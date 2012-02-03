Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'dan üç sim kart desteğine sahip cep telefonu: A290

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çift sim kart girişiyle donatılan cep telefonlarının, birden fazla GSM operatörü kullanmak durumunda kalan tüketicilerin yardımına koştuğunu söylemek mümkün. Peki ya kullanılan operatör sayısı üçe çıkarsa? İşte LG Mobile bu durumu göz önünde bulundurmuş olacak ki A290 modelini geliştirmiş.
A290, LG Mobile'ın üç sim kart girişli ilk cep telefonu olarak nitelendiriliyor. Ancak teknoloji dünyasında ilk adımın Çinli üreticiler tarafından atıldığını hatırlatalım. 113.5 mm uzunluğunda, 51 mm genişliğinde, 12.95 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip A290, bünyesinde barındırdığı teknik özellikler itibariyle alt segmentte konumlandırılmış durumda. 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verilen A290, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor; cep telefonu 1500 mAh'lik bataryayla geliyor.
LG A290'ın şubat ayı sonuna doğru 75 Euro fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapması bekleniyor. Samsung, Nokia ve Motorola gibi üreticilerin bu segmente adım atıp atmayacağı şimdiden merak konusu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
3 simli bir LG alıp ailecek kullanacağız.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
fiyatı ne kadar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marine-gear 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
fiyatı ne kadar

yukarida mesajda yaziyor rusya'da 75 euro'ya satilacakmis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
3 sim li ondan yüksek kapasiteli pil koymuşlardır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esqhia 7 yıl
Bu telefona 1500 mAh'lik batarya,helal olsun diyorum.En az 1 hafta kapanmadan kullanılır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marine-gear 7 yıl
ekran boyutu küçük olduğu için 1500 mah batarya çok çok iyi bence ayrıca fiyatıda baya uygun geldi bana gerçi ülkemize gelirse vergilerle fiyat artar ama olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
1500 mah nedir yha hele bu tele
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 7 yıl
3 simli bir LG alıp ailecek kullanacağız.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bence çok iyide yapmış tasarım sade ve çok mütavazi bir telefon.. Bunu kullanıcak olan insanlar kategprisinde genelde büyük çoğunluk iş insanları pek özelliğe önem vermeyen ama çok operatör bulunduran insanlara hitap ediyor..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim