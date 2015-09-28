Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den inceliği ve hafifliği ile dikkat çeken Gram dizüstü serisi

3 yıl
3,8b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'den inceliği ve hafifliği ile dikkat çeken Gram dizüstü serisi

Genelde mobil cihaz ve televizyon sektöründeki başarılı faaliyetleri ile tanıdığımız LG, dizüstü tarafında pek fazla varlık gösteremiyor ancak ABD pazarına sunulan LG Gram adındaki dizüstü serisi adından söz ettireceğe benziyor. 

MacBook Air serisini kendisine rakip olarak seçtiği anlaşılan LG Gram serisinde 12.7mm kalınlık ve 980gr ağırlık değerlerinden bahsetmek mümkün. Yeni MacBook Air modellerinde ise 17mm kalınlık ve 1080gr ağırlık sözkonusuydu.

LG Gram serisinin diğer bir özelliği Microsoft'un Signature Series sertifikasını taşıyor oluşu. Signature Series sertifikası sisteme herhangi bir reklam vb. yazılım yüklemeden tamamen saf Windows 10 tecrübesi sunan cihazlara veriliyor. 

LG Gram ince ve hafif olması karşılığında bazı bedeller de ödemiş. Örneğin gövde plastik alaşımdan imal edilirken, klavye ve ekran çerçeveleri de plastikten. Ayrıca klavyede arka aydınlatma veya SD kart okuyucu gibi ekstralar da mevcut değil. 

L Gram serisinde 13 ve 14 inçlik boyut seçenekleri mevcut. Ekran ise Full HD IPS olarak belirlenmiş. IPS teknolojisindeki tecrübesini iyi kullanan LG, cihazın ekranını oldukça etkileyici bir hale getirmiş. 

Seride 13 inçlik model için Broadwell tabanlı Core i5 işlemci, 128GB depolama kapasitesi ve 8GB RAM konfigürasyonu mevcut ve fiyatı 900$ seviyesinde. 14 inçlik model için ise Broadwell tabanlı Core i5 işlemci-128GB kapasite, Broadwell tabanlı Core i7 işlemci-256GB kapasite seçenekleri mevcut. Fiyatları da 1000$-1400$ arasında değişiyor. Seride 7.5 saate kadar kullanım süresi mevcut.  

http://www.lg.com/us/desktops-laptops/lg-gram-14Z950-A.AA4GU1-ultra-slim-laptop Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
St Batuhan 3 yıl en beğenilen
sony-asia.com/...
Bi buna bakıyorum, bi LG'nin tasarım diline ve ürüne bakıyorum, sonra düşünüyorum, Sony acaba devam edebilseydi/etseydi bu pazarda neleri görebilirdik?
sony-asia.com/...Bi buna bakıyorum, bi LG'nin tasarım diline ve ürüne bakıyorum, sonra düşünüyorum, Sony acaba devam edebilseydi/etseydi bu pazar...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
goksenin10 3 yıl
Ya bırakın bu işleri telefon satın panel satın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
bir Nokia booklet gördüm sanki Allah benzetmesin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Fena degil iyi gibi ama fiyat cok değil mi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeAr 3 yıl

PORTS AND CONNECTORS
HDMI (Standard) 1
USB 3.0 2
Micro-SD 1 slot, SDXC
Headphone Out Yes
RJ45 Ethernet Yes (micro-USB port with RJ45 gender)
DC-In Yes

sd kart okuyucu var diyor resimlerinde de var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 3 yıl
alprkrkmz

Bunu bu tarihte çıkarıp Skylake yerine Broadwell işlemcileri tercih etmek nasıl bir mühendislik ve pazarlama başarısızlığıdır.


Bu seviyede kullanılacak bir üründe bu fark hissedilmez. Broadwell ile skylake arasında uçurum yok. Bunu 7.5 saat kullanım süresinden yola çıkarak çözebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl acbold
acbold
alprkrkmz

Bunu bu tarihte çıkarıp Skylake yerine Broadwell işlemcileri tercih etmek nasıl bir mühendislik ve pazarlama başarısızlığıdır.


Bu seviyede kullanılacak bir üründe bu fark hissedilmez. Broadwell ile skylake arasında uçurum yok. Bunu 7.5 saat kullanım süresinden yola çıkarak çözebilirsiniz.

Nasil hissedilmez. 1 daha az guc tuketimi. 2 daha fazla performans. Ve 3 en onemlisi grafik performans. Skylake ile grafik performansi baya artacak. Hele hele harici ekran karti olmayan bu tarz urunlerde grafik performansi olmazsa olmaz. Core M islemcili bir bilgisayarda Excel ile uzun ve yogun sheetler ile calismayi denediniz mi. Ben denedim. Kirasiniz gelir bilgisayari.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
inca yerine daha performanslı yapsalar daha iyi olur cep telefonu değil sonuçta bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl
Bu kadar inceliğe fanı, nereye sığdırmışlar acaba? Laptopun kalınlığı şu an kullandığım iphone 3gs'den sadece yarım milimetre kalın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl
Bunu bu tarihte çıkarıp Skylake yerine Broadwell işlemcileri tercih etmek nasıl bir mühendislik ve pazarlama başarısızlığıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 3 yıl en beğenilen
sony-asia.com/...
Bi buna bakıyorum, bi LG'nin tasarım diline ve ürüne bakıyorum, sonra düşünüyorum, Sony acaba devam edebilseydi/etseydi bu pazarda neleri görebilirdik?
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3839 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, lg ve lg gram
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei Mate S ön inceleme videosu: Force Touch özellikli ilk telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim