LG Optimus Big detaylandı: 4.3-inç Nova ekran, 1 GHz çift çekirdekli işlemci ve dahası

Geliştirdiği akıllı telefonlarda Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçenler kervanına katılan Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, kısa bir süre önce LU6800 Optimus Big'i lanse etmiş; ancak modelle ilgili fazla teknik detaya yer verilmemişti ta ki bugüne dek.

Dün ön siparişleri alınmaya başlanan ve bugünden itibaren LG U+ tarafından Güney Kore'deki teknoloji meraklılarıyla buluşturulması planlanan akıllı Optimus Big, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli mobil işlemciden güç alıyor; Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle geliyor. Gelecekte akıllı telefon için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

10.1 mm kalınlığında ve yaklaşık 151 gram ağırlığında tasarlanan Optimus Big'de 4.3-inç (~10.9 cm) boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verildiğini görmekteyiz. LG Mobile'ın daha önce Optimus Black'te yer verdiği, ''Nova'' olarak isimlendirdiği ekran, 700 nit parlaklık seviyesiyle rakipleri arasından sıyrılmakta.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 gibi güncel özelliklerle donatılan telefonda, anı yakalamak için 5.0 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, yaptığınız çekimleri LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebilmeniz için HDMI çıkışı, erişim noktası gibi ihtiyaçları ortadan kaldıran Wi-Fi direct özelliği , 16 GB dahili flash bellek gibi nitelikler mevcut. Telefonun bataryası ise 1500 mAh.

LG Optimus Big'in Güney Kore dışındaki pazarlara giriş yapıp yapmayacağı belirsizliğini şu an için koruyor.

http://pedia6.uplus.co.kr/promotion/optimusbig/event_main.asp