LG'den ofislere özel 3D projektörler

3D görüntüleme teknolojilerine yönelik ciddi bir yatırım içerisinde olan LG, ofisler için hazırladığı 3D teknolojili yeni projektörleri kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın BX327 serisi yeni projektörleri hakkında henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da modeline göre 2700 lümen ve 3200 lümen ışık seviyesine ve 2,300:1 karşıtlık oranı sundukları belirtiliyor.

Entegre stereo hoparlörlere de sahip olan yeni projektörler, USB portu sayesinde taşınabilir sürücülerdeki döküman, fotoğraf ve videoları doğrudan yansıtabiliyor. Ofiste siyah gözlüklerle dolaşan çalışanlar görmek, işverenler için ne kadar kabul edilebilir bir durum olur bilmiyoruz ama LG'nin projektörlerini 837$ ve 1090$ seviyesinden satışa sunacak.