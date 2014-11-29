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LG profesyonellere yönelik olarak yeni bir tablet modeli hazırlığında

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG profesyonellere yönelik olarak yeni bir tablet modeli hazırlığında

Geçen yıl başlarındaki klavyeli Tab-Book tablet modeli sonrasında Windows tablet pazarına biraz uzak kalan LG, yönünü Android ekosistemine çevrmiş ve ardı ardına birkaç modelin duyurusunu yapmıştı. Akıllı telefon pazarındaki kadar başarılı olamadığı tablet pazarında firma bu kez profesyonelleri hedefliyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre LG, dördüncü nesil Core işlemci barındıran ve SSD depolama birimine sahip melez bir Windows 8.1 tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor. Ayrılabilir klavye ve klavye üzerinde bir touchpad ile Surface Pro 3 modeline rakip olacağı belirtilen LG'nin bu yeni tablet bilgisayarı gerektiğinde tablet veya dizüstü tarzında kullanılabilecek. 

Mobil bölümde tepe yöneticisi değişikliği ile birlikte akıllı telefon pazarına biraz daha ağırlık vermesi beklenen firmanın tablet modelini ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi yok. LG bu konuda herhangi bir yorum yapmaktan kaçınıyor.  

http://www.cnet.com/news/lg-to-launch-its-own-take-on-the-surface-pro/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
LG'nin bu yeni tablet bilgisayarı gerektiğinde tablet veya dizüstü tarzında kullanılabilecek
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zgrp 4 yıl
Profesyonelleri hedeflemekten kasıt windows 8.1 pro'lu tablet satmaksa zaten yeni birşey değil bu bir çok markanın 8.1 pro'lu tableti var onun dışında ne gibi bir profesyonelliği olabilir bilemiyorum.
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Aaron Paul 4 yıl
Ülkemizde tablet kullanan kaç profesyonel var acaba ;)
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ø 4 yıl
İyi tabletleri iyi bilgisayar fiyatından satıyorlar.
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keskin53 4 yıl
gülü seven dikenine katlanır
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oktayakgoz 4 yıl
lg firmasının servisi için iyi yorumlar duyuyorum. türkiye gibi 3 ncü dünya ülkelerinde satış sonrası çok önemlidir. aynı seviyedi cihazlardan biraz pahalı da olsa tercih edebileceğim bir marka
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burakesan 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
lg firmasının servisi için iyi yorumlar duyuyorum. türkiye gibi 3 ncü dünya ülkelerinde satış sonrası çok önemlidir. aynı seviyedi cihazlardan biraz pahalı da olsa tercih edebileceğim bir marka

Herkes için aynı durum geçerli değil maalesef :(

Ekranda sararma yüzünden (G2) servis bir arkadaşımı 2 ay bekletti, sonunda da LG G3 verelim demişler ama arkadaşım markadan müthiş soğuduğu için para iadesi isteyip Z3 aldı.

LG'nin tablet konusunda yol almasını isterim doğrusu, güzel hamleler yapıyor LG.
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