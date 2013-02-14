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LG'den 5.200 mAh lityum iyon bataryaya sahip taşınabilir şarj cihazı: PMC-510

6 yıl
4,7b
1
25
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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LG'den 5.200 mAh lityum iyon bataryaya sahip taşınabilir şarj cihazı: PMC-510
Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, donanım konusunda önemli yol katetmelerine rağmen batarya konusunda hala beklentileri karşılamaktan uzak. İşte bu problemi göz önüne alan üreticiler, akıllı telefonlara yönelik taşınabilir şarj cihazı, güneş panelli kılıf veya bataryalı kılıf gibi çözümler hazırlıyor.

Güney Koreli LG'nin tanıtımını yaptığı PMC-510, 77.60 mm uzunluğunda, 57.85 mm genişliğinde, 23.70 mm kalınlığında ve 152 gram ağırlığında tasarlanmış bir taşınabilir şarj cihazı. PMC-510, 5.200 mAh kapasiteli lityum iyon bataryayı bünyesinde barındırıyor. Böylece akıllı telefonumuzu birkaç kez şarj etme şansına erişebiliyoruz. Akıllı telefonumuzu şarj sırasında yaslayabilmemiz için cihazın mini standı da mevcut durumda.
PMC-510, Güney Kore pazarına 59.000 Won fiyat etiketiyle giriş yapacak ki bu meblağın kendi para birimimizle karşılığı güncel kurlarla yaklaşık 96 TL. Cihazın, Güney Kore sınırları dışına çıkması da bekleniyor.

LG'den 5.200 mAh lityum iyon bataryaya sahip taşınabilir şarj cihazı: PMC-510

http://www.koreaittimes.com/story/26652/lg-electronics-releases-portable-charger-%E2%80%9Cpmc-510%E2%80%9D Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
Dekolte ve LG...Hımm Life Is Good.
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Fatih617 5 yıl
Orta asya Türk devletleri boşuna çinli prensesler yüzünden yıkılmamış
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zurrani 5 yıl
Piyasada 100 lira bu ünite. avec piranha gibi markalardan alacağıma bunu mu alsam acep karar veremedim...
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
Dekolte ve LG...Hımm Life Is Good.
1 Yanıt Yanıtla +11
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yeb2734 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
Dekolte ve LG...Hımm Life Is Good.



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wolf silver 6 yıl
Eğer yurt dışında 50 $ kadar olursa alırım..yada ebay dan alırım.ortalama olarak 20 günde türkiyeye gelir. Sürekli telefonla oynadığım için şarj konusunda çok sıkıntı çekiyorum..
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CoreXXX 6 yıl
taşınabilir bayarya taşınabilir harddisk taşınabilir bilgisayar taşınabilir tablet derken hepsi bi araya gelince taşıyamayacağız ve yeni bir sektör çıkacak. taşınabilir cihazlarınızı taşımak için hamal:)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Türkiye ye gelicek mi?
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HTC Specialist 6 yıl
HTC'nin de var böyle bir cihazı 6000 mAh kapasiteli.
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MuKeVa 6 yıl HTC Specialist
Explore The Universe

HTC'nin de var böyle bir cihazı 6000 mAh kapasiteli.

HTC nin urununun linki var mı?
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MxFxOx 6 yıl
hemşire akali?
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Vedpla 6 yıl
İnsanlar yanında yedek batarya taşımıyor bunlar 3 telefon kalınlığında batarya yapıyorlar :D
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Kemal K. 6 yıl
türkiyede ne kadar olur acaba?
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DaRKFoRCeS 6 yıl
cihaz güzel de editör lerden rica ediyorum. cihazların yanında hatun kişi resmi olmasın gençlerin duyguları ile oynamayın.
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Lepanto 6 yıl
Cihaz başarılı, hatun güzel; tanıtım kampanyası başarıyla tamamlandı

Zaten çekik gözlü güzel bayanlar eksik olmuyorlar Güney Kore'li firmaların tanıtımlarından
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