LG yeni içerik servisi 3D World'ü duyurdu

Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri alanında ciddi yatırımları bulunan LG, akıllı televizyonları için geliştirdiği 3D World içerik servisini duyurdu. LG'nin 70 ülkede satılan Cinema 3D akıllı televizyonları için geliştirilen yeni servis, şirketin geçtiğimiz yıl çıkardığı 3D Zone isimli içerik uygulamasının yerini alacak. 2012 modeli Cinema 3D televizyonlarda yeni servise erişim ana kumanda ekranından gerçekleştirilebilecek, 2011 model televizyon sahipleri ise var olan uygulamayı kullanarak LG'nin yeni içerik hizmetinden faydalanmayı sürdürecekler.

Yeni servis ile kullanıcılar eğlence, spor, belgesel, çocuk ve yaşam gibi fark kategoriler altında üç boyutlu video içeriğine ulaşabilecekler. 3D World altında sunulacak programın sayısı hakkında henüz LG tarafından yapılmış herhangi bir açıklama yapılmadı. Yakın gelecekte pek çok spor müsabakasının 3D yayınlanacak olmasından hareket eden akıllı televizyon üreticileri, bu noktada oluşacak talepten faydalanabilmek adına diğer alanlarda da 3D içerik yatırımı yapıyorlar. Bu noktada LG, en büyük rakibi olan Samsung ile 3D içerik alanda da sert bir mücadelede.