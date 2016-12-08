LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu

Teknoloji devinin V Serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi olan LG V20 kullanıcılara gelişmiş multimedya özellikleri sunuyor. Hi-Fi Quad DAC, sabit kayıt 2.0, HD ses kayıt ile ön ve arka geniş açılı kamera özelliklerine sahip cihaz, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve Google’ın yeni nesil arama uygulaması In Apps’i içeren ilk telefon olma özelliği taşıyor.

Düşük ışık koşullarında kaliteli fotoğraflar yakalayan 120 derece lense sahip 5 megapiksel ön kameranın yanı sıra 16 megapiksel, 29 mm., f/1.8 ve 135 derece lense sahip 8 megapiksel, 12mm, f/2.4 lensli çift arka kamera sistemine sahip LG V20'de ayrıca lazer otomatik odaklama, net fotoğraflar için Hybrid Auto Focus (HAF) ve optik görüntü sabitleme sistemleri de bulunuyor.

LG V20 yüksek kalitede ses performansı sunuyor

Hi-Fi video kaydedebilen akıllı telefon, EIS 3.0 elektronik görüntü sabitleme teknolojisiyle titreyen görüntüleri nötralize ediyor ve daha net video kaydı elde edilmesini sağlıyor. Diğer taraftan Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisine sahip LG V20, Low Cut Filter (LCF) ile çevre seslerini engelliyor ve kayıt mesafesinin ayarlanmasını sağlayan Limiter (LMT) ile görüntülerin daha sağlıklı çekilmesi mümkün hale geliyor.

ESS teknolojisi ile desteklenen 32 bit Hi-Fi Quad DAC özelliğine sahip dünyanın ilk telefonu ünvanına sahip cihaz, 75 kat daha iyi ses şiddeti ve sol/sağ denge kontrolü ile FLAC, DSD, AIFF ve ALAC’ın da aralarında olduğu tüm müzik formatlarını destekliyor.

2.999 TL perakende satış fiyatıyla gelen LG V20'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 820 Processor

Qualcomm Snapdragon 820 Processor Ekran: Main 5.7-inch QHD IPS Quantum Display (2560 x 1440 / 513ppi) / Secondary IPS Quantum Display (160 x 1040 / 513ppi)

Main 5.7-inch QHD IPS Quantum Display (2560 x 1440 / 513ppi) / Secondary IPS Quantum Display (160 x 1040 / 513ppi) İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat



Android 7.0 Nougat Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS ROM / microSD (2TB’a kadar)



4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS ROM / microSD (2TB’a kadar) Kamera: F1.9 diyafram aralığı ile 5MP ön kamera (Geniş Açı) / F1.8 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera OIS (Standart Açı) ve F2.4 diyafram aralığı ile 8MP arka kamera (Geniş Açı)



F1.9 diyafram aralığı ile 5MP ön kamera (Geniş Açı) / F1.8 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera OIS (Standart Açı) ve F2.4 diyafram aralığı ile 8MP arka kamera (Geniş Açı) Batarya: 3200mAh (Çıkarılabilir)

3200mAh (Çıkarılabilir) Boyut: 159.7 x 78.1 x 7.6mm



159.7 x 78.1 x 7.6mm İletişim Ağı: LTE-A 3 Band CA



LTE-A 3 Band CA Bağlanabilirlik: LTE (up to 450 Mbps LTE Category 9 with 3x Carrier Aggregation) / Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / USB Type-C / Bluetooth 4.2 BLE / NFC /



LTE (up to 450 Mbps LTE Category 9 with 3x Carrier Aggregation) / Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / USB Type-C / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / Renk: Titan



Titan Diğer: Hi-Fi Video Kayıt / Sabit Kayıt 2.0 / HD Ses Kaydedici / Stüdyo Modu Yüksek AOP Mikrofon / İkinci Ekra / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / In Apps / B&O İşbirliği / Parmak İzi Okuyucu / Qualcomm Quick Charge 3.0



Hi-Fi Video Kayıt / Sabit Kayıt 2.0 / HD Ses Kaydedici / Stüdyo Modu Yüksek AOP Mikrofon / İkinci Ekra / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / In Apps / B&O İşbirliği / Parmak İzi Okuyucu / Qualcomm Quick Charge 3.0 V20 Türkiye yazılımı operatörlerin sunduğu gelişmiş LTE servislerini desteklemektedir (VoLTE, ViLTE, VoWiFi, MP-TCP)

