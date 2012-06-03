LG, Ivy Bridge işlemcili X Note Z350 Ultrabook modelini tanıttı

Geçen yıl hayatımıza giren Ultrabook trendi bu yıl Ivy Bridge işlemciler ile yükselmeye devam ediyor. LG firması da yeni trende katılan X Note Z350 Ultrabook modelini ülkesinde resmi olarak tanıttı.





13.3 inçlik ekrana sahip X Note Z350 modeli 14.7mm kalınlık, 1.2Kg ağırlığa sahip ve 2012 Red Dot tasarım ödülüne de layık görüldü.





Ivy Bridge Core i5/i7 işlemcilere yer verecek olan X Note Z350 modeli, 9 saniyelik sistem açılışı, siyah chiclet tarzı klavye, Inte WiDi kablosuz görüntü aktarım desteği, iki kat grafik performansı, SSD çözümleri ile birlikte gelecek. Batarya ve ekran kartı ile ilgili bilgiler yok ancak Kepler tabanlı bir ekran kartına yer vereceği tahmin ediliyor.





Fiyat ve global satış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.