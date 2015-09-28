LG'den inceliği ve hafifliği ile dikkat çeken Gram dizüstü serisi

Genelde mobil cihaz ve televizyon sektöründeki başarılı faaliyetleri ile tanıdığımız LG, dizüstü tarafında pek fazla varlık gösteremiyor ancak ABD pazarına sunulan LG Gram adındaki dizüstü serisi adından söz ettireceğe benziyor.





MacBook Air serisini kendisine rakip olarak seçtiği anlaşılan LG Gram serisinde 12.7mm kalınlık ve 980gr ağırlık değerlerinden bahsetmek mümkün. Yeni MacBook Air modellerinde ise 17mm kalınlık ve 1080gr ağırlık sözkonusuydu.





LG Gram serisinin diğer bir özelliği Microsoft'un Signature Series sertifikasını taşıyor oluşu. Signature Series sertifikası sisteme herhangi bir reklam vb. yazılım yüklemeden tamamen saf Windows 10 tecrübesi sunan cihazlara veriliyor.





LG Gram ince ve hafif olması karşılığında bazı bedeller de ödemiş. Örneğin gövde plastik alaşımdan imal edilirken, klavye ve ekran çerçeveleri de plastikten. Ayrıca klavyede arka aydınlatma veya SD kart okuyucu gibi ekstralar da mevcut değil.





L Gram serisinde 13 ve 14 inçlik boyut seçenekleri mevcut. Ekran ise Full HD IPS olarak belirlenmiş. IPS teknolojisindeki tecrübesini iyi kullanan LG, cihazın ekranını oldukça etkileyici bir hale getirmiş.





Seride 13 inçlik model için Broadwell tabanlı Core i5 işlemci, 128GB depolama kapasitesi ve 8GB RAM konfigürasyonu mevcut ve fiyatı 900$ seviyesinde. 14 inçlik model için ise Broadwell tabanlı Core i5 işlemci-128GB kapasite, Broadwell tabanlı Core i7 işlemci-256GB kapasite seçenekleri mevcut. Fiyatları da 1000$-1400$ arasında değişiyor. Seride 7.5 saate kadar kullanım süresi mevcut.

http://www.lg.com/us/desktops-laptops/lg-gram-14Z950-A.AA4GU1-ultra-slim-laptop