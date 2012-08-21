LG Mobile'dan çift çekirdekli ve 4G destekli akıllı telefon: Motion 4G

LG Mobile, MetroPCS işbirliğiyle yeni akıllı telefonu Motion 4G'nin duyurusunu gerçekleştirdi.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (işlemci türü belirtilmemiş) güç verdiği Motion 4G, isminden de anlaşılacağı üzere hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan 4G alt yapısına destek veriyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle gelen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesi yaklaşık 5 GB. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar (32 GB'a kadar) devreye giriyor.

3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiği gibi Full HD çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Son olarak 1700 mAh'lik batarya ile donatılan Motion 4G'nin sözleşme karşılığında 149$'dan satılması planlanıyor. Motion 4G'nin farklı operatörlerce farklı ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

