LG'den Windows 8'li melez dizüstü ve hepsi-bir-arada PC modeli





Windows 8 işletim sisteminin görücüye çıkmasına sayılı günler kala, uyumlu sistemleri piyasaya sürmeye hazırlanan firmaların arasında LG de katıldı. Firma Güney Kore'deki basın toplantısında yeni tablet/dizüstü melezi bir model ve bir de hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı.





LG'nin yeni melez modeli H160 hakkında fazla bir detay verilmemiş. 11.6 inçlik IPS dokunmatik ekran, ekranın altında QWERTY kayar klavye, 15.9mm kalınlık, 1.05kg ağırlık, 100 saate kadar kullanım sağlayan batarya, WiFi, USB portu, microSD yuvası, HDMI çıkışı açıklanan özellikleri arasında.





Modelin dikkat çekici bir özelliği de bir buton yardımıyla klavyenin otomatik olarak ortaya çıkması. Hangi Windows sürümünü kullanacağı ise belirsiz.





Hepsi-bir-arada PC modeli V325 ise 23 inçlik 10 noktadan dokunmatik ekran, Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, NVIDIA GeForce GT640M grafik birimi, resim içinde resim PIP özelliği, bağımsız TV alıcı, Windows 8 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip.





Her iki model de 26 Ekim itibariyle satışa sunulacak. Ancak fiyat şimdilik belirsiz. LG ayrıca 26 Ekim tarihinden sonra Windows 8 uyumlu pek çok yeni Ultrabook, dizüstü, hepsi-bir-arada PC ve monitör modelini de piyasaya sürecek.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/23013