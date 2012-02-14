LG gözlüksüz 3D desteği sunan 25-inç boyutundaki monitörünü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni nesil OLED televizyonu ile dikkatleri üzerine çeken LG, gözlüksüz 3D desteği sunduğu 25-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. Son dönemin en popüler teknolojilerinden biri olan üç boyutlu görüntüleme için farklı segmentlerdeki tüketici elektroniği ürünlerine ciddi yatırımlar yapan LG, haberimize konu olan D2500N-PN kodlu yeni monitöründe, TriDef yazılımı ve entegre kamera gözlüksüz 3D deneyimi sunuyor.
Yazılım sayesinde görüntülerin 3D render edilip edilmeyeceğine karar verilirken, monitörün üzerindeki kamera kullanıcıların kafa hareketlerini takip ederek imajların doğrudan izleyinin gözleri ile senkronize edilmesinde kullanılıyor. Bu teknoloji birden fazla izleyicinin olduğu durumlarda işlerliğini yitiriyor olsa bile 3D görüntü deneyiminin gözlüksüz yaşamak isteyen veya uzun süreli seyirlerde gözlükten rahatsızlık duyanlar için LG'nin monitörü dikkat çekici bir seçenek olabilir.
TN panel kullanılan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel yani bir başka değişle Full HD görüntü desteği sunuyor. Açıklanan bilgilere göre parlaklık seviyesi 250 cd/m2, karşıtlık oranı 1,000:1 ve dinamik karşıtlık oranı 5,000,000:1 olan monitörün tepki süresi ise 5ms. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen monitörün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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Merhaba,
Ben EVO 3D kullanıyorum. Yeterince deneyimleme şansım oldu :) Ayrıca ilgilendiğim bir konu olduğundan, pek çok 3D cihazı da test etme şansını da yakaladım.
Öncelikle gözlüksüz 3D ekranın kalitesinden çok, ekrana baktığınız mesafe ve izlediğiniz görselin nitelikleri, algıladığınız 3D efekti üzerinde daha etkili oluyor. Tüm 3D cihazlarda ekranın tek yaptığı, iki göze iki farklı görüntü göndermektir, o kadar. Derinlik hissini, farklı açılarla ve farklı mesafelere odaklanan gözlerimizin beynimizde yaptırdığı hesaplamalar sayesinde hissedebiliyoruz. Bu noktada farkedeceğimiz gibi, gözlerimiz aslında baktığımız ekranın mesafesine odaklanmak istiyor doğal olarak, çünkü televizyon (ya da telefon) orada duruyor. Ama ekranda gördüğümüz görüntünün daha uzakta ya da daha yakında olması gerekiyor (televizyon size 3 metre mesafede, ama filmde 500 metre uzaklıkta bir adam ve yarım metre uzaklıkta bir mızrak da size doğru geliyor mesela), bu durumda gözümüzün odak mesafesini kendimizin değiştirmek zorunda kalması kaçınılmaz oluyor. İşte rahatsızlığa neden olan konu, gözümüzün odaklandığı mesafeleri ayarlamak noktasında ortaya çıkıyor.
Öncelikle söylemek isterim ki, telefonlardan ya da monitörlerden (30-40 cm'den baktığımız cihazlardan) mucize beklememeliyiz. Gözümüze diyoruz ki, "bu adamın görüntüsü 30 cm'de çizildi ama sen ona bakma, 500 mt'ye odaklan..." Televizyonlar biraz daha uzaktan izlendiklerinden daha başarılı oluyorlar, sinemalar ise çok daha başarılı olabiliyorlar malumunuz üzere. Temel 3D bilgisi olanlar bilirler, cismin uzaklığı ve odak arasında parabolik bir ilişki vardır, yakındaki 1 cm'lik hareket, uzaktaki 1 cm'lik hareketten daha fazla kaydırır odağı.
3D efektin başarısını ise, kullanılan kameralar, kameralar arasındaki mesafe, ve kameraların açıları belirliyor. Kameralar arasındaki uzaklık ve açı arttığında derinlik efekti daha belirgin ve keskin oluyor mesela, ancak bu tür görsellerde yakındaki objeler problem yaratıyor, odaklanmak ihtiyacınız artıyor, vs.
Telefonlar için konuşacak olursak, yakın mesafeden bakılacağı düşünülerek çekilmiş-hesaplanmış görseller daha başarılı sonuçlar doğuruyor. Örneğin 3D oyunlar ve BR filmlerde kamera açıları ve mesafeleri, TV'den ya da telefondan gösterileceği bilinerek ayarlanıyor ya da hesaplatılıyor ve sonuçta TV'de ya da telefonumuzda çok başarılı bir şekilde görüntülenebiliyorlar, baş ya da göz ağrısına çok neden olmuyorlar (kişiye göre değişir bu). Ancak kameraların bu şekilde ayarlanması, izlenebilirliği artırırken, efektlerin zayıflamasına neden oluyor. Örneğin bir 3D oyunda ya da filmde yanınıza gelen bir mızrağı kolay kolay yanınızda hissedemezsiniz, objeler sizden birkaç metre öteden başlayarak ufka kadar dağılmıştır, çünkü öyle çekilmiştirler.
3D fotoğraflar konusu biraz daha farklı. Bunlar genellikle bizim gibi amatörler tarafından çekilip paylaşıldıklarından (ki internette milyonlarca 3D foroğraf ve markette bunları bulabileceğiniz uygulamalar mevcut) 3D cihazlarımızın kameraları kullanılarak çekilmiş görseller oluyorlar. Cihazımızın kamera açıları ve aralarındaki mesafeler ise sabittir. O nedenle çekilen fotoğraflarda objeler sizden bir metre uzaktan başlıyorsa sorun yok, oldukça başarılı 3D fotoğraflar çekiyorsunuz ve bunları herhangi bir 3D mobil cihazda rahatlıkla izleyebiliyorsunuz, tıpkı sinemalardaki gibi. Ama ortamda yarım metre ya da daha yakın bir cisim varsa, çekilen fotoğraf gözü oldukça rahatsız ediyor, "şaşı bak şaşır" tarzı pozlara girmek zorunda kalıyorsunuz. Hoş, bu çabanız karşılıksız kalmıyor, telefonda da burnunuzun ucundaki mızrağı hissedebiliyorsunuz, ama en ufak bir dalgınlıkta ya da harekette efekt kayboluyor.
Son olarak, EVO 3D'nin kameralar arası mesafesi LG 3D'den daha fazla olduğundan, yakın cisimlerde daha başarısız, uzak cisimlerde daha başarılı video ve fotoğraflar yakalayabiliyor (başarıdan kastım yormadan izleme ve odaklanabilme konusudur). Ekranlar arası fark yok, LG'de çok başarılı bir 3D arayüz var ve insanı etkiliyor.
İnternette 3D ile ilgili pek çok kaynak ve görsel var, crossed eye diye aratırsanız karşınıza pek çok fotoğraf çıkar, bu fotoğraflarda yan yana iki tane görüntü vardır, siz yeterince odaklandığınızda gözlüksüz olarak 2D monitörünüzde bile 3D görürsünüz :)
bana nvidia 3d vision 1080p 60hz gereçk 3d deneyimini yaşatacak tek cihaz gibi görünüyor
yazı çok güzel olmuş.. ekrem çukurcadan daha iyi editör olurdun... ben bir haber içeriğinde genelde bu tip yazılar ararım..ama maalesef bu gibi bilgileri sadece e donanım alanında erdi yazıyor onun haricinde sadece cihazların teknik bilgileri dışında fazla bilgi yer almıyor ki zaten onuda üreticinin sitesine girip ürün özelliklerinden herkes bulabilir. editör dediğin tüm bilgileri kişisel deneyimleri ile harmanlayarak sunabilecek kimse olmalıdır. nusret erturandan da sırf bu yüzden nefret etmiştim copy-paste editörüydü eskiden bilgisayar dergilerinde.. uzun lafın kısası güzel yazı olmuş ayrı başlık açarak bile paylaşıma sunabilirsin.. eline sağlık...
Tabi ülkemize gelirken çığ gibi büyür fiyatı...
Bu deneyimi paylaştığın için teşekkür ederim. çok merak ettiğim bir teknoloji gözlüksüz 3d ve şimdiye kadar tecrübe etmedim. Ama bu şekilde deneyen kişilerin tecrübelerini aktarması gerçekten haberden bile faydalı oluyor.. paylaşım için saol..
teşekkürler. Benim görüşlerim Nintendo 3DS için ama TV ve monitörlerde de aynı teknoloji olduğundan pek farklı durum çıkacağını sanmıyorum.Şuan hazır bir teknoloji değil.
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