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LG'den 1 milyon eve yetecek güneş enerjisi yatırımı

LG, Kore'nin Gumi şehrinde yer alan güneş enerjisi paneli üretim fabrikasına 435 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. 2020'de yılda 1 milyon ev LG'nin güneş enerji panelleri ile aydınlanacak.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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LG'den 1 milyon eve yetecek güneş enerjisi yatırımı
 
LG elektronik, Kore’ nin Gumi şehrinde yer alan güneş enerji paneli üretim tesisine büyük bir yatırım yapacağını duyurdu. 435 milyon dolarlık yatırım ile LG, güneş paneli üretim fabrikasına 6 tane yeni üretim hattı ekleyecek. Kademeli olarak gerçekleşecek olan kapasite artırımı 2020 yılında mevcut durumun 3 katına erişecek. Yıllık enerji panel üretiminin 1 GW (yaklaşık 350.000 hanenin 1 yıllık üretimi) elektrik üretimi sağlayacak sayıda olduğunu belirten LG’ bu kapasiteyi 2018 yılında 1.8GW’a ve 2020 yılına gelindiğinde de 3GW çıkartmış olmayı planlıyor. Güneş enerjisi sektöründe 20 yıllık geçmişleri olduğu belirten şirket başkanı Lee Sang-bong, ana tüketicilerinin güneş enerjisi çözümlerine yaklaşımlarının giderek olumlu hale geldiğini ifade etti.

LG, 2020 yılında dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 100GW’lık elektrik üreten güneş enerji panellerini kurulacağını ve 2020’de yine dünya genelinde 600GW’lık elektriğin o tarihe kadar kurulmuş güneş panelleri ile üretileceğini öngörüyor. 

http://www.engadget.com/2016/01/13/lg-solar-expansion-korea/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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profecco 3 yıl en beğenilen
O bir şey mi bizde de Diyanet İşleri'ne 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz mı diye :)
Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine.
O bir şey mi bizde de Diyanet İşleri'ne 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz mı diye :)Herkes gi...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Seefoo 3 yıl
profecco
O bir şey mi bizde de Diyanet İşlerine 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz mı diye :) Herkes gider Mersine biz gideriz tersine.

Kusura bakmayın da sapla samanı karıştırıp herşeyi gelip hükümete bağlamak abesle iştigalden başka birşey değil.Senin diyanetine parayı devlet harcıyor.Haberi bir oku bakalım kore hükümeti mi yapıyormuş yatırımı?Bu ülkede yıllık yüz milyonlarca lira kar eden şirketler yapıyor mu bu yatırımı yapmıyor.Bu vaziyette ne diye herşeyi hükümete bağlıyorsunuz?Eleştireceksen illa,doğru yeri eleştir.
profeccoO bir şey mi bizde de Diyanet İşlerine 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz m...
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kadirirdem 3 yıl
lg bu işi yapabilecek kadar gücü var çok zor bir sektör olduğunu düşünmüyorum...
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greenk 3 yıl
Devleti yönetenler Allahın verdiği güneş ile rüzgâr enerjisini hâlâ kullanmıyorlar.
Bizim devlet anca elektriği özelleştirir. Alan firma ise, elektrik faturamı 8 gün geciktirdim diye 22.5 tl açma kapama cezası versin. Doğuda vatan hainleri kaçak kullansın ben 8 gün geç yatırdım diye üstüne ceza ödeyeyim.
Devletemiz hakkı hukuku ve adaleti sağlayamıyor. Allahın verdiği güzellikleri kullanamaz bunlar. Üstüne bu kadar adaletsizlikten sonra elhamdülillah müslümanız diyebilmek büyük marifettir.
Hz Ömer in adalet anlayışını az da olsa anlamaya çalışın.
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D@rkf 3 yıl
LG Yatırim yapmis, adam Diyanet bağlamış olayı. Hey Allahım. .
Heralde LG nin bedavaya vereceğini sanıyor evlere...
LG yi ülke/devlet sanıyor da olabilir.
LG yi geçtim,devletin ne olduğunu bildiğini de sanmıyorum. .
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DH Misafiri 3 yıl
Ulen Turkiyenin enerji ihtiyacini ancan nukleer enerji karsilar:-)
Bilip bilmeden konusmayin cahiller, gunes enerjisiyle ansak turkiyedeki ampuller calisir. Nukleer enerjiyle Turkiye enerjide bir numara olmak istiyor.
Gunes enerjisi, ancak ve ancak destek amacli olabilir, Oku Allahin adiyla oku.
Tavsiye ederim herkese iyi gelecektir OKU
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DH Misafiri 3 yıl
2bucuk aylik cami masrafimiz peh.
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DH Misafiri 3 yıl
adamlar temiz enerjiye yatırım yapıyorlar bizimkiler hala nükleer santral kurmaya çalışıyorlar beyin.dll error vermiş bizim yatırımcılarda.
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Seefoo 3 yıl
profecco
O bir şey mi bizde de Diyanet İşlerine 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz mı diye :) Herkes gider Mersine biz gideriz tersine.

Kusura bakmayın da sapla samanı karıştırıp herşeyi gelip hükümete bağlamak abesle iştigalden başka birşey değil.Senin diyanetine parayı devlet harcıyor.Haberi bir oku bakalım kore hükümeti mi yapıyormuş yatırımı?Bu ülkede yıllık yüz milyonlarca lira kar eden şirketler yapıyor mu bu yatırımı yapmıyor.Bu vaziyette ne diye herşeyi hükümete bağlıyorsunuz?Eleştireceksen illa,doğru yeri eleştir.
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FatihAsl 3 yıl
profecco
O bir şey mi bizde de Diyanet İşlerine 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz mı diye :) Herkes gider Mersine biz gideriz tersine.

Yorumunu çok beğendim. Diyanet, CHP nin bize attığı en büyük kazıklardan biri. Şu Diyaneti neden kurdular anlamış değilim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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FRAPS_TR 3 yıl FatihAsl
FatihAsl
profecco
O bir şey mi bizde de Diyanet İşlerine 6.5 milyar tl para ayırdık şu an hepsi harıl harıl çalışıyor acaba sakız orucu bozar mı bozmaz mı diye :) Herkes gider Mersine biz gideriz tersine.

Yorumunu çok beğendim. Diyanet, CHP nin bize attığı en büyük kazıklardan biri. Şu Diyaneti neden kurdular anlamış değilim.

Cumhuriyete düşman ve devamlı halkı galyena getirmeye çalışan dinci tayfasınının gazını almak için kurdular. Aslında kurulması iyi oldu , en azından hurafeler ile insanların yıllarca kandırılması engellendi. İslamiyet anlatılmaya çalışıldı.
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zdniz 3 yıl
ülkemizde malesef pahalı bir yatırım sadece bir eve yetiçek enerji için 9-10 nin tl gidiyor ben o parayı 8-9 yılda ödüyorum tedaşa güneş panellerininde ömürleri daha dogrusu verimlilikleri o kadar sürüyormuş yani evime kurdursam hiç bir manası anlamı olmuçak
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mesincır 3 yıl zdniz
zdniz

ülkemizde malesef pahalı bir yatırım sadece bir eve yetiçek enerji için 9-10 nin tl gidiyor ben o parayı 8-9 yılda ödüyorum tedaşa güneş panellerininde ömürleri daha dogrusu verimlilikleri o kadar sürüyormuş yani evime kurdursam hiç bir manası anlamı olmuçak


Bildiğim kadarıyla en az 20 yıl verimli çalışıyor. Üreticiler 20 yılın sonunda üretim gücünün %80ini korumasını garanti ediyor(yıllık %1 zayıflama). Ama eski paneller incelendiği zaman 30 yıl kullanılabileceği görülüyor. Yıllık en fazla %1 güç kaybı öngörülüyor. Ama uygulamada bu oran maksimum %0.5 hatta yumuşak iklimlerde %0.2 olanlar bile var. Asıl mesele bataryalar. Onlar da gelişecek. Bunun dönüşü yok artık.
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ylmzsngl 3 yıl
İşte en sevdiğim haberlerden biri. İnsanlar bilinçlendikçe dünya daha yaşanabilir bir hal alacaktır. Darısı diğer tüm ülkelere.
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