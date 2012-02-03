LG Mobile'dan üç sim kart desteğine sahip cep telefonu: A290

Çift sim kart girişiyle donatılan cep telefonlarının, birden fazla GSM operatörü kullanmak durumunda kalan tüketicilerin yardımına koştuğunu söylemek mümkün. Peki ya kullanılan operatör sayısı üçe çıkarsa? İşte LG Mobile bu durumu göz önünde bulundurmuş olacak ki A290 modelini geliştirmiş.

A290, LG Mobile'ın üç sim kart girişli ilk cep telefonu olarak nitelendiriliyor. Ancak teknoloji dünyasında ilk adımın Çinli üreticiler tarafından atıldığını hatırlatalım. 113.5 mm uzunluğunda, 51 mm genişliğinde, 12.95 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip A290, bünyesinde barındırdığı teknik özellikler itibariyle alt segmentte konumlandırılmış durumda. 2.2-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana yer verilen A290, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor; cep telefonu 1500 mAh'lik bataryayla geliyor.

LG A290'ın şubat ayı sonuna doğru 75 Euro fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapması bekleniyor. Samsung, Nokia ve Motorola gibi üreticilerin bu segmente adım atıp atmayacağı şimdiden merak konusu.

