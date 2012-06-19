Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, tablet geliştirme çalışmalarını geri plana atarak akıllı telefonlara odaklanacak

6 yıl
1,5b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen gece tanıtılan Microsoft'un kendi geliştirdiği Surface tabletleri, birçok yönden teknoloji dünyasını etkilemeyi başardı. Google'ın Nexus programına benzer bir hamle yapn Redmond merkezli şirketin Windows ekosistemindeki diğer üreticiler tarafından nasıl değerlendirileceği merak ediliyordu. Bu konuda bazı firmalarla irtibata geçen Bloomberg, LG'nin tablet pazarındaki planlarına dair önemli bilgiler edindi.
İlk tableti Optimus Pad'i geçtiğimiz yıl piyasaya süren LG, bu yılın başlarında Optimus LTE'yi duyurdu fakat aylar geçmiş olmasına rağmen çıkış tarihi konusunda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Yaşanan son gelişmeler, bu cihazın iptal edilmiş olabileceği ihtimalini doğurdu.
Bir e-posta ile Microsoft'un yeni cihazlarını yorumlayan LG sözcüsü Ken Hong, Surface'ın şuanda firmasının odaklandığı hiçbirşeye rakip olmadığını açıkladı. Bunun sebebi ise; Güney Koreli üreticinin akıllı telefonlara odaklanmak için tüm yeni tablet geliştirme çalışmalarını geri plana atmaya karar vermesiymiş. Büyük ilgi gösterilmesine karşın satışa çıkan telefonlar halen tüketiciyi tam anlamıyla tatmin edemiyor. Yakında bu durumun değişeceğine işaret ediliyor olabilir.
HTC'nin ardından LG'nin de tablet sektörüne şimdilik veda ettiğini ifade edebiliriz. Kimilerine göre suçlu Android işletim sistemi. Fakat tabletler için optimize edilmemiş bir yazılımı Flyer'da kullanan HTC ve henüz akıllı telefonlarda dahi beklenen verimin alınamadığı 3D teknolojilerini bir tablete uyarlayan LG'nin kabahati kendi ürünlerinde aramaları daha doğru olacaktır. Nitekim aynı işletim sistemini kullanan Samsung Galaxy, Asus Transformer serileri hızla satış rakamlarını arttırıyor.
Google'ın mobil işletim sistemi, Apple'ın iPad serisi karşısında kayda değer bir başarı elde edemese de pazar payını arttırmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta duyurulacak giriş seviye fiyata sahip Nexus tablet bilgisayarı ve tabletler için daha iyi optimize edilmiş Jelly Bean versiyonu ile yükselişin sürmesi bekleniyor. Ayrıca NVIDIA'nın ucuz tabletler için hazırladığı Kai platformu, Kindle Fire benzeri modellerin sayısını arttırarak Android'in alt segmentten çıkışını güçlendirebilir. Sonbaharda çıkış yapacak Windows RT tabletlerde ikinci işletim sistemi olarak kullanıma uygun hale getirilecek Android'in bu ürünlerde de yaygın olarak yer alması bekleniyor.
Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olan LG'nin sözcüsü tarafından yapılan bu açıklamada, Microsoft'un Windows Phone işletim sistemini taşıyan yeni cihazlar yapmaya açık oldukları da bildirildi.  

http://www.bloomberg.com/news/2012-06-19/lg-to-sideline-tablet-development-to-focus-on-smaller-devices.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yahyageo 6 yıl
lg optimus hd yi çıkarmadı daha halbuki galaxy s3 ve htc onex çıktı ve kendi aralarında kapışıyorlar lg donanaımı iyi ürünler çıkartıyor ama yazılımsal ve pazarlama sorunları var biraz teknolojiyi 2-3 ay geriden takip ediyor halbuki öncü bir marka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
İyi de daha doğru dürüst tablet çıkarıp satmadan bunu nasıl anlamışlar hadi HTC tabletini tüm dünyada satışa sundu ve başarısız olduğunu anladı da LG o tableti neredeyse hiç bir yerde satmadı kendi bilecekleri iş eğer akıllı telefonları daha iyi olacaksa buna değer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Akilli telefonlara odaklanacakmis? Basarili olan firmalar tablettede basariki telefondada, basarisizlar ikisindede pazar kaybediyor. Olay odaklanma degil urune yaklasimin, calisma seklin. Sirketlerin urun felsefeleri kaderleridir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Android platformunda 2 lider samsung ve htc bence. Diğer firmalar bu 2 firma kadar hızlı atılım yapamıyorlar.
Her ne kadar marka olarak sony/sony ericsson hayranı olsam da malesef bu firmaların en son teknoloji vizyonunu yakalayamadığı için yeni cihazları pek ilgimi çekemedi açıkcası.
Umarım bundan sonra sony ve lg de yapacağı atılımlarla android pazarını daha da genişletir, rekabet her zaman tüketicinin yararınadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lienjoui1997 6 yıl
Bu kötü oldu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 6 yıl
Bu kötü oldu. Piyasaya ne kadar çok ürün çıkarsa rekabet ortamı o kadar artacaktı. LG telefonu seçti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 6 yıl
google android icin tablet cephesinde onemli atilimlar yapmali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 6 yıl
Akıllı telefonlara odaklanacak derken sanki bu zamana kadar boşladım kabulumuz gibi bir msj var, bu ne laçkalık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
playmaker10 6 yıl
mnc07
Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olan LGnin Sondan 4. olmasın o =)

"Akıllı" telefon dememiş, belki ondan olabilir. Java tabanlı telefonları katınca Apple, Sony, Htc gibi markalar otomatikman liste dışında kalıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
"Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olan LG'nin" Sondan 4. olmasın o =)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert.tdg 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07

"Dünyanın en büyük dördüncü telefon üreticisi olan LG'nin" Sondan 4. olmasın o =)

LG ye rakip şirketin olsa bu kadar çekememezlik yapmazsın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 6 yıl
Yavaştan yine MS'nin eline düşüyoruz. Hadi hayırlısı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1477 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve
2 etiket daha microsoft surface lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim