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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den Windows 8'li melez dizüstü ve hepsi-bir-arada PC modeli

6 yıl
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin görücüye çıkmasına sayılı günler kala, uyumlu sistemleri piyasaya sürmeye hazırlanan firmaların arasında LG de katıldı. Firma Güney Kore'deki basın toplantısında yeni tablet/dizüstü melezi bir model ve bir de hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı.

LG'nin yeni melez modeli H160 hakkında fazla bir detay verilmemiş. 11.6 inçlik IPS dokunmatik ekran, ekranın altında QWERTY kayar klavye, 15.9mm kalınlık, 1.05kg ağırlık, 100 saate kadar kullanım sağlayan batarya, WiFi, USB portu, microSD yuvası, HDMI çıkışı açıklanan özellikleri arasında.

Modelin dikkat çekici bir özelliği de bir buton yardımıyla klavyenin otomatik olarak ortaya çıkması. Hangi Windows sürümünü kullanacağı ise belirsiz.

Hepsi-bir-arada PC modeli V325 ise 23 inçlik 10 noktadan dokunmatik ekran, Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, NVIDIA GeForce GT640M grafik birimi, resim içinde resim PIP özelliği, bağımsız TV alıcı, Windows 8 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip.

Her iki model de 26 Ekim itibariyle satışa sunulacak. Ancak fiyat şimdilik belirsiz. LG ayrıca 26 Ekim tarihinden sonra Windows 8 uyumlu pek çok yeni Ultrabook, dizüstü, hepsi-bir-arada PC ve monitör modelini de piyasaya sürecek. 

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/23013 Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Lg nin ne yapmaya çalıştığını bir anlayabilsem pc piyasasına bir girip bir çıkıyor anlayamıyorum ki amacının ne olduğunu insanları şaşırtmak mı?
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E_Aydin35 6 yıl
tablet/dizüstü seçeneği biraz Surface'i andırıyor özellikle klavye ile olan bağlantısı, ayrıca bir buton ile açılıp kapanması estetik olmuş. :) Tasarımı da gayet güzel renk seçenekleri albenisini arttırır.. :)
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Ransack 6 yıl
techpowerup.com/...
Kullanım süresi 100 saat değil 10 saat. Bu kadar basit ama kritik hatalar yapılmasa iyi olcak.
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adını nick koydum 6 yıl
100 saate kadar kulanım süresi sunan batarya?
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
güzel bi çözüm olmuş
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