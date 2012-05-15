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LG yeni nesil G2 Google TV'lerini tanıttı

7 yıl
19b
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22
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı televizyon yatırımlarını sürdüren LG, yeni nesil Google TV modellerini gösterdi. Tanıtımı New York'ta yapılan yeni televizyonların baştan tasarlanan kullanıcı arayüzü ve güçlendirilen donanım özellikleriyle kullanıcılara daha iyi internet ve televizyon deneyimi sunulması hedefleniyor.
LG tarafından geliştirilen iki adet işlem çekirdeğine ve dört çekirdekli grafik işlem birimine sahip L9 işlemcisi ile çoklu uygulama desteği sunan televizyonlarda, bir yandan televizyon izlenirken diğer taraftan internette gezebilmek, sosyal medya uygulamalarını kullanabilmek mümkün.
LG'nin G2 Google TV setlerinde Magic Remote adı verilen uzaktan kumandaya da yer veriliyor. Kumanda üzerindeki QWERTY klavyeye ek olarak kullanıcılar el hareketleri ve ses ile televizyonları kumanda edebilmek mümkün. 3D desteği ile gelen televizyonların yanında 6 adet pasif 3D gözlük te sunuyor. Kullanıcı arayüzünün içerik seçimi ve tarayıcı üzerine kurgulandığı televizyonlardam 47-inç boyutundaki model 1700$, 55-inç olan model ise 2300$ etiket fiyatıyla ay sonunda satışa çıkacak.


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Batuist 7 yıl
Tabletlerin büyük ekranlı, dokunmatik olmayan, televizyonlu versiyonları olma yolunda ilerliyor TV teknolojisi... Gürüntü fonksiyonu olan herşey yakında mini bir PCye dönüşecek...
Tabletlerin büyük ekranlı, dokunmatik olmayan, televizyonlu versiyonları olma yolunda ilerliyor TV teknolojisi... Gürüntü fonksiyonu olan herşey yakında mini bi...
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
meego
meego bu cihaz Samsung ES8000 serisinden iyimi? Bilen Varmı?
yaa soru soruyorum eksi puan vermişler Allahım yaa...

Tabi ki eksi puan veririz, ben de verdim. Açarsın Google'ı yazarsın araştırırsın sevgili arkadaşım.
Haa DonanımHaber'de soracaksan, açarsın forumu orada yardım kısmı var. Yazarsın, sorarsın. Her şeyin yeri var...
Tabi şimdi sen bana kızacaksın. Belki bir sürü kişi de eksileyecek beni. Ama şunu düşün. Samsung ES8000 serisini sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Belki forumda %50 si bilmiyordur. Hadi biliyor diyelim. Yukarıdaki Televizyon daha çıkmamış bile. Tanıtımı yapılıyor. Daha kimsenin görmediği, bilmediği bir şey hakkında, görüntü kalitesinin bile nasıl olduğunu görmeden, bilmeden nasıl iyi veya kötü diyelim ki sana ?
meegomeegobu cihaz Samsung ES8000 serisinden iyimi? Bilen Varmı?yaa soru soruyorum eksi puan vermişler Allahım yaa...
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slicer 7 yıl hayk24
hayk24

bunlar bos sey ben lcd tv pc kasasini bagladim .. kablosus klavye ile son sürat herseyi yapiyorum bide hd camera taktm hepsinden kat kat üstün hemde cok daha ucuza

Aferin.
hayk24bunlar bos sey ben lcd tv pc kasasini bagladim .. kablosus klavye ile son sürat herseyi yapiyorum bide hd camera taktm hepsinden k...
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5yaprak 6 yıl
2012 smart tv lerin hepsinde varmı bu özellik benim 50pm6700 de rastlamadım google tv denen birşey yok
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Mars Portakalı 7 yıl
KiLLeR©
LG önce televizyonlarına DTS ses çözme özelliği eklesin.

Haklısın. LG'nin şu an yapması gereken bu. Diğer özellikleri ile mükemmel tv'ler üretiyorlar.
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berkkarabacak 7 yıl
Bu kadarda taklit olmazki ya
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stepcideee 7 yıl
Cihazın fiyatı bence çokta anormal değil boyutlarına bakıldığı zaman.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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dreamblue35 7 yıl
ıps panel kullanmıyorsa fiyatları nekadar olursa olsun alınmaz
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hayk24 7 yıl
bunlar bos sey ben lcd tv pc kasasini bagladim .. kablosus klavye ile son sürat herseyi yapiyorum bide hd camera taktm hepsinden kat kat üstün hemde cok daha ucuza
1 Yanıt Yanıtla
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slicer 7 yıl hayk24
hayk24

bunlar bos sey ben lcd tv pc kasasini bagladim .. kablosus klavye ile son sürat herseyi yapiyorum bide hd camera taktm hepsinden kat kat üstün hemde cok daha ucuza

Aferin.
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nedensiz07 7 yıl
samsunglara kapak niteliginde fiyatı var..
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
meego
meego bu cihaz Samsung ES8000 serisinden iyimi? Bilen Varmı?
yaa soru soruyorum eksi puan vermişler Allahım yaa...

Tabi ki eksi puan veririz, ben de verdim. Açarsın Google'ı yazarsın araştırırsın sevgili arkadaşım.
Haa DonanımHaber'de soracaksan, açarsın forumu orada yardım kısmı var. Yazarsın, sorarsın. Her şeyin yeri var...
Tabi şimdi sen bana kızacaksın. Belki bir sürü kişi de eksileyecek beni. Ama şunu düşün. Samsung ES8000 serisini sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Belki forumda %50 si bilmiyordur. Hadi biliyor diyelim. Yukarıdaki Televizyon daha çıkmamış bile. Tanıtımı yapılıyor. Daha kimsenin görmediği, bilmediği bir şey hakkında, görüntü kalitesinin bile nasıl olduğunu görmeden, bilmeden nasıl iyi veya kötü diyelim ki sana ?
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Batuist 7 yıl
Tabletlerin büyük ekranlı, dokunmatik olmayan, televizyonlu versiyonları olma yolunda ilerliyor TV teknolojisi... Gürüntü fonksiyonu olan herşey yakında mini bir PCye dönüşecek...
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FRUEHAUF 7 yıl
Çok iyi bir tasarımı var.
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