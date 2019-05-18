LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak

Son birkaç yıldır yapay zekanın günlük objelere entegrasyonu üzerinde çalışan LG, bu ürünleri ThinQ markası altında birleştiriyor. Yeni tanıtılan yapay zeka destekli işlem birimi de geleceğin “robot süpürgelerini, çamaşır makinelerini, buzdolaplarını hatta klimalarını” bu teknolojiyle buluşturacak.

Pixel Visual Core, Apple için ise Neural Engine adıyla geliyor. Tesla da benzer görevlerle çalıştığından kendi yapay zeka çipini geçtiğimiz günlerde Google da Apple da kendi akıllı telefonlarında özel yapay zeka donanımı kullanıyorlar. Google için bu çip, Apple için iseadıyla geliyor. Tesla da benzer görevlerle çalıştığından kendi yapay zeka çipini geçtiğimiz günlerde sundu ve yeni araçlara yerleştirmeye başladı. Amazon ise Alexa’yı çevrimdışı çalışabilir hâle getirmek için kendi yapay zeka çipi üzerinde çalışıyor.

https://www.engadget.com/2019/05/17/lg-neural-engine-ai-chip/

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