LG Mobile'dan çift sim kart girişine sahip monoblok cep telefonu: A190

İki farklı GSM operatörünün hizmetinden faydalananların veya faydalanmak durumunda kalanların kuşkusuz en büyük problemi yanlarında iki tane cep telefonu taşımak zorunda kalmaları. Çin merkezli firmalar tüketicilerin yaşadıkları sıkıntıları göz önünde bulundurarak, çift sim kart desteğiyle gelen modelleriyle piyasaları adeta işgal etmişlerdi. Ancak Samsung, Philips, LG Mobile ve Nokia gibi üreticiler bu duruma yavaş yavaş son verme niyetinde.

LG Mobile'ın çift sim kart desteğine ve monoblok tasarıma sahip cep telefonu A190 gün ışığına çıktı. 43$ gibi fiyat etiketiyle satılması planlanan A190'da, istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi, FM radyo, led ışık ve 950 mAh batarya bulunuyor. Batarya 840 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi sağlıyor.

