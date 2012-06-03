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LG, Ivy Bridge işlemcili X Note Z350 Ultrabook modelini tanıttı

6 yıl
2,5b
1
27
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl hayatımıza giren Ultrabook trendi bu yıl Ivy Bridge işlemciler ile yükselmeye devam ediyor. LG firması da yeni trende katılan X Note Z350 Ultrabook modelini ülkesinde resmi olarak tanıttı.

13.3 inçlik ekrana sahip X Note Z350 modeli 14.7mm kalınlık, 1.2Kg ağırlığa sahip ve 2012 Red Dot tasarım ödülüne de layık görüldü.

Ivy Bridge Core i5/i7 işlemcilere yer verecek olan X Note Z350 modeli, 9 saniyelik sistem açılışı, siyah chiclet tarzı klavye, Inte WiDi kablosuz görüntü aktarım desteği, iki kat grafik performansı, SSD çözümleri ile birlikte gelecek. Batarya ve ekran kartı ile ilgili bilgiler yok ancak Kepler tabanlı bir ekran kartına yer vereceği tahmin ediliyor.

Fiyat ve global satış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12248 Yorum Yaz
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pijama61 6 yıl en beğenilen
bıktık bu karıdan
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JoeyBane 6 yıl
Haberin cılkı çıkmış.
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ruyanfa0203 6 yıl
Hangi alanda Güney Korelilerden daha iyisin onu da açıkla !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Stanislas Xavier 6 yıl
greenleafffff
Batuist
greenleafffff
Batuist
greenleafffff LG lansmanlarında hep aynı kızmı var yoksa bu koreliler birbirlerinemi benziyor , bir şeyide kızsız pazarlamayın zaten ölürsünüz 3. sınıf asya sefilleri
koreliler mi 3. sınıf.. Allahın kara cahili...!!!!
ya lütfen senin öğrenim durumun ne ? kaç tane lisan biliyorsun? kore hakkında ne biliyorsun ? geçmişi hakkında ne biliyorsun? gelmişin bana kara cahil diyorsun
şu yazıyı yazan birinin kapasiteside kültürüde yaşıda ortadadır.. daha fazla kasma kendini..!!!
:) yok kasmıyorum , sadece soru soruyorum , sizin gibi hakaret etmedim farkındaysanız , bana göre al okuda biraz öğren birşeyler gerçi ingilizcen varsa koreanssuck.wordpress.com/...

Korelilerin mükemmel insanlar olduğunu iddia eden olmadı kötü yanları olabilir ki varmış makaleden gördüğümüz kadarı ile fakat Türkiye çok mükemmel olsa ve Türk insanı müthiş olsa o zaman söylediklerinin belki bir anlamı olabilir,Birisini aşağılayabilmen için ondan daha üstün olman gerekir eğer ki çok zengin ve farklı bir ortamı olan biri değil de halkın içine girip çıkan ve bu zamana kadar biraz gazete okumuş birisi isen nerede olduğumuzu biliyorsundur ve bu durumda Korelileri bu denli aşağılayamayacağını da anlaman gerekir..
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Annalyze 6 yıl
mac book air çakması

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Stanislas Xavier 6 yıl
greenleafffff
LG lansmanlarında hep aynı kızmı var yoksa bu koreliler birbirlerinemi benziyor , bir şeyide kızsız pazarlamayın zaten ölürsünüz 3. sınıf asya sefilleri

Neden 3.sınıf ve sefil olduklarını söyle de biz de aydınlanalım..Hangi alanda Güney Korelilerden daha iyisin onu da açıkla !
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Batuist 6 yıl
daha çok ultrabook ile netbook arası bir cihaza benziyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Güney Koreli elektronik devi LG, bir haftalık yasal süre içinde Digicom’a borcunu ödemediği ve teminat göstermediği için, haciz işlemi başlatıldı.
hurriyet.com.tr/...
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greenleafffff 6 yıl
LG lansmanlarında hep aynı kızmı var yoksa bu koreliler birbirlerinemi benziyor , bir şeyide kızsız pazarlamayın zaten ölürsünüz 3. sınıf asya sefilleri
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Batuist 6 yıl greenleafffff
greenleafffff

LG lansmanlarında hep aynı kızmı var yoksa bu koreliler birbirlerinemi benziyor , bir şeyide kızsız pazarlamayın zaten ölürsünüz 3. sınıf asya sefilleri

koreliler mi 3. sınıf.. Allahın kara cahili...!!!!
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Flcnr 6 yıl
MacBook kopyasına 2012 Red Dot tasarım ödülünü layık görmüşler. Güler misin, ağlar mısın...
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turbo-powwer 6 yıl
Güzel güzel
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