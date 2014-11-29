LG profesyonellere yönelik olarak yeni bir tablet modeli hazırlığında





Geçen yıl başlarındaki klavyeli Tab-Book tablet modeli sonrasında Windows tablet pazarına biraz uzak kalan LG, yönünü Android ekosistemine çevrmiş ve ardı ardına birkaç modelin duyurusunu yapmıştı. Akıllı telefon pazarındaki kadar başarılı olamadığı tablet pazarında firma bu kez profesyonelleri hedefliyor.





Sektörden gelen bilgilere göre LG, dördüncü nesil Core işlemci barındıran ve SSD depolama birimine sahip melez bir Windows 8.1 tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor. Ayrılabilir klavye ve klavye üzerinde bir touchpad ile Surface Pro 3 modeline rakip olacağı belirtilen LG'nin bu yeni tablet bilgisayarı gerektiğinde tablet veya dizüstü tarzında kullanılabilecek.





Mobil bölümde tepe yöneticisi değişikliği ile birlikte akıllı telefon pazarına biraz daha ağırlık vermesi beklenen firmanın tablet modelini ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi yok. LG bu konuda herhangi bir yorum yapmaktan kaçınıyor.

http://www.cnet.com/news/lg-to-launch-its-own-take-on-the-surface-pro/