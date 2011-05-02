Başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet bilgisayarlar, televizyonlar ve set üstü kutularda kullanmak üzere kendi işlemcisini geliştirmeye karar veren LG, oyuncular için hazırladığı 27-inç boyutundaki yeni monitörünü satışa sundu. E2770V-BF model adını taşıyan yeni monitör, TruMotion 120Hz teknolojisiyle geliyor ve bu sayede aksiyonunun bol olduğu hızlı görüntülerde bile en yüksek görüntü kalitesini vaad ediyor. Full HD formunda olan yani 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile gelen monitörün dinamik karşıtlık oranı 5,000,000:1, tepki süresi 5ms ve parlaklık seviyesi de 250 cd/m2 olarak açıklandı.
Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörü ile donatılan LG E2770V-BF, Avrupa'da 515 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.
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Kesinlikle katılıyorum arkadaşım ve benimde ekleyeceğim bazı şeyler var. Sizler bu modelin incelenmesini, haberini istemiyor olabilirsiniz. Ama başta ben olmak üzere forumdan bazı arkadaşlarda istiyor olabiliriz. Bu durumda bu tür haberlerin yapılması bence çok yerinde bir karardır. Siz istemiyorsanız bakıp çıkabilirsiniz. Ayrıca Donanımhaber'in sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden kullanıcısı yok ki yurtdışında ikamet edip bu forumu takip eden çok arkadaşım var benim.
İyi akşamlar, iyi forumlar...
ancak 515 dolar fazlasıyla tuzlu bir rakam