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LG akıllı ampülünü duyurdu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG akıllı ampülünü duyurdu

Genelde mobil cihaz ve televizyon ürünleri ile sıkça gündeme gelen Güney Koreli LG’nin dün lanse ettiği yeni ürünün firma açısından da bir ilki temsil ediyor. Smart Bulb adlı ürün bir akıllı ampül.

LG aynı zamanda beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektöründe de faaliyet gösteriyor ve LED ampül örnekleri mevcut. Ancak Smart Bulb firmanın ilk akıllı ampülü olma özelliği taşıyor. Ampül Android ve iOS uygulamaları ile akıllı telefonlardan açılıp kapatılabiliyor veya parlaklığı ayarlanabiliyor. Bağlantı ise WiFi veya Bluetooth üzerinden kuruluyor.

Smart Bulb ayrıca siz yokken evde biri varmış hissi uyandırmak için belirli aralıklarla yanacak şekilde ayarlanabiliyor. Kurduğunuz alarm saatinde veya bir çağrı geldiğinde ampül yanıp sönerek kullanıcıya uyarı veriyor. 

Ürünün uyumlu olduğu LG Smart Lighting uygulaması Android 4.3 ile iOS 6 ve üzeri cihazlar için kullanıma sunulmuş durumda. LG Smart Bulb ürünün birim fiyatı ise 32$. 

http://social.lge.co.kr/newsroom/gm/smart_lamp_140323/ Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen


Smart Bulb ayrıca siz yokken evde biri varmış hissi uyandırmak için belirli aralıklarla yanacak şekilde ayarlanabiliyor.


Türk mü buldu bunu?
Smart Bulb ayrıca siz yokken evde biri varmış hissi uyandırmak için belirli aralıklarla yanacak şekilde ayarlanabiliyor.Türk mü b...
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Guest-6580C8B72 5 yıl
AKP BUNU BEĞENDİ
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carman 5 yıl
32 dolara evdki bütün lambaları değiştiririm ama neyse:D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
pahalı ucuzladığında yaygınlaşır
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DownClock01 5 yıl
Akıllı tuvalet kağıdı da bekliyoruz
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janjarre 5 yıl
Alibaba'da bir dünya model var..Almayanı dövüyorlar ....

turkish.alibaba.com/...

turkish.alibaba.com/...
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SilverBallers 5 yıl
Düşünsenize evde afacanlar top oynarken kırıldığını.
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mementopolis 5 yıl
artik bir yenilik sart böyle poz vermesinler artik ya igreniyorum.
bir elinde telefon bir elinde ampul kutusu cikartmis kafasini kaplumbag gibi.
artik vaz gecsinler su örnekden.
( aklima watch dogs oyunu geldi tüm chigago´yu hackliyorduk bu onun ilk adimi)
:P
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Zenci Forvet 5 yıl
Başlıkta ampulü görünce kafam siyasete gitti.
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burakesan 5 yıl
LG'nin amiral gemisi bu ampulü kontrol edemiyor mu yani?
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shadowtr 5 yıl
Çinli dostlarımız benzerlerini 4-5 $ a yaparlar merak etmeyin.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bi LG akıllı diğerleri geri zekalı :D
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carter 5 yıl
Güzel ürün, bu arada kadın telefonu zor tutmuş.
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RoadSing3r 5 yıl
Hayret siyaset yok ortalıklarda.
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seven44 5 yıl
güzel ampül
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Guest-6580C8B72 5 yıl
AKP BUNU BEĞENDİ
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carman 5 yıl
32 dolara evdki bütün lambaları değiştiririm ama neyse:D
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DarthLuca 5 yıl
philips hue'lar çok daha kullanışlı ama burda yok malesef, odalar ayrı ayrı gruplandırılıyor, gps ile eve gelince kendi yanıyor gidince kapanıyor. En güzel yanıda nette çok fazla tarif ve uygulama mevcut. Hatta kullanan varsa günbatımını tavsiye ederim, ampülleri farklı renkte yakıp odada çok hoş bir gün batımı ambiansı yaratıyor. Tek kötü yanı yanı yatak odasında kullanımı, gece kalkınca telefonu al, app aç ki ışıkları açasın
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