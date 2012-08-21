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LG Mobile'dan çift çekirdekli ve 4G destekli akıllı telefon: Motion 4G

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, MetroPCS işbirliğiyle yeni akıllı telefonu Motion 4G'nin duyurusunu gerçekleştirdi.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin (işlemci türü belirtilmemiş) güç verdiği Motion 4G, isminden de anlaşılacağı üzere hızlı internet bağlantısına olanak tanıyan 4G alt yapısına destek veriyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' sürümüyle gelen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesi yaklaşık 5 GB. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar (32 GB'a kadar) devreye giriyor.
3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiği gibi Full HD çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Son olarak 1700 mAh'lik batarya ile donatılan Motion 4G'nin sözleşme karşılığında 149$'dan satılması planlanıyor. Motion 4G'nin farklı operatörlerce farklı ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

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a_n0507 7 yıl
quickmemo uygulaması bu telefonda da olacak anlaşılan..
ama Türkiye'ye gelmez bu cihaz..
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interwap 7 yıl
Çeviride hata var desem 320x480'in türkçesi de 320x480. Çift çekirdek, full HD ve bu çözünürlüğe yakıştıran LG'ye kocaman TEBRİKLER.
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kolunghuo18 7 yıl
ayrıca bu ekran çift çekirdekli işlemcinin gücünü ve Android 4.0'ın yeniliklerini başarıyla yansıtacaktır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Like a Sir 7 yıl
"320 x 480 mi neyyyyyy " , yapmasam olmazdı ve hakketen az çözünürlük
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Sérd@r 7 yıl
Tasarımı HTC'nin telefonlarına benzemiş. Kesin birazdan birileri ekran çözünürlüğü milattan kalma, LG alınmaz güncelleme desteği sıfır diye yorumlar gelir
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Lepanto 7 yıl
Full HD video kaydı yapıp 320*480 çözünürlüğündeki ekranda izlemek çok zevkli olacaktır, ayrıca bu ekran çift çekirdekli işlemcinin gücünü ve Android 4.0'ın yeniliklerini başarıyla yansıtacaktır
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