LG'den 3D destekli 50-inç televizyon; DM50D

LG bugün yaptığı açıklamayla 3D desteği sunan yeni televizyonunu duyurdu. 50-inç boyutunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen televizyon, Cinema 3D teknolojisini kullanıyor ve titreşimsiz 3D deneyimi vaad ediyor. Hafif yapılı pasif 3D gözlüklerle izlenebilen LED-backlit tabanlı televizyon, ince ve şık yapısıyla dikkat çekerken, PC gerektirmeden 2D - 3D dönüştürme de yapabiliyor.





Entegre DTV alıcısına sahip olan DM50D üzerinde HDMI konnektörüne ve USB portuna da yer veriliyor. Kullanıcıların USB bellek veya taşınabilir disk sürücülerini bağlayrakarak fotoğraf ve videoların herhangi bir bilgisayara gerektirmeden görüntüleyebildiği yeni televizyon Temmuz ayı ile birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı açıklanırken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkındaysa herhangi bilgi verilmedi.