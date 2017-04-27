LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, bu yılın ilk 3 ayına ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket bu süre zarfında faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82.4 artırdı ve 921,5 milyar won (815,41 milyon $) değerinde faaliyet karına ulaştı. Gelirlerde de önemli bir artışa ulaşan LG, yine 2016'nın 1.çeyreğine kıyasla ocak-mart döneminde 14,66 trilyon wonluk (yaklaşık 13 milyar dolar) gelirin sahibi oldu.





LG için oldukça başarılı geçen bu çeyreğin bir diğer önemli sonucu da şirket bu sonuçlara göre yaklaşık son 8 yılın en yüksek çeyrek kârınıgeride bırakmış oldu. Samsung'un ardından dünyanın iki numaralı televizyon üreticisi olan LG'nin geçirdiği bu başarılı çeyreğin arkasında da şirketin televizyon ve ev aleti satışları geliyor. Uzmanlar LG'nin ev aletlerini daha kaliteli üretip internet bağlantısı ile donattığı taktirde şirketin karının artacağını dile getirirken, LG'nin yeni amiral gemisi G6 satışlarının da şirketin cep telefonu bölümündeki kayıpların azalmasını sağlayacağını düşünüyor.





Ev Aletleri Kazandırırken Cep Telefonları Zarara Neden Oldu

Şirketin başlıca bölümlerine ait sonuçlar ise şu şekilde: Ev aletleri bölümü kullanıcıların üst düzey çamaşır makineleri ve buzdolaplarına olan taleplerinin artmasıyla birlikte yaklaşık 500 milyon dolarlık faaliyet kârı bildirirken, yüksek panel maliyetlerini yüksek kazanç getiren dev ekranlı televizyonlarla telafi eden televizyon bölümü de yaklaşık 350 milyon dolarlık faaliyet kârına ulaştı.





LG'nin bir süredir kanayan yarası haline gelen cep telefonu bölümü yaklaşık 200.000$'lık zarar yaşadı ancak bu miktar bize G6'nın şirkete olan katkısı hakkında fikir vermiyor zira G6'nın mart ayında satışa sunulması 1.çeyreğe olan etkisini oldukça azalttı. Uzmanlar ise G6 satışlarının şirketin beklediği seviyelerde olması halinde LG'nin cep telefonu bölümünün de toparlanmaya başlayacağını düşünüyor.

http://www.reuters.com/article/us-lg-elec-results-idUSKBN17T0P1