LG'den 5.200 mAh lityum iyon bataryaya sahip taşınabilir şarj cihazı: PMC-510

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, donanım konusunda önemli yol katetmelerine rağmen batarya konusunda hala beklentileri karşılamaktan uzak. İşte bu problemi göz önüne alan üreticiler, akıllı telefonlara yönelik taşınabilir şarj cihazı, güneş panelli kılıf veya bataryalı kılıf gibi çözümler hazırlıyor.







Güney Koreli LG'nin tanıtımını yaptığı PMC-510, 77.60 mm uzunluğunda, 57.85 mm genişliğinde, 23.70 mm kalınlığında ve 152 gram ağırlığında tasarlanmış bir taşınabilir şarj cihazı. PMC-510, 5.200 mAh kapasiteli lityum iyon bataryayı bünyesinde barındırıyor. Böylece akıllı telefonumuzu birkaç kez şarj etme şansına erişebiliyoruz. Akıllı telefonumuzu şarj sırasında yaslayabilmemiz için cihazın mini standı da mevcut durumda.



PMC-510, Güney Kore pazarına 59.000 Won fiyat etiketiyle giriş yapacak ki bu meblağın kendi para birimimizle karşılığı güncel kurlarla yaklaşık 96 TL. Cihazın, Güney Kore sınırları dışına çıkması da bekleniyor.







http://www.koreaittimes.com/story/26652/lg-electronics-releases-portable-charger-%E2%80%9Cpmc-510%E2%80%9D