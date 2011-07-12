LG'den gözlüksüz 3D destekli yeni monitör; Flatron DX2000

LG bugün yaptığı açıklamayla gözlüksüz 3D teknolojisini destekleyen yeni monitörünü duyurdu. 20-inç boyutunda olan Flatron DX2000 isimli monitör, üzerinde yer alan entegre kamera ile göz takibi yaparak görüntülenmekte olan 3D içeriği ayarlayabiliyor. Gözlüksüz 3D desteğine ek olarak 2D görüntüleri 3D'ye de çevirebilen LED backlit tabanlı monitör, 1600x900 piksel çözünürlük desteği sunuyor.





Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre tepki süresi 5ms olan ve 1,000:1 dinamik kontrast değeriyle gelen monitör, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. LG'nin kısa süre içerisinde anavatanı Güney Kore'de satışa sunmaya hazırlandığı Flatron DX2000'in 1209 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulacağı belirtilirken, Avrupa'da ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise bilinmiyor.