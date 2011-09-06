LG Mobile, Optimus 3D'nin daha ince varisini geliştirecek

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın önemli isimlerinden Dr. Henry Noh, Pocket-lint'e günümüzdeki akıllı telefonlara dair çeşitli görüşlerini dile getirdi ve Optimus 3D'nin yeni varisiyle ilgili bazı ipuçları verdi.
''Bugünlerde bütün telefonlar birbirine benziyor. Hepsinin büyük ekranı var - 4.3'' bugünlerde normal hale gelmeye başladı - önümüzdeki yıl ekranlar daha da büyüyecek. Hepsi sabit sayıda dokunmaya duyarlı tuşlara, aynı kalınlığa, aynı kameraya ve hatta aynı işletim sistemine sahip. Bu çok sıkıcı'' şeklinde sözlerine başlayan Noh, önümüzdeki yıl telefonların incelmeye başlayacağının altını çizdi.
11.9 mm kalınlığıyla Optimus 3D'nin, piyasadaki en ince ve en seksi model olmadığının herkes tarafından bilindiğini belirten Noh, Optimus 3D'nin yeni varisini daha ince hale getirmek istediklerini açıkladı. Bu telefon da 2012 yılından itibaren sahneye çıkabilir.
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haklısınız hocam LG dediğim gibi android de en iyi donanıma sahip telefonu barındırır içerisinde ama nedense millet hep ön yargıyla yaklaşıyor LG'ye sanırım ya bilgisizlikten ya da ön yargı işte kırılması zor.
o da olacak zamanla LG benim en sevdiğim firmadır zaten bugüne kadar çevremdeki insanların uyarılarına rağmen hep LG telefon kullanmışızdır ailecek ve madurda olmamışızdır genel olarak hep memnun kaldık ama keşke Meegoyu LG alsada bu güzel bu güzel cihazlar android gümbürtüsüne gitmese ama yapacak bişe yok yine bir android yada wp7 telefon alacak olursam ilk tercihim LG olacaktır her zamanki gibi...
süper amoled den daha iyisi de var nova display LG'ye ait yani LG firma olarak en yeni teknolojileri barındıran firma söyle Optimus 3D'ye nova display 2.3.3 ile gelseydi o zaman piyasayı alt üst ederdi kesinlikle.
LG OPTİMUS SOL
wikio.co.uk/...
bu sitede küçük bir inceleme var ve açık havada cihazın ekranı çok güzel görünüyor oled ekranların en büyük eksisi ışık altında sönük kalmasıdır (örn: samsung s8300 ultra touch modeli cihaz açık havada vampir gibi kayboluyordu tabi sonra ki modellerde bu sorun aşıldı ) ancak bana cihazın performansı çok iyi geldi zaten ekran konusunda LG ye sonsuz bir güvenim var hayal kırıklığına uğratmayacaktır bizleri...
Bu cihazin rami arttirilsa ekranda samoled olsa harika olurdu
tamamen samsungun tekelinde degil. lg ve sony gibi firmalarinda oled teknoloji uzerine calismalari var. urettikleri oled tv ornekleride mevcut
ama anladigim kadariyla cep telefonunda kullanibilcek oled panelleri sadece samsung uretiyor.
LG 31" OLED 3D TV
lg en iyi donanıma sahip olan telefonuna 2.3 daha gelmedi doğrudur ama donanım olarak herşeyin en iyi ilkini koyan LG'dir dediğin gibi güncelleme konusunda acele etseler satış rekorları tamamen kıracaklar başka engel yok çünkü.
hocam eğer bir şeyi güncelleyeceklerse 768 yada 1 gb ddr2 ram yapsınlar işlemci şayet illegal olsa da overclock yapılabiliyor ama ram malesef :) bu cihaz gerçekten harikulade :)
hocam söylediklerine katılıyorum şuan için çok iyi bir performansı var 2.3 ile uçar ama insanın gözü doymaz hep daha iyisini ister yani daha hızlı gelmesini sen de istemez misin :)