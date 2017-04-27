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LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı

LG Electronics, 2017'nin 1.çeyreğine ait finansal sonuçları paylaştı. Şirketin faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 82.4 artarken son yılların en iyi çeyrek kârına ulaşıldı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, bu yılın ilk 3 ayına ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket bu süre zarfında faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82.4 artırdı ve 921,5 milyar won (815,41 milyon $) değerinde faaliyet karına ulaştı. Gelirlerde de önemli bir artışa ulaşan LG, yine 2016'nın 1.çeyreğine kıyasla ocak-mart döneminde 14,66 trilyon wonluk (yaklaşık 13 milyar dolar) gelirin sahibi oldu.


 
LG için oldukça başarılı geçen bu çeyreğin bir diğer önemli sonucu da şirket bu sonuçlara göre yaklaşık son 8 yılın en yüksek çeyrek kârınıgeride bırakmış oldu. Samsung'un ardından dünyanın iki numaralı televizyon üreticisi olan LG'nin geçirdiği bu başarılı çeyreğin arkasında da şirketin televizyon ve ev aleti satışları geliyor. Uzmanlar LG'nin ev aletlerini daha kaliteli üretip internet bağlantısı ile donattığı taktirde şirketin karının artacağını dile getirirken, LG'nin yeni amiral gemisi G6 satışlarının da şirketin cep telefonu bölümündeki kayıpların azalmasını sağlayacağını düşünüyor.


Ev Aletleri Kazandırırken Cep Telefonları Zarara Neden Oldu 

Şirketin başlıca bölümlerine ait sonuçlar ise şu şekilde: Ev aletleri bölümü kullanıcıların üst düzey çamaşır makineleri ve buzdolaplarına olan taleplerinin artmasıyla birlikte yaklaşık 500 milyon dolarlık faaliyet kârı bildirirken, yüksek panel maliyetlerini yüksek kazanç getiren dev ekranlı televizyonlarla telafi eden televizyon bölümü de yaklaşık 350 milyon dolarlık faaliyet kârına ulaştı.


LG'nin bir süredir kanayan yarası haline gelen cep telefonu bölümü yaklaşık 200.000$'lık zarar yaşadı ancak bu miktar bize G6'nın şirkete olan katkısı hakkında fikir vermiyor zira G6'nın mart ayında satışa sunulması 1.çeyreğe olan etkisini oldukça azalttı. Uzmanlar ise G6 satışlarının şirketin beklediği seviyelerde olması halinde LG'nin cep telefonu bölümünün de toparlanmaya başlayacağını düşünüyor. 

http://www.reuters.com/article/us-lg-elec-results-idUSKBN17T0P1 Yorum Yaz
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ergenius 2 yıl en beğenilen
Facebookta LG kullanıcılar kulübü var . Herkes g2 den başlayıp bütün amiral modelleri kullanıyor ve kronik arizadan dolayı değişim talep ediyor . Bug bulmuşlar galiba her telefona para iadesi veya üst model geliyor . Yine LG kullanıyorlar ve yine arıza
Bekleme süresindeki cefadan zevk alanlar bile var
Facebookta LG kullanıcılar kulübü var . Herkes g2 den başlayıp bütün amiral modelleri kullanıyor ve kronik arizadan dolayı değişim talep ediyor . Bug bulmuşlar ...
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kadirirdem 2 yıl
Telefon bölümü bu kafayla giderlerse daha zarar açıklar S821'li cihaza 3700 tl istersen ve kronik sorunlarla dolu telefonları insanlara eziyet edersen olacağı bu.
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beter.böcek 2 yıl
Bir kac ultra hd modelleri Türkiye de montajlanıyor kâr mutlak edecek :)
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Kygo2 2 yıl
Bütün firmalar kar ediyor Samsung Lg, Sony, Apple Çinli üreticilerde %50 büyüyen var, rekabet kokusu alıyorum.
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3arbar 2 yıl
lg güney korenin çini dir
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axaxa 2 yıl
Telefon üretmese daha iyi kar edecek gibi
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franky88 2 yıl
LG g4 var nereden tutsam elimde kalıyor . Ekranda ghostscren ,anakartta bootloop , şarj aleti kaç kere bozuldu . Thh larına başvurdum para iadesi için .
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Paetzold 2 yıl franky88
G2 sonrasi çok bozdu
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ergenius 2 yıl en beğenilen
Facebookta LG kullanıcılar kulübü var . Herkes g2 den başlayıp bütün amiral modelleri kullanıyor ve kronik arizadan dolayı değişim talep ediyor . Bug bulmuşlar galiba her telefona para iadesi veya üst model geliyor . Yine LG kullanıyorlar ve yine arıza
Bekleme süresindeki cefadan zevk alanlar bile var
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kadirirdem 2 yıl ergenius
:D durum o kadar vahim yani.
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