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LG Mobile, T500 modeliyle dokunmatik ekranlı ürün gamını genişletiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, T500 modeliyle dokunmatik ekranlı ürün gamını genişletiyor
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği bir diğer model T500 oldu.

T500'ün hemen yanında konumlandırılan teknik özellik listesine göre cep telefonu 105 mm uzunluğunda, 57.3 mm genişliğinde, 12.9 mm kalınlığında ve 110 gram ağırlığında tasarıma sahip. Farklı renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanan T500, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesine destek veriyor ve 2.8 inç boyutlu 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT ekranla geliyor. TFT ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor.

LG T500'ün Wi-Fi desteği sunan modelinin T505, NFC destekli modelinin ise T535 olarak isimlendirileceği ifade edilirken fiyat üzerindeki örtüler kaldırılmadı.

LG Mobile, T500 modeliyle dokunmatik ekranlı ürün gamını genişletiyor
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DH Misafiri 6 yıl
Wİfi var benin telefonum bundan ama radyo yok bazılarında var yazıyo ama benımıkınde yok
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fatihcanery 8 yıl
şu telefona wifiyi neden koymazlar anlamadım gitti,kaç dolarlık maliyeti var!
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vetivet 8 yıl
WİFİ var diyo ya
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