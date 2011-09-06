LG Mobile, Optimus 3D'nin daha ince varisini geliştirecek

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın önemli isimlerinden Dr. Henry Noh, Pocket-lint'e günümüzdeki akıllı telefonlara dair çeşitli görüşlerini dile getirdi ve Optimus 3D'nin yeni varisiyle ilgili bazı ipuçları verdi.







''Bugünlerde bütün telefonlar birbirine benziyor. Hepsinin büyük ekranı var - 4.3'' bugünlerde normal hale gelmeye başladı - önümüzdeki yıl ekranlar daha da büyüyecek. Hepsi sabit sayıda dokunmaya duyarlı tuşlara, aynı kalınlığa, aynı kameraya ve hatta aynı işletim sistemine sahip. Bu çok sıkıcı'' şeklinde sözlerine başlayan Noh, önümüzdeki yıl telefonların incelmeye başlayacağının altını çizdi.





11.9 mm kalınlığıyla Optimus 3D'nin, piyasadaki en ince ve en seksi model olmadığının herkes tarafından bilindiğini belirten Noh, Optimus 3D'nin yeni varisini daha ince hale getirmek istediklerini açıkladı. Bu telefon da 2012 yılından itibaren sahneye çıkabilir.

