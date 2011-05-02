Başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet bilgisayarlar, televizyonlar ve set üstü kutularda kullanmak üzere kendi işlemcisini geliştirmeye karar veren LG, oyuncular için hazırladığı 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sundu. E2770V-BF model adını taşıyan yeni monitör, TruMotion 120Hz teknolojisiyle geliyor ve bu sayede aksiyonunun bol olduğu hızlı görüntülerde bile en yüksek görüntü kalitesini vaad ediyor. Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile gelen monitörün dinamik karşıtlık oranı 5,000,000:1, tepki süresi 5ms ve parlaklık seviyesi de 250 cd/m2 olarak açıklandı.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörü ile donatılan LG E2770V-BF, Avrupa'da 515 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.