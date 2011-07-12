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LG'den gözlüksüz 3D destekli yeni monitör; Flatron DX2000

7 yıl
11,5b
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16
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den gözlüksüz 3D destekli yeni monitör; Flatron DX2000
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LG bugün yaptığı açıklamayla gözlüksüz 3D teknolojisini destekleyen yeni monitörünü duyurdu. 20-inç boyutunda olan Flatron DX2000 isimli monitör, üzerinde yer alan entegre kamera ile göz takibi yaparak görüntülenmekte olan 3D içeriği ayarlayabiliyor. Gözlüksüz 3D desteğine ek olarak 2D görüntüleri 3D'ye de çevirebilen LED backlit tabanlı monitör, 1600x900 piksel çözünürlük desteği sunuyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre tepki süresi 5ms olan ve 1,000:1 dinamik kontrast değeriyle gelen monitör, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. LG'nin kısa süre içerisinde anavatanı Güney Kore'de satışa sunmaya hazırlandığı Flatron DX2000'in 1209 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulacağı belirtilirken, Avrupa'da ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacağı ise bilinmiyor.
LG'den gözlüksüz 3D destekli yeni monitör; Flatron DX2000
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LG'den gözlüksüz 3D destekli yeni monitör; Flatron DX2000
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MxFxOx 7 yıl
3D performansı merak konusu,ama çok para Türkiye'de 2000tl'yi aşar. sinemadaki 3d beni tadmin etmezken bu mönitör ne yapılabilir ki,harbi 3d sadece gözlükle olabilir düz bir ekranda 3d ancak göz aldatmacası ile olur.
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:::LOSTPLANET::: 7 yıl
3d içerik yok denecek kadar az mı?
herhalde hiç D&R vb mağazalara gidip bluray kısmına bir gözatmadınız.:)bir sürü türkçe içerikli 3d bluray film çıktı.
ayrıca bu 3dden ne bekleniyor ki gözlüksüz 3d'den umutlusunuz?.gördünüz işte nintendo 3ds'deki 3 boyutu.adam dışarıya değil içeriye derinlik kazandırarak 3d etkisi vermiş.bunu tvde nasıl olur düşündünüz mü peki? bu gözlüksüz 3dtvlerde de sinemadaki gibi görüntü 2 metre dışarı çıkacağını mı zannediyorsunuz acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
Gereksiz bir monitör olmuş bana göre. 900p çözünürlük yeterli değil. 20'' ise biraz küçük. Bu fiyata çok daha iyi ürünler alınabilir. Gözlüksüz 3D için istedikleri meblağ fazla.
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Blackworms 7 yıl
1.900 TL yani bu monitörün fiyatı, öyle mi? Delirmiş olmalı bir insanın bunu alması için. 3D ve LED Samsung'un 32" modellerini alırsın rahatlıkla bu fiyata. Biraz sıkarsan 40-42" bile bulabilirsiniz hatta. Komik duruyor biraz -ki bu alet ülkemize ne fiyatla girer bir hesap edin hele. :)
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Nef'i 7 yıl
3B'de hızlı gelişen bir teknoloji. Nerelere geleceğini zaman gösterecek.
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GuiWan 7 yıl
diğer özelliklere bakın 1600*900, 1000e1 konstrat 5ms vs. Kapitalist sistem sağolsun, önce konstratı kademe kademe arttırarak ara modelleri satacaklar, sonra milisaniyeyi düşürüp ara model içinde ara model yapıp satacaklar. sonra 1920*1080 yapıp konstratı 1000e1'e düşürüp milisaniyeyi 5'e çıkarıp tekrar ara-ara-ara modellerde kademe kademe yükseltip satacaklar. böylece satışları 10'a katlayacaklar. her marka aynı şeyi yapıyor.
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alito 7 yıl
öyle bir imaj yaratıyorlarki 3d deyince sanki dersin filmin içindeyiz ve oyuncular bizi görüyor hareket çekiyor filan. yok öyle birşey kendimizi kandırmayalım.
bu teknolojinin daha çok zamana ihtiyacı var.
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Python 7 yıl
3D daha tam oturmadı,bunun biraz daha zamana ihtiyacı var,medya içeriklerde yok denecek kadar az,ben başından beri gözlüklü 3D tv'ler için çagın gerisinde kalacaktır,demiştim gözlük olayı çok saçma çünkü o yüzdende almayıp bekledim,önce nintendo 3DS,sonra toshiba notebook daha sonrada lg'nin gözlüksüz 3D monitörü tv'lerde de bu teknoloji kesinlikle olacaktır.
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peters 7 yıl
1209$ 20inc Valla güzel para.
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qoqoCAN 7 yıl
3D için daha zaman var diye düşünüyorum.
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Xagdas 7 yıl
Dandik yorumlar yazan, eksikliği olanların da taaa...
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