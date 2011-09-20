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LG Mobile'ın yeni amiral gemisi LU6200 kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,6b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile, görünüşe göre güçlü rakipleri karşısında boş durmuyor. Firmanın yeni amiral gemisi olduğu dile getirilen LU6200, yayınlanan bazı görsellerin ardından kameralara yakalandı.
Söylentilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden (MSM8660 olabilir) ve 1 GB RAM'den güç alan LU6200, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 versiyonuyla gelecek. Ancak akıllı telefon, Ice Cream Sandwich güncellemesine de hazır durumda olacak.
10.5 mm kalınlığında ve 123 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde AH-IPS panelli dokunmatik ekrana, 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, GPS ve NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi) desteğine sahip olacağı konuşulan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış.
Son olarak LTE (Long-Term Evolution) desteğiyle ön plana çıkan LU6200'e 1830 mAh'lik bataryanın güç vereceği ve akıllı telefonun önümüzdeki aydan itibaren Güney Kore'de satışa sunulacağı düşünülüyor.

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OvernightSensation 8 yıl en beğenilen
Yahu Bu LG'yi kim nasıl küçümsüyor cahil misiniz? işlemci olsun ram olsun ilkleri yapan firmadır dünyada çift kanal duyulmamışken 512 ddr2 dual channel full triple dual channel'i yapan firma LG'dir tek eksiği işte milletin cahil olması ondan satamıyor az bişe öğrenin(LG'yi kınayanlara ve bilmeyenlere sözüm)
Yahu Bu LG'yi kim nasıl küçümsüyor cahil misiniz? işlemci olsun ram olsun ilkleri yapan firmadır dünyada çift kanal duyulmamışken 512 ddr2 dual channel full tri...
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DH Misafiri 8 yıl
bence lgnin tek kötü yanı tüm ürünlerini türkiye pazarına sunmaması hep pasaport kayıtlı bulmak güzel olmuyo insan ilerde bi arza olduğunda parça sıkıntısı yaşamaktan korkuyo
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OvernightSensation 8 yıl en beğenilen
Yahu Bu LG'yi kim nasıl küçümsüyor cahil misiniz? işlemci olsun ram olsun ilkleri yapan firmadır dünyada çift kanal duyulmamışken 512 ddr2 dual channel full triple dual channel'i yapan firma LG'dir tek eksiği işte milletin cahil olması ondan satamıyor az bişe öğrenin(LG'yi kınayanlara ve bilmeyenlere sözüm)
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suhaksk 8 yıl
_blackmamba_
hmm. lg smartphone konusunda bombalar patlatmaya devam ediyor. donanım olarak sağlam bir cihaz olmuş. ekran çözünürlüğü 4.5 boyutundaki bir ekran için gayet iyi gibi. android 2.3.5 ile gelecek olup ice cream sandwiche yükseltilecek olması çok güzel haber. arka kapak tasarımı farklı bir hava katmış. keşke optimus blackte kullanılan 2mp ön kamera bunda da olsaymış. bakalım fiyatı ne olacak.

Ön kamera 1.3 olsa ne olacak 2 mp olsa ne oalcak kim kullanıyor ön kamerayı kaç kere görüntülü konuşma yapıyoruz ki denemek dışında ??
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Guest-F8946C419 8 yıl
En azından LG tasarım hırsızı değil o yönüyle seviyorum.
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furkant1 8 yıl
"LTE NEDİR
Mevcut 3G teknolojisi üzerinden UMTS ağlarının bir takım düzenlemeler ile LTE yeteneklerine kavuşturulabilmesi olanaklı. Birkaç basit güncelleme ile download ve upload hızları 4G seviyesine ulaşmış bir hale gelebiliyor. Gerçek hayatta şu ana kadar yapılmış testlerde download hızı 5 ile 12Mbps arasında değişiklik gösterirken, upload hızında 2 ile 5Mbps seviyeleri yakalanabilmiş. İşte operatörler de daha hızlı ve daha az maliyetli bir dönüşüm gerektireceğinden LTE teknolojisini tercih edecek."
Alıntıdır.
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furkant1 8 yıl
Bu saatten sonra NFCye dikkat etmek gerekir. Çok kullanışlı bir teknoloji zaten git gide yaygınlaşıyor..
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Blitz 8 yıl
IPS panel filan, güzel aletmiş ...
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South Korea 8 yıl
Çok iyi yerli malı yurdumun malı
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RRalpha 8 yıl
DH Misafiri
Allen Walker Quallcom yerine tegra 2 koysaydı keşke ama genede mükemmel olmuş
Tegra 2 eskidi be kocum...

o zaman tegra 3 olsun olmaz mı?
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leventalpsal 8 yıl
4 GB dahili flash bellek az olmamış mı? Geçen senenin standardı 8GB -1 6GB seçeneklerini sunmaktı, 2011 sonunda tepe seviyesinde 4 GB bana yanlış bilgi gibi geldi...
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_blackmamba_ 8 yıl
hmm. lg smartphone konusunda bombalar patlatmaya devam ediyor. donanım olarak sağlam bir cihaz olmuş. ekran çözünürlüğü 4.5" boyutundaki bir ekran için gayet iyi gibi. android 2.3.5 ile gelecek olup ice cream sandwich'e yükseltilecek olması çok güzel haber. arka kapak tasarımı farklı bir hava katmış. keşke optimus black'te kullanılan 2mp ön kamera bunda da olsaymış. bakalım fiyatı ne olacak.
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DH Misafiri 8 yıl
Allen Walker
Quallcom yerine tegra 2 koysaydı keşke ama genede mükemmel olmuş

Tegra 2 eskidi be kocum...
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Deníz 8 yıl
Quallcom yerine tegra 2 koysaydı keşke ama genede mükemmel olmuş
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LordMayros 8 yıl
Ice Cream Sandwich bu güncelleme ne zaman gelecek acaba ?
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neXXen 8 yıl Deníz
Allen Walker
Quallcom yerine tegra 2 koysaydı keşke ama genede mükemmel olmuş

Qualcomm(Adreno 220) tegra2'den daha yüksek performans veriyor.
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