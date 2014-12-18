LG'den WebOS 2.0 işletim sistemli yeni televizyonlar geliyor

Yeni yılın ilk büyük fuarı olacak CES 2015 için geri sayım başladı. Donanimhaber.com olarak bizim de yerinde takip edeceğimiz fuar kapsamında üretici yeni ürün ve teknolojilerini tanıtacak. İşte o firmalardan biri olan LG oldukça geniş bir ürün yelpazesi ile sahneye çıkacak.

Gelen bilgilere göre LG'nin televizyon bölümünün en büyük sürprizlerinden biri, WebOS 2.0 işleitm sistemini kullanan modeller olacak. Aynı fuarda geçen yıl WebOS'lu televizyonlarını tanıtan ve büyük ilgi gören LG, bu defa yepyeni tasarım ve yazılımla karşımıza çıkacak.

Elime ulaşan bilgilere göre WebOS 2.0 kapsamında özelleştirilmiş yeni bir arayüz ve ciddi performans iyileştirmeleri sunulacak. Yeni işletim sistemini kullanan televizyonların hem açılış süresi hem de uygulama çalıştırma hızlarının dramatik bir şekilde arttığı ifade ediliyor.

Bir önceki jenerasyona göre sıfırdan televizyon açılış süresinin %60 hızlandırıldığı WebOS 2.0'lu modellerde, Youtube ve benzeri uygulamalarının yüklenme süreleri de %70'e varan oranda geliştirilmiş. Tabi böylesi performans artışında yeni donanımların etkisi de büyük.

WebOS 2.0'lu yeni nesil LG televizyonlar aynı zamanda My Channels isimli özelliğe de sahip olacaklar. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, favroi kanallarına başlatma çubuğundan hızlı bir şekilde erişebilecek. Buna ek olarak çok sayıda yeni TV uygulaması da geliyor olacak.

LG'nin en büyük rakibi olan Samsung da CES 2015 kapsamında yeni nesil TV serilerini duyuracak. Rakibinin WebOS'lu modellerine karşı Samsung'un da, Tizen işletim sistemli modeller duyurması bekleniyor. Samsung ayrıca 55-inç altı kavisli modellerde kavis oranını da arttıracak.