    TCL büyük ekranlı TV'lerde QD Mini LED teknolojisi ile öne çıkıyor

    TCL, 75 inç ve daha büyük ekranlı XL televizyon modellerinde sunduğu QD Mini LED teknolojisi ile evleri sinema salonuna dönüştürüyor. QD Mini LED'in artıları neler?

    TCL büyük ekranlı TV'lerde QD Mini LED teknolojisi ile öne çıkıyo Tam Boyutta Gör
    TCL, büyük boyutlu televizyonlara olan ilgiye yeni teknolojilerle yanıt veriyor. TCL yüksek görüntü kalitesi sunan QD Mini LED teknolojisini 75 inç ve üzeri XL boyutundaki televizyonlarla buluşturuyor. QD Mini LED teknolojisi yüksek kontrast, uzun ömür ve geniş renk gamını bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

    QD Mini LED avantajları neler?

    QD Mini LED paneller, binlerce aydınlatma bölgesi üzerinden ışık kontrolünü çok daha bağımsız hale getirerek gerçek siyahlar ve yüksek parlaklık veriyor. QD Mini LED paneller, 5.000 nit seviyelerine ulaşabilen parlaklık seviyesiyle HDR içeriklerde sinema deneyimi yaşatıyor. Sıradan Mini LED’lere kıyasla QD Mini LED’deki Quantum Dot katmanı ise renkleri daha saf, daha canlı ve daha geniş bir renk gamıyla sunarak büyük ekranlarda görüntü kaybı yaşanmadan yüksek görsel doğruluk elde edilmesine imkan tanıyor.

    Bu ekran teknolojisini OLED’e kıyasla öne çıkaran detay ise daha uzun ve daha stabil kullanım ömrü sunması oluyor. QD Mini LED paneller, OLED’in en büyük dezavantajı olan piksel yanma riskini taşımıyor. Üstelik daha uygun fiyata satılarak büyük ekranlarda maliyet avantajı sağlıyor. 75 inç ve üzeri XL boyutundaki ekranlar için fiyat/performans açısından avantajlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    TCL tarafından yapılan açıklamada Mini LED’in kullanıcılar tarafından premium segmentte en çok tercih edilen teknoloji olduğuna vurgu yapıldı. Bağımsız araştırma kuruluşu Omdia verilerine göre 2024 itibarıyla premium segmentte Mini LED teknolojisi diğer ekran teknolojini geride bırakarak en çok tercih edilen görüntü teknolojisi haline geldi.

