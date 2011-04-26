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LG titreşimsiz 3D deneyimi sunan yeni monitörlerini duyurdu

8 yıl
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG titreşimsiz 3D deneyimi sunan yeni monitörlerini duyurdu
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LG bugün anavatanı Güney Kore'de duyurusunu yaptığı yeni nesil 3D monitörlerinde, Cinema 3D serisi televizyonlarında da kullandığı Film Patterned Retarder (FPR) 3D teknolojisine yer verdiğini açıkladı. Bu teknoloji sayesinde diğer monitörlere kıyasla daha yüksek parlaklık ve daha temiz görüntüler sunabildiğini belirten firma, aynı zamanda 3D monitörlerde zaman zaman gündeme gelen titreme sorunun çözdüğünü belirtiyor.

Model isimleri D41P ve D42P olan yeni monitörlerin teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da LED backlit teknolojisini kullandıkları ve dinamik karşıtlık oranlarının 5,000,000:1 olduğu belirtiliyor. 1920 x 1080 piksele kadar çözünürlük desteği sunacakları belirtilen monitörlerin resmi olmayan tepki süreleri 5ms olarak ifade edilirken, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanacakları ifade ediliyor.

Elektriksel parça içeren 3D gözlüklere nazaran daha hafif olan ve daha rahat kullanım olanağı tanıyan pasif 3D gözlüklerin kullanıldığı yeni monitörlerin aynı zamanda gerçek zamanlı 2D-3D dönüşümü yapabildikleri de bildiriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Güney Kore'de lanse edilen FPR 3D teknolojili yeni monitörlerin Haziran ayında Avrupa'ya gelmeleri beklenirken, son kullanıcı fiyatları ise şu an için bilinmiyor.

LG titreşimsiz 3D deneyimi sunan yeni monitörlerini duyurdu
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LG titreşimsiz 3D deneyimi sunan yeni monitörlerini duyurdu
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1 Avatar
dere.beyi 7 yıl
acaba daha piyasaya sürülmedimi bunlar ?
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toz-koparan 7 yıl
ağustos sonu teknosalarda olacak galiba..
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DH Misafiri 8 yıl
Pasif gözlük diyor...
En iyisi şu an aktif gözlük.Titreşimin sebebi zaten HZ in düşük olmasıdır.
Benim beklediğim Samsung TA950.
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mustafacan34 8 yıl
Çıksın yeni modeller rekabet oldukça ve 3d model sayısı yükseldikçe fiyatlar düşer ne güzel :) tabi birden olmaz zamanla düşer, şimdilik samsung p2350im yetiyo bana :)
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BlackBeasT 8 yıl
Güzellik göreceli ve kişinin hatuna bakış açısı ile alakalı,OZKNaln kardeşimiz güzellikden kasıdı asyalı fantazisine dayanıyor sanırsam....:D:D
Geç titreşimsiz 3Dyi asyalıya gell...hihihi
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Devil01 8 yıl
Harbiden titreşimsizmiş...
Fotoğraf sabit hiç titremiyor :)
Gerçi video olsaydı bile bişe anlamazdık...
Bi de "Film Patterned Retarder (FPR)" yazıyor "retard" "gerizekalı" demek değil miydi?
Şaka bi yana bunun gözlüksüz olanları ne zaman çıkacak piyasaya...?
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timramon 8 yıl
LG bu aralar çok başarılı. Güzellk görecelidir ama bence kız o kadar da güzel değil. Bizim İzmirli güzelliği tescilli kızlardan bir tane koysalar oraya! Hepimize bu mönitörlerden bedava verir LG .D
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killnOd 8 yıl
Umarim bu sefer 21" boyutundada cikarirlar 1ms 120Hz ve tabi HDMI 1.4 destegi ile.
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ogkasa 8 yıl
lg valla kaptırdı gidiyo. Teknolojinin bu denli ilerlemesindeki öncü firmalardan biri
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jibe 8 yıl
Yakındada ultra mega titreşimsiz modelini üretirler eski modeli taşlarlar eskisinden daha da titreşimsiz diye hep böyle olur... Teknoloji günümüzde çok hızlı ilerliyor bunun sebebide ARGE çalışmaları bu çalışmalarıda kamçılayan serbest piyasada daha fazla pasta payı kapmak hep varolmak kimin umrunda müşterinin aldığı ürünün 3 ay sonra eskiyip gitmesi gene alsınlar modundalar . Aynı cep telefonu sektörü gibi...
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algorian 8 yıl
Nihayet birileri 3D modunda titreşim olduğunu kabul etti!
Satıcılara anlat analat anlamıyorlar ya da anlamamazlıktan geliyorlar.
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