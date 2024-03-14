Samsung TV’lerde daha çok LG OLED paneller kullanılacak

Samsung TV’lerin ekranı LG tarafından üretilecek
Omdia Kore İcra Direktörü Jeong Yoon-seong, Korea Display Conference kapsamında yaptığı açıklamada Samsung'un bu yıl OLED TV'lerinde 700.000 ila 800.000 WOLED panel kullanacağını söyledi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 10-20 bin adet seviyesindeydi. Samsung halihazırda 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç modelleri içeren bir OLED TV serisine sahip durumda. LG Display, Samsung’a 42 inç, 48 inç, 55 inç ve 77 inç modelleri de dahil olmak üzere tüm ürünleri için OLED panel tedarik etmeyi planlıyor.
Araştırma verilerine göre Samsung, OLED TV'lerinde LG'nin B serisi ve C serisi TV’lerinde yer alan WOLED panellerini kullanacak. Öte yandan Samsung, bu yıl 2024 TV serisinde yer alan S95D gibi üst düzey TV ürünlerinde kendi bünyesine ürettiği QD-OLED panelleri kullanmaya devam edecek.
Bununla birlikte Samsung’ün üretimini QD-OLED panellere yoğunlaştıracağı ve bu nedenden dolayı LG’nin WOLED panellerini tedarik ettiği belirtiliyor. Omdia’ya göre Samsung Display bu yıl 1,4 milyon QD-OLED panel üretecek ve bunların neredeyse tamamını kendi ürünlerinde kullanacak. Kalan kısım ise Sony’ye tedarik edilecek. LG ise 6 milyon ünite OLED panel üretimi gerçekleştirecek, bunun neredeyse 4 milyon kadarını kendisi kullanacak. Geri kalanı ise ağırlıklı olarak Samsung ve Sony’ye tedarik edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.