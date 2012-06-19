LG, tablet geliştirme çalışmalarını geri plana atarak akıllı telefonlara odaklanacak





Geçen gece tanıtılan Microsoft'un kendi geliştirdiği Surface tabletleri, birçok yönden teknoloji dünyasını etkilemeyi başardı. Google'ın Nexus programına benzer bir hamle yapn Redmond merkezli şirketin Windows ekosistemindeki diğer üreticiler tarafından nasıl değerlendirileceği merak ediliyordu. Bu konuda bazı firmalarla irtibata geçen Bloomberg, LG'nin tablet pazarındaki planlarına dair önemli bilgiler edindi.

İlk tableti Optimus Pad'i geçtiğimiz yıl piyasaya süren LG, bu yılın başlarında Optimus LTE'yi duyurdu fakat aylar geçmiş olmasına rağmen çıkış tarihi konusunda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Yaşanan son gelişmeler, bu cihazın iptal edilmiş olabileceği ihtimalini doğurdu.

Bir e-posta ile Microsoft'un yeni cihazlarını yorumlayan LG sözcüsü Ken Hong, Surface'ın şuanda firmasının odaklandığı hiçbirşeye rakip olmadığını açıkladı. Bunun sebebi ise; Güney Koreli üreticinin akıllı telefonlara odaklanmak için tüm yeni tablet geliştirme çalışmalarını geri plana atmaya karar vermesiymiş. Büyük ilgi gösterilmesine karşın satışa çıkan telefonlar halen tüketiciyi tam anlamıyla tatmin edemiyor. Yakında bu durumun değişeceğine işaret ediliyor olabilir.

HTC'nin ardından LG'nin de tablet sektörüne şimdilik veda ettiğini ifade edebiliriz. Kimilerine göre suçlu Android işletim sistemi. Fakat tabletler için optimize edilmemiş bir yazılımı Flyer'da kullanan HTC ve henüz akıllı telefonlarda dahi beklenen verimin alınamadığı 3D teknolojilerini bir tablete uyarlayan LG'nin kabahati kendi ürünlerinde aramaları daha doğru olacaktır. Nitekim aynı işletim sistemini kullanan Samsung Galaxy, Asus Transformer serileri hızla satış rakamlarını arttırıyor.

Google'ın mobil işletim sistemi, Apple'ın iPad serisi karşısında kayda değer bir başarı elde edemese de pazar payını arttırmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta duyurulacak giriş seviye fiyata sahip Nexus tablet bilgisayarı ve tabletler için daha iyi optimize edilmiş Jelly Bean versiyonu ile yükselişin sürmesi bekleniyor. Ayrıca NVIDIA'nın ucuz tabletler için hazırladığı Kai platformu, Kindle Fire benzeri modellerin sayısını arttırarak Android'in alt segmentten çıkışını güçlendirebilir. Sonbaharda çıkış yapacak Windows RT tabletlerde ikinci işletim sistemi olarak kullanıma uygun hale getirilecek Android'in bu ürünlerde de yaygın olarak yer alması bekleniyor.

Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olan LG'nin sözcüsü tarafından yapılan bu açıklamada, Microsoft'un Windows Phone işletim sistemini taşıyan yeni cihazlar yapmaya açık oldukları da bildirildi.

http://www.bloomberg.com/news/2012-06-19/lg-to-sideline-tablet-development-to-focus-on-smaller-devices.html