LG Mobile'ın yeni amiral gemisi LU6200 kameralara yakalandı

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile, görünüşe göre güçlü rakipleri karşısında boş durmuyor. Firmanın yeni amiral gemisi olduğu dile getirilen LU6200, yayınlanan bazı görsellerin ardından kameralara yakalandı.

Söylentilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemciden (MSM8660 olabilir) ve 1 GB RAM'den güç alan LU6200, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 versiyonuyla gelecek. Ancak akıllı telefon, Ice Cream Sandwich güncellemesine de hazır durumda olacak.



10.5 mm kalınlığında ve 123 gram ağırlığında tasarlanan akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde AH-IPS panelli dokunmatik ekrana, 4 GB dahili flash belleğe yer verilmiş. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, GPS ve NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi) desteğine sahip olacağı konuşulan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış.



Son olarak LTE (Long-Term Evolution) desteğiyle ön plana çıkan LU6200'e 1830 mAh'lik bataryanın güç vereceği ve akıllı telefonun önümüzdeki aydan itibaren Güney Kore'de satışa sunulacağı düşünülüyor.

