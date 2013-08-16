LG'den retro tasarımlı LCD TV





Ultra HD TV, OLED TV, eğimli OLED TV gibi pek çok önemli ekran teknolojisi içeren televizyonlarını piyasaya süren veya sürmeye hazırlanan Güney Koreli LG, bu kez bizi 70'li yıllara götürecek bir ürünle karşımızda.





32LN630R model numarasına sahip olan televizyon 32 inç ekranında Full HD çözünürlüğe yer veriyor ve geniş börüş açısı sunan IPS LCD teknolojisi kullanıyor. Krem rengi kasa tasarımı, gövdeye monte ayaklar ile geçmiş dönemlerin moda olan televizyon modellerini hatırlatıyor.





LG ayrıca fonksiyonel olarak bir ses düğmesi ve bir kanal düğmesini de eksik etmemiş. Retro havayı tamamen yaşamak isteyenler kumanda yerine düğmelerle televizyonu kontrol edebiliyor. Bunun haricinde USB üzerinden harici belleklere destek ve MHL ile mobil cihazlardan görüntü aktatımı yapabilme şeklinde özellikler mevcut.





LG, Retro görünümlü TV modelini 754$ yaklaşık fiyatı ile Güney Kore'de satışa sunmuş durumda. Global olarak hangi pazarlara sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/Fcontents/F24468