Tam Boyutta Gör Pazar araştırma ajansı Omdia, Samsung Electronics'in bu yıl piyasaya süreceği TV ürünlerinde LG tarafından üretilen WOLED (White OLED) panel kullanımını ciddi bir oranda artıracağını belirtiyor. Omdia’ya göre LG Display ve Samsung Electronics'in uzun vadeli bir tedarik anlaşması yaptı. Bu anlaşma bağlamında da bu yıl içinde yüz binlerce adet panel tedariki gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Samsung TV’lerin ekranı LG tarafından üretilecek

Omdia Kore İcra Direktörü Jeong Yoon-seong, Korea Display Conference kapsamında yaptığı açıklamada Samsung'un bu yıl OLED TV'lerinde 700.000 ila 800.000 WOLED panel kullanacağını söyledi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 10-20 bin adet seviyesindeydi. Samsung halihazırda 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç modelleri içeren bir OLED TV serisine sahip durumda. LG Display, Samsung’a 42 inç, 48 inç, 55 inç ve 77 inç modelleri de dahil olmak üzere tüm ürünleri için OLED panel tedarik etmeyi planlıyor.

Araştırma verilerine göre Samsung, OLED TV'lerinde LG'nin B serisi ve C serisi TV’lerinde yer alan WOLED panellerini kullanacak. Öte yandan Samsung, bu yıl 2024 TV serisinde yer alan S95D gibi üst düzey TV ürünlerinde kendi bünyesine ürettiği QD-OLED panelleri kullanmaya devam edecek.

LG, OLED ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor: Üretim artacak 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte Samsung’ün üretimini QD-OLED panellere yoğunlaştıracağı ve bu nedenden dolayı LG’nin WOLED panellerini tedarik ettiği belirtiliyor. Omdia’ya göre Samsung Display bu yıl 1,4 milyon QD-OLED panel üretecek ve bunların neredeyse tamamını kendi ürünlerinde kullanacak. Kalan kısım ise Sony’ye tedarik edilecek. LG ise 6 milyon ünite OLED panel üretimi gerçekleştirecek, bunun neredeyse 4 milyon kadarını kendisi kullanacak. Geri kalanı ise ağırlıklı olarak Samsung ve Sony’ye tedarik edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Samsung TV’lerde daha çok LG OLED paneller kullanılacak