Tam Boyutta Gör Samsung Display, büyük ölçüde mobil cihazlar için OLED panel üretiyor. Samsung’un yeni OLED modelleri için gereken daha büyük panelleri LG’den temin etmeye başlayacağı söylentisi ortaya çıktı. Yeni rapor, Samsung Electronics’in LG Display’den 5 milyon kadar OLED panel satın alacağını iddia ediyor.

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LG Display, önümüzdeki beş yıl içinde Samsung’a 5 milyon OLED panel sağlayacak. Bu yıl içinde Samsung’a 800 bin panel ulaşmış olacak. Samsung’un 55 inç, 64 inç, 77 inç ve 83 inç OLED TV modeli bulunuyor. LG Display’in bu modeller için panel sağlamasıyla birlikte tüketicilere 42 inç ve 48 inç boyut seçeneği de sunulabilir. Bu arada Samsung, LG’den LCD panel almaya devam edecek. Geçen yıl 3 milyon LCD panel siparişi veren Samsung’un bu yıl 6 milyona yakın LCD panel alacağı söyleniyor.

OLED TV paneli pazarının lideri

LG Display, şu anda küresel OLED TV paneli pazarının %80’ini oluşturuyor ve aynı zamanda 80 inçten büyük OLED TV panelini seri üreten tek şirket konumunda.

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İddia: Samsung, LG'den 5 milyon OLED panel alacak