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LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak

LG'nin yapay zeka alanında yaptığı atılımlar, firmanın ev eşyaları departmanına da sıçradı. Yeni tanıtılan çip ile internete bağlı olmadan ses tanıyan, bulunduğu ortamı fark eden cihazlar sunulacak.
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Diğer Ev Elektroniği
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak
Son birkaç yıldır yapay zekanın günlük objelere entegrasyonu üzerinde çalışan LG, bu ürünleri ThinQ markası altında birleştiriyor. Yeni tanıtılan yapay zeka destekli işlem birimi de geleceğin “robot süpürgelerini, çamaşır makinelerini, buzdolaplarını hatta klimalarını” bu teknolojiyle buluşturacak.
Google da Apple da kendi akıllı telefonlarında özel yapay zeka donanımı kullanıyorlar. Google için bu çip Pixel Visual Core, Apple için ise Neural Engine adıyla geliyor. Tesla da benzer görevlerle çalıştığından kendi yapay zeka çipini geçtiğimiz günlerde sundu ve yeni araçlara yerleştirmeye başladı. Amazon ise Alexa’yı çevrimdışı çalışabilir hâle getirmek için kendi yapay zeka çipi üzerinde çalışıyor.
Benzer şekilde LG Neural Engine de fotoğraf ve ses verilerini buluta bağlanmadan işleyebilme yeteneğine sahip olacak. Bunun anlamı, bu çipe sahip bir cihaz çevresini anlayarak ayarlarını değiştirecek ve örneğin bir robot süpürge, kendi kendine ev içerisinde gezinebilecek ve yolunu bulabilecek. LG evinizin içine yerleştirilecek bu kadar kapsamlı bir donanımın gizlilik ihlâli yapmaması için güvenliğini de önemseyecek. Bu çip, iddiaya göre hackerlar tarafından kontrol altına alınıp istenmeyen sonuçlar doğuramayacak.

https://www.engadget.com/2019/05/17/lg-neural-engine-ai-chip/ Yorum Yaz
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