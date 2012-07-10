LG Mobile'ın üst düzey akıllı telefonu F180 ile ilgili yeni bilgiler internete sızdırıldı

Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile cephesinden yeni bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Firmanın, ''F180'' kod adlı üst düzey akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen teknik detaylar kısa bir süre önce internete sızdırıldı.

28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 platformunun, Adreno 320 grafik biriminin ve 2 GB RAM'in güç vereceği öne sürülen F180, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich mobil işletim sistemini kullanacak.

Optimus L serisinden ilham alınan bir tasarıma sahip olacağı ifade edilen akıllı telefonda, 5.0-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, NFC (Yakın alan iletişim) teknolojisi, LTE alt yapısı desteği, 13 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera ve 2100 mAh'lik batarya yer alacak.

LG'nin F180 kod adlı modelinin, 2012 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren resmiyet kazanacağı iddialar arasında.



http://www.androidauthority.com/lg-f180-specs-quad-core-snapdragon-s4-100167/