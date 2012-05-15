LG yeni nesil G2 Google TV'lerini tanıttı

Akıllı televizyon yatırımlarını sürdüren LG, yeni nesil Google TV modellerini gösterdi. Tanıtımı New York'ta yapılan yeni televizyonların baştan tasarlanan kullanıcı arayüzü ve güçlendirilen donanım özellikleriyle kullanıcılara daha iyi internet ve televizyon deneyimi sunulması hedefleniyor.

LG tarafından geliştirilen iki adet işlem çekirdeğine ve dört çekirdekli grafik işlem birimine sahip L9 işlemcisi ile çoklu uygulama desteği sunan televizyonlarda, bir yandan televizyon izlenirken diğer taraftan internette gezebilmek, sosyal medya uygulamalarını kullanabilmek mümkün.

LG'nin G2 Google TV setlerinde Magic Remote adı verilen uzaktan kumandaya da yer veriliyor. Kumanda üzerindeki QWERTY klavyeye ek olarak kullanıcılar el hareketleri ve ses ile televizyonları kumanda edebilmek mümkün. 3D desteği ile gelen televizyonların yanında 6 adet pasif 3D gözlük te sunuyor. Kullanıcı arayüzünün içerik seçimi ve tarayıcı üzerine kurgulandığı televizyonlardam 47-inç boyutundaki model 1700$, 55-inç olan model ise 2300$ etiket fiyatıyla ay sonunda satışa çıkacak.



