Amazon’dan veri merkezleri için 10 milyar dolarlık dev yatırım

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Tam Boyutta Gör Amazon, yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla ABD’nin Kuzey Carolina eyaletine 10 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı yapacağını açıkladı. Şirketin çarşamba günü duyurduğu bu hamle, Amazon’un 2025 yılı içinde ağırlıklı olarak yapay zeka odaklı altyapı çalışmalarına ayırdığı dev bütçenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Amazon’dan bir büyük AI yatırımı daha

Şirketin bu yılki toplam sermaye harcamaları 100 milyar dolara kadar ulaşabilirken, bu bütçenin büyük bölümü yapay zekayla ilgili projelere ayrılmış durumda. Amazon, Microsoft, Google ve OpenAI gibi rakipleriyle rekabet edebilmek için bulut altyapısını hızla genişletiyor.

Amazon CEO’su Andy Jassy, üretken yapay zekayı “hayatta bir kez karşılaşılacak türden bir iş fırsatı” olarak tanımlıyor. Şirketin Kuzey Carolina’daki yeni yatırımı da bu vizyonun bir yansıması. Amazon, yeni veri merkezlerinin bölgede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

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Şirket, blog gönderisinde “Üretken yapay zeka, gelişmiş bulut altyapısı ve bilgi işlem gücü talebini artırıyor. Yatırımımız, Tar Heel Eyaleti'ndeki AWS veri merkezlerinden yapay zekanın geleceğini destekleyecek” dedi. Bu adım, Amazon’un ABD genelindeki genişleme stratejisinin bir devamı niteliğinde. Ocak ayında şirket, Georgia eyaletinde bulut ve yapay zeka ihtiyaçlarına yönelik en az 11 milyar dolarlık yeni veri merkezleri kuracağını da açıklamıştı.

Öte yandan Amazon, geçtiğimiz yıl üretken yapay zeka alanında birçok ürün ve hizmet tanıttı. Bunlar arasında kendi dil modelleri, Trainium isimli özel yapay zeka işlemcileri, alışveriş odaklı sohbet robotları ve üçüncü parti modeller için geliştirilen Bedrock isimli bir pazar yeri yer alıyor. Ayrıca, Claude sohbet botuyla tanınan Anthropic adlı yapay zeka girişimine 8 milyar dolar yatırım yaparak sektördeki iddiasını güçlendirmişti.

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Amazon’dan veri merkezleri için 10 milyar dolarlık dev yatırım

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