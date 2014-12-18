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LG'den WebOS 2.0 işletim sistemli yeni televizyonlar geliyor

4 yıl
4,9b
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36
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den WebOS 2.0 işletim sistemli yeni televizyonlar geliyor
Yeni yılın ilk büyük fuarı olacak CES 2015 için geri sayım başladı. Donanimhaber.com olarak bizim de yerinde takip edeceğimiz fuar kapsamında üretici yeni ürün ve teknolojilerini tanıtacak. İşte o firmalardan biri olan LG oldukça geniş bir ürün yelpazesi ile sahneye çıkacak.
Gelen bilgilere göre LG'nin televizyon bölümünün en büyük sürprizlerinden biri, WebOS 2.0 işleitm sistemini kullanan modeller olacak. Aynı fuarda geçen yıl WebOS'lu televizyonlarını tanıtan ve büyük ilgi gören LG, bu defa yepyeni tasarım ve yazılımla karşımıza çıkacak.
Elime ulaşan bilgilere göre WebOS 2.0 kapsamında özelleştirilmiş yeni bir arayüz ve ciddi performans iyileştirmeleri sunulacak. Yeni işletim sistemini kullanan televizyonların hem açılış süresi hem de uygulama çalıştırma hızlarının dramatik bir şekilde arttığı ifade ediliyor.
Bir önceki jenerasyona göre sıfırdan televizyon açılış süresinin %60 hızlandırıldığı WebOS 2.0'lu modellerde, Youtube ve benzeri uygulamalarının yüklenme süreleri de %70'e varan oranda geliştirilmiş. Tabi böylesi performans artışında yeni donanımların etkisi de büyük.
WebOS 2.0'lu yeni nesil LG televizyonlar aynı zamanda My Channels isimli özelliğe de sahip olacaklar. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, favroi kanallarına başlatma çubuğundan hızlı bir şekilde erişebilecek. Buna ek olarak çok sayıda yeni TV uygulaması da geliyor olacak.
LG'nin en büyük rakibi olan Samsung da CES 2015 kapsamında yeni nesil TV serilerini duyuracak. Rakibinin WebOS'lu modellerine karşı Samsung'un da, Tizen işletim sistemli modeller duyurması bekleniyor. Samsung ayrıca 55-inç altı kavisli modellerde kavis oranını da arttıracak.

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DH Misafiri 3 yıl
Lg okadar kötu bir televizyonki ne servisi servis nede cihazi cihaz .webos lu cihazini aldim sozde tv izlemek icin .birakin interneti acilista kanal degisiminde berbat artik yeni bi markanin kaliteli bi markanin piyasaya girmesi lazim ..lanet olsun aldigim gune ..
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ender 4 yıl
Elımızdeki LB730V modellerede Webos 2.0 yuklenebılecek mı ?
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crazywinner3 4 yıl
Webos'u beğenmeyenler var ya pes. Hiç philips akıllı tv görmediniz sanırım. Kanal değişimi için 5 saniye bekletiyor, bırak web'de gezinmeyi smart tv'yi açamıyor. Aldığımız güne lanet ettik. Webos bizim için nimet resmen
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DH Misafiri 4 yıl
LG televizyonlar aynı zamanda My Channels isimli özelliğe de sahip olacaklar. Bu özellik kapsamında kullanıcılar
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ø 4 yıl
Çekik gözler çalışıyor.
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Technotronic 4 yıl
Koreli kızlarda baya güzel
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BARIŞ55 4 yıl
Tarayıcı büyük boyutlu azıcık flashlı sayfalarda çöküyor mu? Evet. Usb bellek takarak yetersiz bellek uyarısının gitmesini sağlıyorsunuz.

Adam gibi işlemci ve bellek kullansalar bu sorunlar çoktan bitecek ama.

Kendilerini konsol üreticileriyle karıştırdılar.

Sony, Microsoft o donanımlarla o yazılımları kararlı çalıştırabilmek için yıllardır ne mücadeleler veriyorlar.

Siz ise sırf arayüz kasıp, bugların arasında kayboluyorlar.
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skywalker06 4 yıl
acaba weboslu ilk tvlere heralde güncelleme verir
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Deníz 4 yıl
kızı nerden alıyoruz
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Fırat.Duran 4 yıl
WebOs iyi güzelde tvye koydukları donanım yetmiyor malesef. Sürekli yetersiz bellek hatası almaktan bıktım. 2-3 (uygulama) pencere açtığınızda kitleniyor.
Kanal düzenleme atlama vs çok uğraştırıyor ve pratik değil. Hele uydu özelliğini tvden kullanırsanız çok daha hantallaşıyor.
Büyük umutlarla aldım fakat pişmanım diyebilirim. Fakat diğer akıllı tvleri deneme şansım olmadı. Belki onlar daha kötüdür bilemem.
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Neyinkafasi 4 yıl
Eğerki LG 2014 modellere webos 2.0 vermesin birdaha LG nin bi ürününü alırsam veya aldırırsam neyim.
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