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LG Mobile'dan çift sim kart girişine sahip monoblok cep telefonu: A190

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İki farklı GSM operatörünün hizmetinden faydalananların veya faydalanmak durumunda kalanların kuşkusuz en büyük problemi yanlarında iki tane cep telefonu taşımak zorunda kalmaları. Çin merkezli firmalar tüketicilerin yaşadıkları sıkıntıları göz önünde bulundurarak, çift sim kart desteğiyle gelen modelleriyle piyasaları adeta işgal etmişlerdi. Ancak Samsung, Philips, LG Mobile ve Nokia gibi üreticiler bu duruma yavaş yavaş son verme niyetinde.
LG Mobile'ın çift sim kart desteğine ve monoblok tasarıma sahip cep telefonu A190 gün ışığına çıktı. 43$ gibi fiyat etiketiyle satılması planlanan A190'da, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, FM radyo, led ışık ve 950 mAh batarya bulunuyor. Batarya 840 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi sağlıyor. 

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DH Misafiri 8 yıl
lg mobile cep telefonu almak istiyorum fakat özelliklerini ve de nereler de bulacagımı bilmiyorum .benim istedigim citf kart ve citf işlem yapması iki hattıda aynı anda kullanabiliyormuyum bir hatla konuşurken digeri acıkmı onu merakediyorum.ben iki hattın aktif olmasını istiyorum.ankarada oturuyorum ona göre yönlendirin.
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Johnnn 8 yıl
Çin malı fiyatına bilindik bir markadan, arkasında firma desteği olan, Sar değerinin ne olduğu belli olan bir telefonu da bu kadar ucuza almak bence gerçekten güzel
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_blackmamba_ 8 yıl Johnnn
Johnnn

Çin malı fiyatına bilindik bir markadan, arkasında firma desteği olan, Sar değerinin ne olduğu belli olan bir telefonu da bu kadar ucuza almak bence gerçekten güzel

kesinlikle katılıyorum. çin malı alıp 100-150 tl'yi sokağa atana kadar aynı parayı arkasında lg gibi bir firmanın olduğu telefona yatırmak daha mantıklı.
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vetivet 8 yıl
e güzel
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