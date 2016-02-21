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LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı

Sanal gerçeklik sektörüne önemli yatırımlar yapan LG, MWC 2016 fuarında yenilediği sanal gerçeklik gözlüğünü ve 360 derecelik çekim yapan kamerasını görücüye çıkardı.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı

LG G5 ile MWC 2016 fuarına görkemli bir açılış yapan LG'nin, sanal gerçeklik alanında da söyleyecek şeyleri vardı. Daha önce Cardboard tarzında bir sanal gerçeklik gözlüğü satışa sunan firma, şimdi biraz daha gelişmiş bir kask ve kamera ile karşımıza çıkıyor.

LG 360 VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı telefonlara bağlı olarak çalışıyor ancak bir farkı var. Bağlantı için telefonu kafamızda taşımaya gerek yok. USB Type-C üzerinden LG G5 akıllı telefonumuzu bağlıyoruz ve içerikler oynamaya başlıyor. Bu sayede gözlük sadece 118 gram ağırlığında. İç kısımdaki LCD ekranlar, 130 inçlik bir televizyon tecrübesi yaşatıyor. LG G5 veya LG 360 CAM ile çekilen 360 derecelik içerikler gözlükte oynatılabiliyor. 

LG 360 CAM ise firmanın sanal gerçeklik kamerası. Rakip modellere kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan kamera, iki adet 13MP çözünürlüğünde 200 derece açılı sensöre sahip. 1200mAh kapasiteli batarya microUSB girişi üzerinden şarj edilebiliyor. 5.1 kanal ses destekli 2K videolar çekebilen kamera, bunları 4GB hafızasında saklıyor. Hem 360 derecelik fotoğraflar hem de 2K videolar, YouTube 360 gibi uyumlu platformlara yüklenebiliyor veya LG 360 VR gözlüğünde izlenebiliyor. Ürünlerin henüz satış fiyatı belli değil. 
LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı
 

http://www.phonearena.com/news/LG-introduces-own-VR-headset-and-360-degree-angle-camera-for-next-gen-immersive-fun_id78596 Yorum Yaz
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kemak 3 yıl
Her firma böyle ürün çıkarsa da fiyatlar biraz ucuzlasa
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kadirirdem 3 yıl
sanal gerçekliği bluetooth gibi bir teknolojiyle yapsaymış tadından yenmezmiş...
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arel.gr 3 yıl
sensin
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axiprens 3 yıl
trewdx
Bu gözlüklerle dizi film izlenebiliyormu yoksa sadece uyumlu iceriklermi izlenebiliyor?

Gözlükten dizi film mi ? Tövbe tövbe..
1 Yanıt Yanıtla
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trewdx 3 yıl axiprens
axiprens
trewdx
Bu gözlüklerle dizi film izlenebiliyormu yoksa sadece uyumlu iceriklermi izlenebiliyor?

Gözlükten dizi film mi ? Tövbe tövbe..

Konuyu saptırmayalım lütfwn.
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kesbi 3 yıl
Gözlükteki ekranların çözünürlüğü ve kalitesi önemli.
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bersgurs 3 yıl
trewdx
Bu gözlüklerle dizi film izlenebiliyormu yoksa sadece uyumlu iceriklermi izlenebiliyor?

izlenebiliyor.
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trewdx 3 yıl
Bu gözlüklerle dizi film izlenebiliyormu yoksa sadece uyumlu iceriklermi izlenebiliyor?
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