LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature

Güney Koreli elektronik devi LG, CES 2016'da yeni lüks elektronik cihazlar serisi LG Signature'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Şu an için detayları bir sır olarak saklanan serinin, firma tarafından yayınlanan videosuna bakıldığında ağırlıklı olarak ev elektroniği üzerine olduğu söylenebilir.

Firmanın resmi blogu üzerinde yaptığı açıklamaya göre önde gelen tasarım uzmanları tarafından oluşan bir takım tarafından ortaya çıkan serinin; minimalistik ve zarif tasarım çizgileri doğrultusunda tasarlanmış olması bekleniyor. LG'nin web sitesi üzerinde belirtildiği üzere CES 2016 kapsamında 5 Ocak tarihinde tanıtılacak LG Signature serisinin kısa tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lgnewsroom.com/2015/12/lg-to-unveil-lg-signature-premium-lineup-at-ces-2016/