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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG üst segment akıllı saati G Watch Urbane'in videosunu yayınladı

4 yıl
2,9b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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LG üst segment akıllı saati G Watch Urbane'in videosunu yayınladı
LG'nin metal kasalı yeni akıllı saati G Watch Urbane'i duyurulduğunda bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. LG bu kez yeni üst segmentteki akıllı saat modelinin videosunu kullanıcılarla paylaştı. Şık tasarımıyla dikkat çeken saat metal gövdeye sahip altın ve gümüş renklere sahip. 
Ayrıca yayınlanan videoda saatin kordonlarının da değiştirilebildiği görülüyor, ayrıca saatin alt kısmındaki sarj giriş yerleri de sarj etmek için ekstra bir aparat gerektiğine işaret ediyor. Snapdragon 400 çipsete sahip akıllı saat ayrıca 1.3 inçlik yuvarlak ekran, 512 MB sistem belleği , 4 GB dahili depolama alanı gibi bir saate göre yüksek sayılacak teknik özelliklere sahip. 410 mAh bataryaya sahip akıllı saat Android Wear işletim sistemi ile gelecek ve IP-67 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika saatin su geçirmez özellikte olacağı anlamına geliyor. Saatin fiyatının ve çıkış tarihinin mobil dünya kongresinde açıklanması bekleniyor

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Parallel Killer 4 yıl
ağzım açık izledm resmen
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doctor_bey 4 yıl
Az önce altına yorum yazdığım Pebble akıllı saatle karşılaştırdım da bu bmw o şahin gibi olmuş




E haliyle fiyat uçuk olmuş oluyor
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mindtrap 4 yıl
En sonunda biri bizi anlamış, arkadaşım saati aksesuar olarak kullanıyorum ben aynı zamanda şık gözükmesi lazım. Swiss Watch gibi durması lazım, Casio'nun hesap makineli saati gibi değil
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Renk altın değil sanırım. Bronz rengi. Ama saat hoş.
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hayk24 4 yıl
böyle cihazlar nfc ile kablosus sarz teknolojosono kullanmasi lazim
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hayk24 4 yıl
saat güzelde sarz pim leri altta .terleyince birbirene parazit yapip iki günde bozulmasin
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JessieJ 4 yıl
Saat gibi saat l ! Olmasi gereken tasarimlar iste bunlar.
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alirezzak 4 yıl
Hep bu tarz bişey bekliyodum mükemmel tek kelimeyle
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bingbang 4 yıl
Oha çok iyi duruyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Güzel reklam. Saat de çok şık.
Altın renginde olanın rengi de ne hoş renk olmuş.
Gel beni al diyor resmen.
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darkhair 4 yıl
Akıllı saat dediğin işte bu olmalı. Hem ultra şık, hemde fonksiyonel. Ufak ufak akıllı saat denince halkın ne hayal ettiğini anladı üreticiler ve mühendisler...
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