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Tam Boyutta Gör Güney Koreli Samsung ve LG'nin popüler Akıllı TV modellerinin, bir PC veya oyun konsolu için harici ekran olarak kullanıldıklarında ekran görüntüsü aldıkları ortaya çıktı.

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İki şirketin de bu verileri kullanıcıya gösterdikleri reklamları özelleştirmek için kullandıkları belirtiliyor. Bazı Samsung TV'lerin her 500 milisaniyede bir, LG'nin ise 10 milisaniyede bir ekran görüntüsü alabildiğine dikkat çekilmiş.

Sistem ayarlarından devre dışı bırakılabiliyor

Kaliforniya Üniversitesi'nden uzmanlar yaptıkları açıklamada: "Bir kullanıcı büyük ekranda bir şey görüntülemek için televizyonunu dizüstü bilgisayarına HDMI kablosuyla bağladığında, eylemlerinin kaydedildiğinin farkında değil." ifadelerini kullandılar. Öte yandan alınan ekran görüntülerin hassas bilgiler içerebileceği de belirtiliyor. Örneğin, kişisel veriler veya şifreler gibi.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar sistem ayarlarından bu izlemeyi devre dışı bırakabiliyorlar, ancak genellikle çok az kişi bu seçeneklere dikkat ediyor. Bu nedenle de dünyadaki çoğu TV, kullanıcılarını aktif olarak izlemeye devam ediyor.

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Samsung ve LG TV'lerin kullanıcıları gözetlediği ortaya çıktı