LG akıllı ampülünü duyurdu





Genelde mobil cihaz ve televizyon ürünleri ile sıkça gündeme gelen Güney Koreli LG’nin dün lanse ettiği yeni ürünün firma açısından da bir ilki temsil ediyor. Smart Bulb adlı ürün bir akıllı ampül.





LG aynı zamanda beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektöründe de faaliyet gösteriyor ve LED ampül örnekleri mevcut. Ancak Smart Bulb firmanın ilk akıllı ampülü olma özelliği taşıyor. Ampül Android ve iOS uygulamaları ile akıllı telefonlardan açılıp kapatılabiliyor veya parlaklığı ayarlanabiliyor. Bağlantı ise WiFi veya Bluetooth üzerinden kuruluyor.





Smart Bulb ayrıca siz yokken evde biri varmış hissi uyandırmak için belirli aralıklarla yanacak şekilde ayarlanabiliyor. Kurduğunuz alarm saatinde veya bir çağrı geldiğinde ampül yanıp sönerek kullanıcıya uyarı veriyor.





Ürünün uyumlu olduğu LG Smart Lighting uygulaması Android 4.3 ile iOS 6 ve üzeri cihazlar için kullanıma sunulmuş durumda. LG Smart Bulb ürünün birim fiyatı ise 32$.

http://social.lge.co.kr/newsroom/gm/smart_lamp_140323/