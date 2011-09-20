LG Mobile'ın yeni amiral gemisi LU6200 kameralara yakalandı

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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile, görünüşe göre güçlü rakipleri karşısında boş durmuyor. Firmanın yeni amiral gemisi olduğu dile getirilen LU6200, yayınlanan bazı görsellerin ardından kameralara yakalandı.
Söylentilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden (MSM8660 olabilir) ve 1 GB RAM'den güç alan LU6200, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 versiyonuyla gelecek. Ancak akıllı telefon, Ice Cream Sandwich güncellemesine de hazır durumda olacak.
10.5 mm kalınlığında ve 123 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde AH-IPS panelli dokunmatik ekrana, 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, GPS ve NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi) desteğine sahip olacağı konuşulan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış.
Son olarak LTE (Long-Term Evolution) desteğiyle ön plana çıkan LU6200'e 1830 mAh'lik bataryanın güç vereceği ve akıllı telefonun önümüzdeki aydan itibaren Güney Kore'de satışa sunulacağı düşünülüyor.
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Ön kamera 1.3 olsa ne olacak 2 mp olsa ne oalcak kim kullanıyor ön kamerayı kaç kere görüntülü konuşma yapıyoruz ki denemek dışında ??
Mevcut 3G teknolojisi üzerinden UMTS ağlarının bir takım düzenlemeler ile LTE yeteneklerine kavuşturulabilmesi olanaklı. Birkaç basit güncelleme ile download ve upload hızları 4G seviyesine ulaşmış bir hale gelebiliyor. Gerçek hayatta şu ana kadar yapılmış testlerde download hızı 5 ile 12Mbps arasında değişiklik gösterirken, upload hızında 2 ile 5Mbps seviyeleri yakalanabilmiş. İşte operatörler de daha hızlı ve daha az maliyetli bir dönüşüm gerektireceğinden LTE teknolojisini tercih edecek."
Alıntıdır.
o zaman tegra 3 olsun olmaz mı?
Tegra 2 eskidi be kocum...
Qualcomm(Adreno 220) tegra2'den daha yüksek performans veriyor.
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