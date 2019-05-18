Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı

Lenovo’nun katlanabilir Motorola RAZR modeli hakkında birçok sızıntı görüldü. Bu sızıntılar bazen basın görseli bazense bir patentti. Geçtiğimiz günlerde ise video tanıtımı görme şansı yakaladık. Aynı video basına özel düzenlenen toplantıda da kullanılmış. Ancak bugün o videonun bir hayran tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

İzin alınmadı

Waqar Khan ismindeki YouTube kullanıcısı, 3 dakika uzunluğunda bir video hazırlayarak Motorola RAZR konseptini kendi çizimleriyle sergiliyor. Lenovo’nun basınla paylaştığı video ise Waqar Khan tarafından hazırlanan videonun kesilmiş parçalarından oluşuyor. Hatta kanal sahibinin logosu yerine en sona Lenovo logosu da yerleştirilmiş.

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Twitter üzerinden Waqar Khan’a ulaşan Engadget ekibi durumdan haberdar olup olmadığını sordu. Waqar Khan videosunun kullanılması için izin vermediğini ve böyle bir durumdan haberdar olmadığını söylüyor. Basın toplantısında kullanılan videoyu aşağıdaki Tweet üzerinde inceleyebilirsiniz.

Waqar Khan tarafından hazırlanan ve Şubat ayında YouTube’a yüklenen video ise şu şekilde:

İki videonun da tamamını izlediyseniz Lenovo’nun Waqar Khan videosunu keserek kullandığı net bir şekilde fark ediliyor. Tüm bu gelişmeler Lenovo’yu ilginç bir durum içerisine soktu. Firmanın kendi renderlarını kullanmak yerine hayran yapımı videoyu kullanması, cihazın gerçekten geliştirilip geliştirilmediğine dair soru işaretleri de yaratıyor.

https://www.engadget.com/2019/05/17/lenovo-motorola-razr-promo-video-stolen-waqar-khan/