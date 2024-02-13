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    Anlık Bildirim

    İddia: Samsung, LG'den 5 milyon OLED panel alacak

    Samsung ve LG Display anlaşması geçen yıl resmi olarak duyurulmuştu. Yeni bir rapor, Samsung'un yeni OLED TV serisi için LG Display'den 5 milyon panel satın alacağını iddia ediyor.
    samsung lg display 5 milyon oled panel siparişi Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, büyük ölçüde mobil cihazlar için OLED panel üretiyor. Samsung’un yeni OLED modelleri için gereken daha büyük panelleri LG’den temin etmeye başlayacağı söylentisi ortaya çıktı. Yeni rapor, Samsung Electronics’in LG Display’den 5 milyon kadar OLED panel satın alacağını iddia ediyor.

    LG Display, önümüzdeki beş yıl içinde Samsung’a 5 milyon OLED panel sağlayacak. Bu yıl içinde Samsung’a 800 bin panel ulaşmış olacak. Samsung’un 55 inç, 64 inç, 77 inç ve 83 inç OLED TV modeli bulunuyor. LG Display’in bu modeller için panel sağlamasıyla birlikte tüketicilere 42 inç ve 48 inç boyut seçeneği de sunulabilir. Bu arada Samsung, LG’den LCD panel almaya devam edecek. Geçen yıl 3 milyon LCD panel siparişi veren Samsung’un bu yıl 6 milyona yakın LCD panel alacağı söyleniyor.

    OLED TV paneli pazarının lideri

    LG Display, şu anda küresel OLED TV paneli pazarının %80’ini oluşturuyor ve aynı zamanda 80 inçten büyük OLED TV panelini seri üreten tek şirket konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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