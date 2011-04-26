LG titreşimsiz 3D deneyimi sunan yeni monitörlerini duyurdu

LG bugün anavatanı Güney Kore'de duyurusunu yaptığı yeni nesil 3D monitörlerinde, Cinema 3D serisi televizyonlarında da kullandığı Film Patterned Retarder (FPR) 3D teknolojisine yer verdiğini açıkladı. Bu teknoloji sayesinde diğer monitörlere kıyasla daha yüksek parlaklık ve daha temiz görüntüler sunabildiğini belirten firma, aynı zamanda 3D monitörlerde zaman zaman gündeme gelen titreme sorunun çözdüğünü belirtiyor.

Model isimleri D41P ve D42P olan yeni monitörlerin teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da LED backlit teknolojisini kullandıkları ve dinamik karşıtlık oranlarının 5,000,000:1 olduğu belirtiliyor. 1920 x 1080 piksele kadar çözünürlük desteği sunacakları belirtilen monitörlerin resmi olmayan tepki süreleri 5ms olarak ifade edilirken, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanacakları ifade ediliyor.

Elektriksel parça içeren 3D gözlüklere nazaran daha hafif olan ve daha rahat kullanım olanağı tanıyan pasif 3D gözlüklerin kullanıldığı yeni monitörlerin aynı zamanda gerçek zamanlı 2D-3D dönüşümü yapabildikleri de bildiriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Güney Kore'de lanse edilen FPR 3D teknolojili yeni monitörlerin Haziran ayında Avrupa'ya gelmeleri beklenirken, son kullanıcı fiyatları ise şu an için bilinmiyor.