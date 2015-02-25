LG üst segment akıllı saati G Watch Urbane'in videosunu yayınladı

LG'nin metal kasalı yeni akıllı saati G Watch Urbane'i duyurulduğunda bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. LG bu kez yeni üst segmentteki akıllı saat modelinin videosunu kullanıcılarla paylaştı. Şık tasarımıyla dikkat çeken saat metal gövdeye sahip altın ve gümüş renklere sahip.

Ayrıca yayınlanan videoda saatin kordonlarının da değiştirilebildiği görülüyor, ayrıca saatin alt kısmındaki sarj giriş yerleri de sarj etmek için ekstra bir aparat gerektiğine işaret ediyor. Snapdragon 400 çipsete sahip akıllı saat ayrıca 1.3 inçlik yuvarlak ekran, 512 MB sistem belleği , 4 GB dahili depolama alanı gibi bir saate göre yüksek sayılacak teknik özelliklere sahip. 410 mAh bataryaya sahip akıllı saat Android Wear işletim sistemi ile gelecek ve IP-67 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika saatin su geçirmez özellikte olacağı anlamına geliyor. Saatin fiyatının ve çıkış tarihinin mobil dünya kongresinde açıklanması bekleniyor