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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature

LG, premium elektronik eşyalar piyasasına yeni serisi LG Signature ile giriş yapmaya hazırlanıyor, ilk olarak CES 2016'da tanıtılacak seriye ait bilinen detaylar haberimizde...
3 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature

Güney Koreli elektronik devi LG, CES 2016'da yeni lüks elektronik cihazlar serisi LG Signature'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Şu an için detayları bir sır olarak saklanan serinin, firma tarafından yayınlanan videosuna bakıldığında ağırlıklı olarak ev elektroniği üzerine olduğu söylenebilir.
Firmanın resmi blogu üzerinde yaptığı açıklamaya göre önde gelen tasarım uzmanları tarafından oluşan bir takım tarafından ortaya çıkan serinin; minimalistik ve zarif tasarım çizgileri doğrultusunda tasarlanmış olması bekleniyor. LG'nin web sitesi üzerinde belirtildiği üzere CES 2016 kapsamında 5 Ocak tarihinde tanıtılacak LG Signature serisinin kısa tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lgnewsroom.com/2015/12/lg-to-unveil-lg-signature-premium-lineup-at-ces-2016/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Telefon lar dada artık geçsin premium a....
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Xtrud 3 yıl
Reklamda çok orjinalmiş... youtube.com/...
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