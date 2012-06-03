LG, Ivy Bridge işlemcili X Note Z350 Ultrabook modelini tanıttı

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Geçen yıl hayatımıza giren Ultrabook trendi bu yıl Ivy Bridge işlemciler ile yükselmeye devam ediyor. LG firması da yeni trende katılan X Note Z350 Ultrabook modelini ülkesinde resmi olarak tanıttı.
13.3 inçlik ekrana sahip X Note Z350 modeli 14.7mm kalınlık, 1.2Kg ağırlığa sahip ve 2012 Red Dot tasarım ödülüne de layık görüldü.
Ivy Bridge Core i5/i7 işlemcilere yer verecek olan X Note Z350 modeli, 9 saniyelik sistem açılışı, siyah chiclet tarzı klavye, Inte WiDi kablosuz görüntü aktarım desteği, iki kat grafik performansı, SSD çözümleri ile birlikte gelecek. Batarya ve ekran kartı ile ilgili bilgiler yok ancak Kepler tabanlı bir ekran kartına yer vereceği tahmin ediliyor.
Fiyat ve global satış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12248 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Korelilerin mükemmel insanlar olduğunu iddia eden olmadı kötü yanları olabilir ki varmış makaleden gördüğümüz kadarı ile fakat Türkiye çok mükemmel olsa ve Türk insanı müthiş olsa o zaman söylediklerinin belki bir anlamı olabilir,Birisini aşağılayabilmen için ondan daha üstün olman gerekir eğer ki çok zengin ve farklı bir ortamı olan biri değil de halkın içine girip çıkan ve bu zamana kadar biraz gazete okumuş birisi isen nerede olduğumuzu biliyorsundur ve bu durumda Korelileri bu denli aşağılayamayacağını da anlaman gerekir..
Neden 3.sınıf ve sefil olduklarını söyle de biz de aydınlanalım..Hangi alanda Güney Korelilerden daha iyisin onu da açıkla !
hurriyet.com.tr/...
koreliler mi 3. sınıf.. Allahın kara cahili...!!!!
1 Misafir
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