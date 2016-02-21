LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı

LG G5 ile MWC 2016 fuarına görkemli bir açılış yapan LG'nin, sanal gerçeklik alanında da söyleyecek şeyleri vardı. Daha önce Cardboard tarzında bir sanal gerçeklik gözlüğü satışa sunan firma, şimdi biraz daha gelişmiş bir kask ve kamera ile karşımıza çıkıyor.





LG 360 VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı telefonlara bağlı olarak çalışıyor ancak bir farkı var. Bağlantı için telefonu kafamızda taşımaya gerek yok. USB Type-C üzerinden LG G5 akıllı telefonumuzu bağlıyoruz ve içerikler oynamaya başlıyor. Bu sayede gözlük sadece 118 gram ağırlığında. İç kısımdaki LCD ekranlar, 130 inçlik bir televizyon tecrübesi yaşatıyor. LG G5 veya LG 360 CAM ile çekilen 360 derecelik içerikler gözlükte oynatılabiliyor.





LG 360 CAM ise firmanın sanal gerçeklik kamerası. Rakip modellere kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan kamera, iki adet 13MP çözünürlüğünde 200 derece açılı sensöre sahip. 1200mAh kapasiteli batarya microUSB girişi üzerinden şarj edilebiliyor. 5.1 kanal ses destekli 2K videolar çekebilen kamera, bunları 4GB hafızasında saklıyor. Hem 360 derecelik fotoğraflar hem de 2K videolar, YouTube 360 gibi uyumlu platformlara yüklenebiliyor veya LG 360 VR gözlüğünde izlenebiliyor. Ürünlerin henüz satış fiyatı belli değil.

http://www.phonearena.com/news/LG-introduces-own-VR-headset-and-360-degree-angle-camera-for-next-gen-immersive-fun_id78596