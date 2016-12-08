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LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu

LG’nin akıllı telefon ailesinin en yeni üyesi olan LG V20 bugün İstanbul’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikte görücüye çıktı. Cihaz hakkındaki tüm detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,8b
1
49
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji devinin V Serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi olan LG V20 kullanıcılara gelişmiş multimedya özellikleri sunuyor. Hi-Fi Quad DAC, sabit kayıt 2.0, HD ses kayıt ile ön ve arka geniş açılı kamera özelliklerine sahip cihaz, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve Google’ın yeni nesil arama uygulaması In Apps’i içeren ilk telefon olma özelliği taşıyor.
Düşük ışık koşullarında kaliteli fotoğraflar yakalayan 120 derece lense sahip 5 megapiksel ön kameranın yanı sıra 16 megapiksel, 29 mm., f/1.8 ve 135 derece lense sahip 8 megapiksel, 12mm, f/2.4 lensli çift arka kamera sistemine sahip LG V20'de ayrıca lazer otomatik odaklama, net fotoğraflar için Hybrid Auto Focus (HAF) ve optik görüntü sabitleme sistemleri de bulunuyor.

LG V20 yüksek kalitede ses performansı sunuyor 

Hi-Fi video kaydedebilen akıllı telefon, EIS 3.0 elektronik görüntü sabitleme teknolojisiyle titreyen görüntüleri nötralize ediyor ve daha net video kaydı elde edilmesini sağlıyor. Diğer taraftan Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisine sahip LG V20, Low Cut Filter (LCF) ile çevre seslerini engelliyor ve kayıt mesafesinin ayarlanmasını sağlayan Limiter (LMT) ile görüntülerin daha sağlıklı çekilmesi mümkün hale geliyor.
ESS teknolojisi ile desteklenen 32 bit Hi-Fi Quad DAC özelliğine sahip dünyanın ilk telefonu ünvanına sahip cihaz, 75 kat daha iyi ses şiddeti ve sol/sağ denge kontrolü ile FLAC, DSD, AIFF ve ALAC’ın da aralarında olduğu tüm müzik formatlarını destekliyor.

2.999 TL perakende satış fiyatıyla gelen LG V20'nin teknik özellikleri şu şekilde: 

  • Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 820 Processor
  • Ekran: Main 5.7-inch QHD IPS Quantum Display (2560 x 1440 / 513ppi) / Secondary IPS Quantum Display (160 x 1040 / 513ppi)
  • İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat
  • Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS ROM / microSD (2TB’a kadar)
  • Kamera: F1.9 diyafram aralığı ile 5MP ön kamera (Geniş Açı) / F1.8 diyafram aralığı ile 16MP arka kamera OIS (Standart Açı) ve F2.4 diyafram aralığı ile 8MP arka kamera (Geniş Açı)
  • Batarya: 3200mAh (Çıkarılabilir)
  • Boyut: 159.7 x 78.1 x 7.6mm
  • İletişim Ağı: LTE-A 3 Band CA
  • Bağlanabilirlik: LTE (up to 450 Mbps LTE Category 9 with 3x Carrier Aggregation) / Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / USB Type-C / Bluetooth 4.2 BLE / NFC /
  • Renk: Titan
  • Diğer: Hi-Fi Video Kayıt / Sabit Kayıt 2.0 / HD Ses Kaydedici / Stüdyo Modu Yüksek AOP Mikrofon / İkinci Ekra / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / In Apps / B&O İşbirliği / Parmak İzi Okuyucu / Qualcomm Quick Charge 3.0
  • V20 Türkiye yazılımı operatörlerin sunduğu gelişmiş LTE servislerini desteklemektedir (VoLTE, ViLTE, VoWiFi, MP-TCP)

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Lyclordx 2 yıl en beğenilen
2 ay sonra 2200 tl:D
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strathmorea 2 yıl
O büyüklükteki 2k ekran 3200 pille 1 günü zor çıkartır. Ve iyice forumlarda araştırmadan uzun süre telefon değiştirmeyen arkadaşlar almasın. Lg nin çok kronik sorunundan müzdarip forumlar var. Her telefonda sorun çıkar tamam ama genel olarak lg de bu oran çok daha fazla oluyor.
O büyüklükteki 2k ekran 3200 pille 1 günü zor çıkartır. Ve iyice forumlarda araştırmadan uzun süre telefon değiştirmeyen arkadaşlar almasın. Lg nin çok kronik s...
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hakangündüz 2 yıl
fiyata bak yuhh diyorum...ayrıca keşke fiyatını koruyabilse de değer deyip alsak 1ay sonra 2700 2 ay sonra da 2200 e alırız artık
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gry79 2 yıl
LG V20 5 aylık kullanıcı deneyimi: %23 şarj ile saat 11 de bıraktığım telefon saat 02:00 de sorunsuzdu. Sabah 08:00'de telefon açılmadı. Şarjı bitmiştir dedim. Şarja taktım, 20dk sonra açmaya çalıştım hiçbişey yok. İşe geldim, 1 saat daha şarja taktım. Hard reset tuş kombinasyonu denedim olmadı. pili çıkarttım tekrar taktım olmadı. Saat öğlen 13.25 servise verdim. Servis anakart değişecek gibi görünüyor dedi. Satınalmak isteyenlere duyurulur :( İşin yoksa telefon peşinde koş ! = LG
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mkyb 2 yıl gry79
gry79
LG V20 5 aylık kullanıcı deneyimi: %23 şarj ile saat 11 de bıraktığım telefon saat 02:00 de sorunsuzdu. Sabah 08:00'de telefon açılmadı. Şarjı bitmiştir dedim. Şarja taktım, 20dk sonra açmaya çalıştım hiçbişey yok. İşe geldim, 1 saat daha şarja taktım. Hard reset tuş kombinasyonu denedim olmadı. pili çıkarttım tekrar taktım olmadı. Saat öğlen 13.25 servise verdim. Servis anakart değişecek gibi görünüyor dedi. Satınalmak isteyenlere duyurulur :( İşin yoksa telefon peşinde koş ! = LG

LG marka tüm telefonların kronik sorunu anakart yanması zaten. V20'dede başladı demek ki.
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UML 2 yıl
3000 TL bi telefon için fazla fiyat bence.
Ama piyasada bu fiyatın çok daha üzerinde telefonlar var, o zaman normal karşılamak gerekiyo, demek ki alan alıyo.
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OzannDemirci 2 yıl
Gayet uygun Tr piyasasına göre 3000 tl ye bir amiral gemisi alıyoruz ve kutu içeriği gayet güzel .
Lg nin fiyat politikalarına bakacak olursak tek söylenebilir şey bu cihazı satın almadan önce bir kaç ay beklemek :D Lg g6 cıktıktan sonra fiyat düzenlemesi gelecektir 2500 bandına yaklaşacacktır tahmimce


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Nick the Whopper 2 yıl
Bu hifi modül tam olarak ne oluyor ? Ben bu cihazı tamamen ses kayıt için düşünüyorum 6s'im var sizce değer mi ? App bile kullanmıyorum doğru dürüst ! Sadece kamera ve özellikle ses kayıt önemli benim için değer mi sizce ? Ya da başka tavsiyeniz olur mu ?
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TearsForFears 2 yıl
Ben hatırlarım geçen sene çıkacak amiral gemiler için 2200-2400 TL konuşulurdu şimdi dolar almış başını gitmiş, telefonların fiyatları artmış hala aynı fiyat olmaz tabikide üstüne yeni vergilerde eklendi. Donanım olarak mükemmel hiçbir eksiği yok üstüne rakiplerinden iyi özellikleri var fakat lg markasına, ürün desteğine, yazılıma o para verilir mi? Android kullanmayı tercih eden birisi bu telefonu değerlendirmeli 2500 3000 tl arasında oynayacak 200-300 tl sizi etkilemesin 2 yıl kullanılan bir cihaz için 200-300 tl nin lafını etmeyin.
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Pi 2 yıl
Blackberry gitti. Htc de bu kafayla batacak. Sirada lg var demek ki
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fxmaster 2 yıl
Ses kalitesi hi fi müzik dinleyenler için hi fi amplifikatör ve ses sistemi olanlar için önemli. Böyle bir özellik ne işe yarar diyenler olabilir. Mesela bende Denon pma720 amfi var. Henüz evim küçük olduğundan hoparlör alıp kurmadım.Ama kurduğumda dac almaktansa v20 gibi bir cihaz alıp giriş sinyalini telefondan vermeyi tercih ederim. Çünkü sadece 32 bit olması değil harmonik distorsiyon ve gürültü seviyeleri başarılı görünüyor. Kameralar da iyi. Pilin çıkarılabilir olması da iyi.
Eksilere gelince. LG malesef güçsüz piller kullanmakta ısrarcı.Böyle bir cihazda bence pil daha fazla olmalıydı. İkincisi de ekran kasa oranı üzerinde bence daha fazla çalışılmalıydı.
Dayanıklılık konusunda da testleri görmedim. Ama en az v10 kadar sağlam olması yerinde olurdu.
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Artizt 2 yıl
Paralelde 2200e alınır belki...
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Windows10 2 yıl
3 ay sonra 2250 TL
6 ay sonra 1750 TL
9 ay sonra 1500 TL
12 ay sonra 1250 TL
fiyat seviyesine düşecektir.
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seker1adam 2 yıl
2999 Evet ama yetmez
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