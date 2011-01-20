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LG Optimus Black'in arka kapağı, kullanıcı zevkine göre değiştirilebilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus Black'in arka kapağı, kullanıcı zevkine göre değiştirilebilecek
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Google'ın mobil işletim sistemi Android ile beraber yükselişe geçenler kervanına katılan LG Mobile'ın, Optimus serisi dahilindeki yeni Black modelinin arka kapağının kullanıcı zevkine göre değiştirilebileceği ortaya çıktı. Akıllı telefonların birbirine fazlasıyla benzerliği öne sürülerek böyle bir özelliğin getirildiği ifade edilirken, kullanıcıların Black'i istedikleri gibi kişiselleştirebilecekleri belirtiliyor.

Dünyanın en ince tasarımlı akıllı telefonu LG Optimus Black, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemiyle (2.3 Gingerbread'e güncellenebilir), kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteğiyle, Wi-Fi 802.11n ve GPS bağlantısıyla ön plana çıkıyor. Telefonun dikkat çekici özelliklerinden birisi ise LG'nin ''Nova'' olarak isimlendirdiği 4.0 inç 480x800 piksel dokunmatik ekranı. Ekranın 700 nit parlaklık seviyesine ulaştığı belirtilirken telefonun, 2011 yılının ilk yarısında boy göstermesi bekleniyor.

LG Optimus Black'in arka kapağı, kullanıcı zevkine göre değiştirilebilecek
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http://www.pocket-lint.com/news/37920/lg-optimus-black-swappable-colours Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Quad_core2 8 yıl
adam da zevk denen bişey yoksa nolcak way telefonun haline
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kaptanos 8 yıl
Demek istedikleri belki de farklı kapakların kutu içeriğine dahil ettikleridir.
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alito 8 yıl
bu arka kapak değişme özelliği birçok akıllı telde var zaten ne demek istemis tam anlayamadım çoğunda var bizdedemi olsun demek o ne demek?
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wentworthscofield 8 yıl
lg farklı kapaklara ait resim yayınlamamış mı yani

ayrıca bir tek yazıların yeri değiştirilirse ne anlamı kalır ki

farklı tasarım yapılırsa da dünyanın en ince akıllı telefon profili imajı zedelenebilir
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