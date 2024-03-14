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    Anlık Bildirim

    Samsung TV’lerde daha çok LG OLED paneller kullanılacak

    Piyasa araştırma kuruluşu Omdia, Samsung'un televizyonlarında LG tarafından üretilen OLED panel kullanımını bu yıl özelinde önemli ölçüde artıracağını bildiriyor.
    Samsung TV’lerde daha çok LG OLED paneller kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma ajansı Omdia, Samsung Electronics'in bu yıl piyasaya süreceği TV ürünlerinde LG tarafından üretilen WOLED (White OLED) panel kullanımını ciddi bir oranda artıracağını belirtiyor. Omdia’ya göre LG Display ve Samsung Electronics'in uzun vadeli bir tedarik anlaşması yaptı. Bu anlaşma bağlamında da bu yıl içinde yüz binlerce adet panel tedariki gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Samsung TV’lerin ekranı LG tarafından üretilecek

    Omdia Kore İcra Direktörü Jeong Yoon-seong, Korea Display Conference kapsamında yaptığı açıklamada Samsung'un bu yıl OLED TV'lerinde 700.000 ila 800.000 WOLED panel kullanacağını söyledi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 10-20 bin adet seviyesindeydi. Samsung halihazırda 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç modelleri içeren bir OLED TV serisine sahip durumda. LG Display, Samsung’a 42 inç, 48 inç, 55 inç ve 77 inç modelleri de dahil olmak üzere tüm ürünleri için OLED panel tedarik etmeyi planlıyor.

    Araştırma verilerine göre Samsung, OLED TV'lerinde LG'nin B serisi ve C serisi TV’lerinde yer alan WOLED panellerini kullanacak. Öte yandan Samsung, bu yıl 2024 TV serisinde yer alan S95D gibi üst düzey TV ürünlerinde kendi bünyesine ürettiği QD-OLED panelleri kullanmaya devam edecek.

    Bununla birlikte Samsung’ün üretimini QD-OLED panellere yoğunlaştıracağı ve bu nedenden dolayı LG’nin WOLED panellerini tedarik ettiği belirtiliyor. Omdia’ya göre Samsung Display bu yıl 1,4 milyon QD-OLED panel üretecek ve bunların neredeyse tamamını kendi ürünlerinde kullanacak. Kalan kısım ise Sony’ye tedarik edilecek. LG ise 6 milyon ünite OLED panel üretimi gerçekleştirecek, bunun neredeyse 4 milyon kadarını kendisi kullanacak. Geri kalanı ise ağırlıklı olarak Samsung ve Sony’ye tedarik edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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