LG'den yeni Bluetooth kulaklık: Tone Ultra

Teknolojinin hemen her alanında faaliyet gösteren isimlerden LG, Tone Ultra ya da tam model ismiyle HBS-800 kablosuz kulaklağını duyurdu.





Firmanın 2010 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu ve 2 milyondan fazla satış ile büyük başarı elde ettiği HBS-700 / 730 modellerinin devamı olarak hazırlanan HBS-800 Tone Ultra, masaüstü ile tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarla Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kuruyor. Boyun arkasından geçirilen tasarımıyla hem konforlu kullanım yapısı sağlayan hem de genel olarak özel teknolojileriyle üst seviye ses kalitesi vaat eden LG Tone Ultra, aynı zamanda ANC gürültü önleme sistemiyle de müzik ve telefon görüşmelerini daha pürüzsüz hale getirebiliyor.





Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan LG HBS-800 Tone Ultra, ay sonunda Amerika ve Çin, Aralık ayında ise Avrupa ve Orta Doğu merkezli olarak satışa çıkıyor. Kulaklığın fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64023