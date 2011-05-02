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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG oyuncular için hazırladığı 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sundu

8 yıl
9,9b
1
7
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet bilgisayarlar, televizyonlar ve set üstü kutularda kullanmak üzere kendi işlemcisini geliştirmeye karar veren LG, oyuncular için hazırladığı 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sundu. E2770V-BF model adını taşıyan yeni monitör, TruMotion 120Hz teknolojisiyle geliyor ve bu sayede aksiyonunun bol olduğu hızlı görüntülerde bile en yüksek görüntü kalitesini vaad ediyor. Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile gelen monitörün dinamik karşıtlık oranı 5,000,000:1, tepki süresi 5ms ve parlaklık seviyesi de 250 cd/m2 olarak açıklandı.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörü ile donatılan LG E2770V-BF, Avrupa'da 515 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.


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kralexx42 7 yıl
acaba ps4 cıktıgında kullanılabilecekmi sonucta ps3 olarak degil playstation olarak cıkan bir mönitor yani sadece ps3 için degil gibi geliyor bana
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nighty 8 yıl
Sadece Turkiyede satilan cihazlarin haberini yapmak cok sacma. DH'nin misyonu "Turkiyede satilan teknojiyi tanitmak" degil ki. "teknolojiyi tanitmak". Turkiyeye gelmemesi DH'nin degil, distrubutorlerin sorunu.
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Re-Load 8 yıl

nighty

Sadece Turkiyede satilan cihazlarin haberini yapmak cok sacma. DH'nin misyonu "Turkiyede satilan teknojiyi tanitmak" degil ki. "teknolojiyi tanitmak". Turkiyeye gelmemesi DH'nin degil, distrubutorlerin sorunu.


Kesinlikle katılıyorum arkadaşım ve benimde ekleyeceğim bazı şeyler var. Sizler bu modelin incelenmesini, haberini istemiyor olabilirsiniz. Ama başta ben olmak üzere forumdan bazı arkadaşlarda istiyor olabiliriz. Bu durumda bu tür haberlerin yapılması bence çok yerinde bir karardır. Siz istemiyorsanız bakıp çıkabilirsiniz. Ayrıca Donanımhaber'in sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden kullanıcısı yok ki yurtdışında ikamet edip bu forumu takip eden çok arkadaşım var benim.

İyi akşamlar, iyi forumlar...
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Merc4eve 8 yıl
Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de satışta olan, yada bu monitör Türkiye'de satılmaya başlandığında haberi yapılsa çok daha mantıklı olacak.
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ghost recon advanced 8 yıl
burda 600 ş +kdv gibi uçuk bi fiatla satılır
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jovian 8 yıl
Türkiyede satışa sunulan ürünleri haber yapsanız daha anlamlı olacak.
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tylor 8 yıl
ekran kartına milyarlar yatırıp 60 fps den ötesini göremeden oyunlar oynuyoruz malesef. bu monitörde olduğu gibi artık 60 hz sınırı aşılmalı, 3D saçmalığı falan bir kenara sadece vsync ten kurtulmak için bile böyle bir monitör alınır.
ancak 515 dolar fazlasıyla tuzlu bir rakam
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