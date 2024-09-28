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    Samsung ve LG TV'lerin kullanıcıları gözetlediği ortaya çıktı

    Samsung ve LG akıllı televizyonların, bilgisayara monitör modunda bağlandıklarında gizlice ekran görüntüsü aldıkları tespit edildi.                              
    Samsung ve LG TV'lerin kullanıcıları gözetlediği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli Samsung ve LG'nin popüler Akıllı TV modellerinin, bir PC veya oyun konsolu için harici ekran olarak kullanıldıklarında ekran görüntüsü aldıkları ortaya çıktı.

    İki şirketin de bu verileri kullanıcıya gösterdikleri reklamları özelleştirmek için kullandıkları belirtiliyor. Bazı Samsung TV'lerin her 500 milisaniyede bir, LG'nin ise 10 milisaniyede bir ekran görüntüsü alabildiğine dikkat çekilmiş.

    Sistem ayarlarından devre dışı bırakılabiliyor

    Kaliforniya Üniversitesi'nden uzmanlar yaptıkları açıklamada: "Bir kullanıcı büyük ekranda bir şey görüntülemek için televizyonunu dizüstü bilgisayarına HDMI kablosuyla bağladığında, eylemlerinin kaydedildiğinin farkında değil." ifadelerini kullandılar. Öte yandan alınan ekran görüntülerin hassas bilgiler içerebileceği de belirtiliyor. Örneğin, kişisel veriler veya şifreler gibi.

    Samsung ve LG TV'lerin kullanıcıları gözetlediği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar sistem ayarlarından bu izlemeyi devre dışı bırakabiliyorlar, ancak genellikle çok az kişi bu seçeneklere dikkat ediyor. Bu nedenle de dünyadaki çoğu TV, kullanıcılarını aktif olarak izlemeye devam ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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