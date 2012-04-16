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LG yeni içerik servisi 3D World'ü duyurdu

7 yıl
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni içerik servisi 3D World'ü duyurdu
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Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri alanında ciddi yatırımları bulunan LG, akıllı televizyonları için geliştirdiği 3D World içerik servisini duyurdu.  LG'nin 70 ülkede satılan Cinema 3D akıllı televizyonları için geliştirilen yeni servis, şirketin geçtiğimiz yıl çıkardığı 3D Zone isimli içerik uygulamasının yerini alacak. 2012 modeli Cinema 3D televizyonlarda yeni servise erişim ana kumanda ekranından gerçekleştirilebilecek, 2011 model televizyon sahipleri ise var olan uygulamayı kullanarak LG'nin yeni içerik hizmetinden faydalanmayı sürdürecekler.
Yeni servis ile kullanıcılar eğlence, spor, belgesel, çocuk ve yaşam gibi fark kategoriler altında üç boyutlu video içeriğine ulaşabilecekler. 3D World altında sunulacak programın sayısı hakkında henüz LG tarafından yapılmış herhangi bir açıklama yapılmadı. Yakın gelecekte pek çok spor müsabakasının 3D yayınlanacak olmasından hareket eden akıllı televizyon üreticileri, bu noktada oluşacak talepten faydalanabilmek adına diğer alanlarda da 3D içerik yatırımı yapıyorlar. Bu noktada LG, en büyük rakibi olan Samsung ile 3D içerik alanda da sert bir mücadelede.
LG yeni içerik servisi 3D World'ü duyurdu
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Mars Portakalı 7 yıl en beğenilen
Benim şahsi görüşüm, LG televizyon konusunda bir numara.
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LE0NARD 7 yıl
herkesin zevki farklıdır tv,monitor,vs.. toshıba,lg,phılıps,sony,samsung,..
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SliTheRiNN 7 yıl
Teknik özellikleri konusunda bir bilgim yok fakat tasarım anlamında şimdiye dek gördüğüm en iyi TV..
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mehmetferhat 7 yıl
Adamlar king walla. Her türlü akar gider LG.
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vidoko 7 yıl
sırf servisinden almam lg .
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
LG telefon konusunda yazılım sorunları yaşamış ve yaşatmış olabilir ama TV de akar...
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D-KaoSee 7 yıl
bi şahsi görüşte benden olsun

TV Konusunda SHARP 1 numara
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E_Aydin35 7 yıl
Evet gerçekdende LG ve Samsung sıkı rekabetde ama iyi ve başarılı olan kazansın diyorum bu arada Philips arada kaynadı gitti :(
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Mars Portakalı 7 yıl
kemalsaygin
sukruegeBenim şahsi görüşüm, LG televizyon konusunda bir numara.
bir numara demiyelim de, iyi bir kaliteye sahip diyelim.

Bana göre bir numara. Samsung'un D6000 modellerinde 3D Full HD değil ama, LG LW5500'den pahalı. Ben samsung'a kötü demiyorum ama, LG tam bir f/p ürünü.
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Batuist 7 yıl
LG smart TV alma niyetim var ama içerik açısından ve yazılım desteği konusunda samsung sanki daha iyi gibi.. ama 3d fpr teknolojisi samsungun shutter glass teknolojisinden daha iyi.. acaba yazılım desteğini düşünerek samsung almak daha mı mantıklı olur?
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xLmNt13 7 yıl
Samsungtan sonra lg diyelim. Çünkü şı an samsung 1. sırada lg 2. sırada :)
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Sajuuk 7 yıl
LG nin yaptigi televizyonları hep çok beğendim, zaten lg nin lcd sine sahibim, servisi pek olmasa da :D paneli olsun ses kalitesi olsun her seyi cok iyi, bence de 1 numara ;)
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