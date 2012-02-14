LG gözlüksüz 3D desteği sunan 25-inç boyutundaki monitörünü duyurdu

Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni nesil OLED televizyonu ile dikkatleri üzerine çeken LG, gözlüksüz 3D desteği sunduğu 25-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. Son dönemin en popüler teknolojilerinden biri olan üç boyutlu görüntüleme için farklı segmentlerdeki tüketici elektroniği ürünlerine ciddi yatırımlar yapan LG, haberimize konu olan D2500N-PN kodlu yeni monitöründe, TriDef yazılımı ve entegre kamera gözlüksüz 3D deneyimi sunuyor.

Yazılım sayesinde görüntülerin 3D render edilip edilmeyeceğine karar verilirken, monitörün üzerindeki kamera kullanıcıların kafa hareketlerini takip ederek imajların doğrudan izleyinin gözleri ile senkronize edilmesinde kullanılıyor. Bu teknoloji birden fazla izleyicinin olduğu durumlarda işlerliğini yitiriyor olsa bile 3D görüntü deneyiminin gözlüksüz yaşamak isteyen veya uzun süreli seyirlerde gözlükten rahatsızlık duyanlar için LG'nin monitörü dikkat çekici bir seçenek olabilir.

TN panel kullanılan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel yani bir başka değişle Full HD görüntü desteği sunuyor. Açıklanan bilgilere göre parlaklık seviyesi 250 cd/m2, karşıtlık oranı 1,000:1 ve dinamik karşıtlık oranı 5,000,000:1 olan monitörün tepki süresi ise 5ms. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen monitörün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.