LG Optimus Black'in arka kapağı, kullanıcı zevkine göre değiştirilebilecek

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yükselişe geçenler kervanına katılan LG Mobile'ın, Optimus serisi dahilindeki yeni Black modelinin arka kapağının kullanıcı zevkine göre değiştirilebileceği ortaya çıktı. Akıllı telefonların birbirine fazlasıyla benzerliği öne sürülerek böyle bir özelliğin getirildiği ifade edilirken, kullanıcıların Black'i istedikleri gibi kişiselleştirebilecekleri belirtiliyor.

Dünyanın en ince tasarımlı akıllı telefonu LG Optimus Black, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle (2.3 Gingerbread'e güncellenebilir), kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteğiyle, Wi-Fi 802.11n ve GPS bağlantısıyla ön plana çıkıyor. Telefonun dikkat çekici özelliklerinden birisi ise LG'nin ''Nova'' olarak isimlendirdiği 4.0 inç 480x800 piksel dokunmatik ekranı. Ekranın 700 nit parlaklık seviyesine ulaştığı belirtilirken telefonun, 2011 yılının ilk yarısında boy göstermesi bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/37920/lg-optimus-black-swappable-colours