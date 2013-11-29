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LG'den yeni Bluetooth kulaklık: Tone Ultra

5 yıl
9,3b
1
20
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den yeni Bluetooth kulaklık: Tone Ultra
Teknolojinin hemen her alanında faaliyet gösteren isimlerden LG, Tone Ultra ya da tam model ismiyle HBS-800 kablosuz kulaklağını duyurdu.

Firmanın 2010 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu ve 2 milyondan fazla satış ile büyük başarı elde ettiği HBS-700 / 730 modellerinin devamı olarak hazırlanan HBS-800 Tone Ultra, masaüstü ile tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuruyor. Boyun arkasından geçirilen tasarımıyla hem konforlu kullanım yapısı sağlayan hem de genel olarak özel teknolojileriyle üst seviye ses kalitesi vaat eden LG Tone Ultra, aynı zamanda ANC gürültü önleme sistemiyle de müzik ve telefon görüşmelerini daha pürüzsüz hale getirebiliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan LG HBS-800 Tone Ultra, ay sonunda Amerika ve Çin, Aralık ayında ise Avrupa ve Orta Doğu merkezli olarak satışa çıkıyor. Kulaklığın fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
 
LG'den yeni Bluetooth kulaklık: Tone Ultra

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64023 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
hbs 730 bluetooth kulalık aldım ses biraz kaba geliyor sesi incetmenin yolu varmı?
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osumbuloglu 3 yıl
Merhaba Arkadaşlar
ben güzel diye aldım ancak.
Ses seviyesi düşük söyle gümbür gümbür ses yok.
begenmedim.
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DH Misafiri 4 yıl
lg türkiyeyi üçüncü dünya ülkesi görüyor türkiyeyi önemsemiyor tanıtımını yaptığı ürünleri türkiyede satışa sunmuyor tüketiciyi dolandırıcılara sahtekarlara teslim etmiş durumda tanzanyada bile satılan ürün türkiyede üçkâğıtçılar yüzde yüz ürün garantisi adı altında dolandırıcılık yapmaktadır on dolarlık çin mallarıyla insanları çalışmayan ürünlerle kandırmaktadır lar lg türkiye maalesef marka değerinin hakkını verememektedir
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hertenkele 5 yıl
plantronics.com/...
Bu varken o koca çıkıntılı şey alınır mı?
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berkcanas 5 yıl
güzelmiş.
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berkcanas 5 yıl
Lg son zamanlarda atak yaptı. her alanda ilerliyor.
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ulmel 5 yıl
bunu kafaya nasıl takcaz la .s
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Innovative 5 yıl
Çok hoş
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EveryDaySmoke 5 yıl
1 yıldan uzun süredir (belki 1 buçuk olmuştur) HBS-700 kullanıyorum. Sabah 8â€™de açıyorum aksam 7â€™ye kadar bağlı. Sabah akşam yaklaşık toplam 1 buçuk saat müzik dinliyorum. Bunun yanında günde min 60 ile 150 dk arası konuşuyorum. Arada telefonun bluetooth'unu kapatıp tablete bağlanıp film izliyorum. 7 ile 10 gün arasında şarjı gidiyor. Titresimi var. Uçlardaki renkli yerler mıknatıslı konuşma bitince kulaklıkları yuvasına yaklaştırınca kendisi tutuyor. kablonun sağa sola takılma gibi bir sorunu olmuyor.

Kütü yanı: kulaklık kablolarının gövdeden çıktığı yer, eğer yakalı bir giysinin yakasının içine takarsanız bir süre sonra yakaya sürtünmeden dolayı aşınıyor. Sanırım bunu HBS-730'da düzeltmişler, tam kablo çıkış yerine ayrı plastik koymuşlar. Bunu engellemek için resimdeki gibi yaka dışına takmak gerekiyor.

HBS-800'ün tasarımını çok beğendim çıkınca kesin alırım.

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@umtkrhn
@OverClocK1ng
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EveryDaySmoke 5 yıl
1 yıldan uzun süredir (belki 1 buçuk olmuştur) HBS-700 kullanıyorum. Sabah 8â€™de açıyorum aksam 7â€™ye kadar bağlı. Sabah akşam yaklaşık toplam 1 buçuk saat müzik dinliyorum. Bunun yanında günde min 60 ile 150 dk arası konuşuyorum. Arada telefonun bluetooth'unu kapatıp tablete bağlanıp film izliyorum. 7 ile 10 gün arasında şarjı gidiyor. Titresimi var. Uçlardaki renkli yerler mıknatıslı konuşma bitince kulaklıkları yuvasına yaklaştırınca kendisi tutuyor. kablonun sağa sola takılma gibi bir sorunu olmuyor.

Kütü yanı: kulaklık kablolarının gövdeden çıktığı yer, eğer yakalı bir giysinin yakasının içine takarsanız bir süre sonra yakaya sürtünmeden dolayı aşınıyor. Sanırım bunu HBS-730'da düzeltmişler, tam kablo çıkış yerine ayrı plastik koymuşlar. Bunu engellemek için resimdeki gibi yaka dışına takmak gerekiyor.

HBS-800'ün tasarımını çok beğendim çıkınca kesin alırım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




@umtkrhn
@OverClocK1ng
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SSDc 5 yıl
Bunu yapan mühendis kör oldu.
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SuperSantorelli 5 yıl SSDc
SSDc
Bunu yapan mühendis kör oldu.


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OverClocK1ng 5 yıl
Sanırım boyuna halka şeklinde takılıyor. Kulaklıkları da o yüzden kablolu yapmışlar. Ama fikir iyi. Hem kolayca boyunda taşınıyor hem de estetik olarak da güzel duruyor.
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