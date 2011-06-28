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LG'den 3D destekli 50-inç televizyon; DM50D

7 yıl
13,8b
1
9
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 3D destekli 50-inç televizyon; DM50D
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LG bugün yaptığı açıklamayla 3D desteği sunan yeni televizyonunu duyurdu. 50-inç boyutunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen televizyon, Cinema 3D teknolojisini kullanıyor ve titreşimsiz 3D deneyimi vaad ediyor. Hafif yapılı pasif 3D gözlüklerle izlenebilen LED-backlit tabanlı televizyon, ince ve şık yapısıyla dikkat çekerken, PC gerektirmeden 2D - 3D dönüştürme de yapabiliyor.

Entegre DTV alıcısına sahip olan DM50D üzerinde HDMI konnektörüne ve USB portuna da yer veriliyor. Kullanıcıların USB bellek veya taşınabilir disk sürücülerini bağlayrakarak fotoğraf ve videoların herhangi bir bilgisayara gerektirmeden görüntüleyebildiği yeni televizyon Temmuz ayı ile birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı açıklanırken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkındaysa herhangi bilgi verilmedi. 
LG'den 3D destekli 50-inç televizyon; DM50D
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séquestre 7 yıl
Sağ üstte monitor tv yazıyor..
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kuzeyisiklari 7 yıl
Sinemaya gitmiş gibi.. 50 inç cidden cinema keyfi verir.. Düşünsenize 3d oyun oynamak veya futbol maçı izlemek ne iyi olur..
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petro85 7 yıl
sahoron
kız iyiymiş

hocam kız da monitörle ilgini cektiyse bir bak da al :D
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acbold 7 yıl
önce bi bakıyoruz kız dikkatimizi çekiyor @sahoron dediği gibi... sonra biraz daha bakınca olayı kavrıyoruz @bilal1390 "monitöre benziyor" eveet evet monitör bu diyoruz :))) sonrada inceliyoruz.

-ürün gayet iyi olmuş.gerek boyut gerek özellik olarak.fakat sanki direk olarak full özellik ile çıkması bu sefer iyi olmamış gibi.fiyat aşırı yüksek olmaya aday gibi gibi.
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heavenandhell1234 7 yıl
monitöre benziyo
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Lomax. 7 yıl
Lansman olarak, flatron serisinden, tv tuner barındıran cinema 3d destekleyen bir monitor bu :) Başlık bu anlamda biraz yanlış olmuş.

engadget.com/...
geeky-gadgets.com/...
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daysleeperxp 7 yıl
Şu an piyasadaki ince çerçeveli model daha güzel görünüyor, görüntü kalitesinde ne fark olacak acaba, bir de bu pasif gözlük olayı nedir?
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sahoron 7 yıl
kız iyiymiş
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