihazin rami arttirilsa ekranda samoled olsa harika olurdu


tamamen samsungun tekelinde degil. lg ve sony gibi firmalarinda oled teknoloji uzerine calismalari var. urettikleri oled tv ornekleride mevcut
ama anladigim kadariyla cep telefonunda kullanibilcek oled panelleri sadece samsung uretiyor.


LG 31" OLED 3D TV
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OvernightSensation 8 yıl
darkaura
son zamanlarda lg tasarim ve yenilikcilik adina cok guzel modeller cikariyor ama bir turlu devamini getiremiyor. modeller piyasaya cok gec geliyor ve lg detsek konusunda tam bir facia. cift cekirdek modellerine bile hala android 2.3 guncellemesini yapmadilar. bu noktalara daha ozen gosterirlerse cok basarili modelleri var. tasarim ve yenilikcilik konusunda samsungun bile ilersindeler. ihtiyaclari olan daha iyi yazilim destegi ve firmanin adinin yukseltecek galaxy s2 gibi bir amiral gemisi.

lg en iyi donanıma sahip olan telefonuna 2.3 daha gelmedi doğrudur ama donanım olarak herşeyin en iyi ilkini koyan LG'dir dediğin gibi güncelleme konusunda acele etseler satış rekorları tamamen kıracaklar başka engel yok çünkü.
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darkaura 8 yıl
son zamanlarda lg tasarim ve yenilikcilik adina cok guzel modeller cikariyor ama bir turlu devamini getiremiyor. modeller piyasaya cok gec geliyor ve lg detsek konusunda tam bir facia. cift cekirdek modellerine bile hala android 2.3 guncellemesini yapmadilar. bu noktalara daha ozen gosterirlerse cok basarili modelleri var. tasarim ve yenilikcilik konusunda samsungun bile ilersindeler. ihtiyaclari olan daha iyi yazilim destegi ve firmanin adinin yukseltecek galaxy s2 gibi bir amiral gemisi.
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OvernightSensation 8 yıl
sis xvier
OvernightSensation
sis xviertasarım konusunda en iyi firmalardan olan LG den bir kaç yıl öncesi gibi harika tasarımlar görmek isterim ayrıca daha ince ve hafif olmalı...zaten donanım süper biraz daha güçlenirse( 1.2 ghz ti omap ve 768 mb ddr2 ayrıca 8gblık rom 16 gb olursa) tadından yenmez ayrıca 3D içerik desteği var hem gameloft hem youtube 3D hemde 2D oyunları 3D ye çeviribilen motor ile 3D içerik konusunda hiç sıkıntısı yok fotoğraf ve videoyu da zaten kendisi çekiyor ...benimiçin süper bir cihaz ama bu donanım android sistem yüzünden biraz baltalanıyor ama olsun en alınabilir cihazlardan biri...
hocam iyi yere değinmişsiniz ama lgnin overclock yapacağını düşünmüyorum şayet işlemcisi a9 cortex tabanlı muhteşem bir işlemci yeter de artar bile tek eksiği bu cihazın 2.2 ile gelmesi 2.3 güncellemesi ile karşısında galaxy s2 bile duramaz ki zaten 2.2 ile bile geçiyor s2yi.
hocam söylediklerine katılıyorum şuan için çok iyi bir performansı var 2.3 ile uçar ama insanın gözü doymaz hep daha iyisini ister yani daha hızlı gelmesini sen de istemez misin :)

hocam eğer bir şeyi güncelleyeceklerse 768 yada 1 gb ddr2 ram yapsınlar işlemci şayet illegal olsa da overclock yapılabiliyor ama ram malesef :) bu cihaz gerçekten harikulade :)
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Stanislas Xavier 8 yıl
OvernightSensation
sis xviertasarım konusunda en iyi firmalardan olan LG den bir kaç yıl öncesi gibi harika tasarımlar görmek isterim ayrıca daha ince ve hafif olmalı...zaten donanım süper biraz daha güçlenirse( 1.2 ghz ti omap ve 768 mb ddr2 ayrıca 8gblık rom 16 gb olursa) tadından yenmez ayrıca 3D içerik desteği var hem gameloft hem youtube 3D hemde 2D oyunları 3D ye çeviribilen motor ile 3D içerik konusunda hiç sıkıntısı yok fotoğraf ve videoyu da zaten kendisi çekiyor ...benimiçin süper bir cihaz ama bu donanım android sistem yüzünden biraz baltalanıyor ama olsun en alınabilir cihazlardan biri...
hocam iyi yere değinmişsiniz ama lgnin overclock yapacağını düşünmüyorum şayet işlemcisi a9 cortex tabanlı muhteşem bir işlemci yeter de artar bile tek eksiği bu cihazın 2.2 ile gelmesi 2.3 güncellemesi ile karşısında galaxy s2 bile duramaz ki zaten 2.2 ile bile geçiyor s2yi.

hocam söylediklerine katılıyorum şuan için çok iyi bir performansı var 2.3 ile uçar ama insanın gözü doymaz hep daha iyisini ister yani daha hızlı gelmesini sen de istemez misin :)
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