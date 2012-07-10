Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'ın üst düzey akıllı telefonu F180 ile ilgili yeni bilgiler internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile cephesinden yeni bilgiler elimize ulaşmaya başladı. Firmanın, ''F180'' kod adlı üst düzey akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen teknik detaylar kısa bir süre önce internete sızdırıldı.
28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 platformunun, Adreno 320 grafik biriminin ve 2 GB RAM'in güç vereceği öne sürülen F180, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich mobil işletim sistemini kullanacak.
Optimus L serisinden ilham alınan bir tasarıma sahip olacağı ifade edilen akıllı telefonda, 5.0-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, NFC (Yakın alan iletişim) teknolojisi, LTE alt yapısı desteği, 13 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera ve 2100 mAh'lik batarya yer alacak.
LG'nin F180 kod adlı modelinin, 2012 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren resmiyet kazanacağı iddialar arasında.

http://www.androidauthority.com/lg-f180-specs-quad-core-snapdragon-s4-100167/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Legend 7 yıl
kemalsaygin
` quaD. Ekran çok büyük . 4.5 inç uygun bence.
bu yorumu gören LG üretimi durdurdu.

Adam bence demiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matiass2 7 yıl
lg önce şu bizim telefonlara android güncellemesini bi çıkar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 7 yıl
Galaxy Note 2 ye rakip olabilir mi ? Sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 yıl
optimus 2x e bir ics güncellemesi sunamadılar, ve şuanda amerika da 2x fiyatı 220 dolara kadar düştü. optimus 4x hd çıkalı daha 1 ay bile olmadı, şimdi çıkmış yeni alet üretmeye çalışıyorlar. olmayacak lg, bir samsung olamayacaksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
Umarım iyi ile kötü arasındaki ayrımı oluşturan ince detaylarda LG hata yapmaz yoksa bu donanıma yazık olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
z_vitamini 7 yıl
2100 mAH batarya ile artık cihazı açıp kapatırsınız. :) Bir de bazı terimlerin yanına ne olduğunu yazarsanız seviniriz, forumda herkes uzman değil ki, NFC'nin yanına yazdığınız gibi diğer terimlere de yazsanız çok iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 7 yıl
yahyageo
herkes hayalindeki akıllı telefon özelliklerini yazsın benim idealimdeki telefon ekran 5 inc full hd çözünürlük tuşsuz ve kasası küçük ön tarafı sadece ekran, işlemci 4 çekiedekli 2 ghz, ram 2 gb ddr3, kamera nokıanın yeni 41 megapiksellik teknolojisi ve saniyede 60 kare görüntü kaydedebilen bir video kaydedici, batarya normal kullanımda 3 günü görebilmeli, işletim sistemide windows phone 8 olabilir çokmu şey istedik acaba

fiyat bir uçağın fiyatına eş değer olur diye düşünüyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Serkan.s
1.5 Ghz 4 çekirdek işlemci ve 2GB ram ile Androidde ne çalıştıracak bu telefon çok merak ettim... sonrada pil 15 saat gidiyor diye şikyet ediyor millet...

Android sağ olsun arkadaşım, tegra 2 li 1 gb ramli android 2.3 galaxy R her 10 dakikada bir donuyor.Kullanırken takılıyor sürekli ekranı kapa aç yapıyorsun düzelmesi için..Android bu düzensizliğini koruduğu sürece,eksikliği kapamak için mecburen donanım takviyesi yapacaklar başka yolu yok,ama bu durum firmaların işine geliyor orası ayrı..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serkan.s 7 yıl
1.5 Ghz 4 çekirdek işlemci ve 2GB ram ile Android'de ne çalıştıracak bu telefon çok merak ettim... sonrada pil 15 saat gidiyor diye şikyet ediyor millet...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 7 yıl
Sızdıranlar kervanına LG de katılmış anlaşılan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3857 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus GeForce GTX 680 video inceleme 7 yıl Samsung 550P Dizüstü Bilgisayar video inceleme "Masaüstü Bilgisayarınızı Emekliye Ayırma Vakti Geldi!" 7 yıl Sony Xperia P video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim