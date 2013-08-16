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LG'den retro tasarımlı LCD TV

5 yıl
1b
1
39
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den retro tasarımlı LCD TV

Ultra HD TV, OLED TV, eğimli OLED TV gibi pek çok önemli ekran teknolojisi içeren televizyonlarını piyasaya süren veya sürmeye hazırlanan Güney Koreli LG, bu kez bizi 70'li yıllara götürecek bir ürünle karşımızda.

32LN630R model numarasına sahip olan televizyon 32 inç ekranında Full HD çözünürlüğe yer veriyor ve geniş börüş açısı sunan IPS LCD teknolojisi kullanıyor. Krem rengi kasa tasarımı, gövdeye monte ayaklar ile geçmiş dönemlerin moda olan televizyon modellerini hatırlatıyor.

LG ayrıca fonksiyonel olarak bir ses düğmesi ve bir kanal düğmesini de eksik etmemiş. Retro havayı tamamen yaşamak isteyenler kumanda yerine düğmelerle televizyonu kontrol edebiliyor. Bunun haricinde USB üzerinden harici belleklere destek ve MHL ile mobil cihazlardan görüntü aktatımı yapabilme şeklinde özellikler mevcut.

LG, Retro görünümlü TV modelini 754$ yaklaşık fiyatı ile Güney Kore'de satışa sunmuş durumda. Global olarak hangi pazarlara sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. 

http://www.lgnewsroom.co.kr/Fcontents/F24468 Yorum Yaz
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furky86 5 yıl en beğenilen
Yalnız o televizyon birazdan düşecek gibi duruyor
2 Yanıt Yanıtla +13
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hacı.basat 5 yıl
Tasarım iyi güzelde, sonuç olarak 32" fullHD bir TV'yi, 39" 4k bir TV'den daha pahalıya satıyor. amazon.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
meraklısı olan alır
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brk-bjk 5 yıl
Hos duruyor
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cengizhan1903 5 yıl
Tasarim super
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suluuguru 5 yıl
Kumandası da mı retro tasarımmış?
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teil2 5 yıl
böyle lcd mi olur eski tv lere benziyo (dışı)
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D-KaoSee 5 yıl
iğrenc olmuş
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Tekno moomce 5 yıl
Retroya gerk yok bence evdeki zaten baya bir retro hemde faszlasıyla okadar retro ki cizgiler fala karıncalanma gırla
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JoeyBane 5 yıl
Retro tasarım hoşuma gitti. Sadece bunu almakla olmaz. Evi de dekore etmek lazım. 754$ fiyatın 250$'ı tasarım farklılığıdır. Biraz tuzlu olmasaymış iyiydi.
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666azazel 5 yıl
Lg burada kimi taklit etti acaba
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12 Angry Men 5 yıl
koreli sexiler
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onur01651 5 yıl
Bi nokia değil


Nokiacılar GELDİİİİ


Bu arada kumandayı hiç mi kullanamıyoruz
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Mutlucan96 5 yıl
Düşecek televizyon aman dikkat.
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Illustrious. 5 yıl onur01651
onur01651

Bi nokia değil


Nokiacılar GELDİİİİ


Bu arada kumandayı hiç mi kullanamıyoruz


Sordukmu?









Kumanda vardır artık bence, o kadarda değildir.
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memoseler 5 yıl
Biri 75 diğeri 700 dolar....


Düzenleme; 754$ müş... OHA!
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@CAN@ 5 yıl
16:9 mu acaba hiç benzemiyor.
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