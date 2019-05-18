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Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı

Lenovo, katlanabilir Motorola RAZR ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında telefonu göstermek için hayran yapımı bir videonun izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı
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Lenovo’nun katlanabilir Motorola RAZR modeli hakkında birçok sızıntı görüldü. Bu sızıntılar bazen basın görseli bazense bir patentti. Geçtiğimiz günlerde ise video tanıtımı görme şansı yakaladık. Aynı video basına özel düzenlenen toplantıda da kullanılmış. Ancak bugün o videonun bir hayran tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

İzin alınmadı

Waqar Khan ismindeki YouTube kullanıcısı, 3 dakika uzunluğunda bir video hazırlayarak Motorola RAZR konseptini kendi çizimleriyle sergiliyor. Lenovo’nun basınla paylaştığı video ise Waqar Khan tarafından hazırlanan videonun kesilmiş parçalarından oluşuyor. Hatta kanal sahibinin logosu yerine en sona Lenovo logosu da yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Meizu 16Xs görüldü"

Twitter üzerinden Waqar Khan’a ulaşan Engadget ekibi durumdan haberdar olup olmadığını sordu. Waqar Khan videosunun kullanılması için izin vermediğini ve böyle bir durumdan haberdar olmadığını söylüyor. Basın toplantısında kullanılan videoyu aşağıdaki Tweet üzerinde inceleyebilirsiniz.

Waqar Khan tarafından hazırlanan ve Şubat ayında YouTube’a yüklenen video ise şu şekilde:

İki videonun da tamamını izlediyseniz Lenovo’nun Waqar Khan videosunu keserek kullandığı net bir şekilde fark ediliyor. Tüm bu gelişmeler Lenovo’yu ilginç bir durum içerisine soktu. Firmanın kendi renderlarını kullanmak yerine hayran yapımı videoyu kullanması, cihazın gerçekten geliştirilip geliştirilmediğine dair soru işaretleri de yaratıyor.


https://www.engadget.com/2019/05/17/lenovo-motorola-razr-promo-video-stolen-waqar-khan/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 hf.
Umarım bu cihaz gerçekten yapılıyordur cidden 1000 doları hakeden bir cihaz eğer Snapdragon 855 ve 8 gb ram 256 gb depolama olursa
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mcebi001 3 hf.
Cihaz harika.... flaş da olursa tabi ...
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interwap 3 hf.
Adam Motorola'dan daha güzel cihaz yapmış.
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hazarRS 3 hf.
Bu videonun gösterilmesini "pazar araştırması"na yordum. Piyasanın beklentisi, kitlenin çeşitli ürünlere verdikleri tepkiler vs. Bu videoyu da izlenme sayısına, yorumlara ve yayınlandığı haberlere göre üzerinde tartışmak için kullandıklarını düşünüyorum.
Ardından da basın toplantısında bu video üzerinden bilgiler verilmiştir diye düşündüm.
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