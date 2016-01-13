LG'den 1 milyon eve yetecek güneş enerjisi yatırımı





LG elektronik, Kore’ nin Gumi şehrinde yer alan güneş enerji paneli üretim tesisine büyük bir yatırım yapacağını duyurdu. 435 milyon dolarlık yatırım ile LG, güneş paneli üretim fabrikasına 6 tane yeni üretim hattı ekleyecek. Kademeli olarak gerçekleşecek olan kapasite artırımı 2020 yılında mevcut durumun 3 katına erişecek. Yıllık enerji panel üretiminin 1 GW (yaklaşık 350.000 hanenin 1 yıllık üretimi) elektrik üretimi sağlayacak sayıda olduğunu belirten LG’ bu kapasiteyi 2018 yılında 1.8GW’a ve 2020 yılına gelindiğinde de 3GW çıkartmış olmayı planlıyor. Güneş enerjisi sektöründe 20 yıllık geçmişleri olduğu belirten şirket başkanı Lee Sang-bong, ana tüketicilerinin güneş enerjisi çözümlerine yaklaşımlarının giderek olumlu hale geldiğini ifade etti.





LG, 2020 yılında dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 100GW’lık elektrik üreten güneş enerji panellerini kurulacağını ve 2020’de yine dünya genelinde 600GW’lık elektriğin o tarihe kadar kurulmuş güneş panelleri ile üretileceğini öngörüyor.

http://www.engadget.com/2016/01/13/lg-solar-expansion-korea/?ncid=txtlnkusaolp00000595