İddia: Samsung, LG'den 5 milyon OLED panel alacak

LG Display, önümüzdeki beş yıl içinde Samsung’a 5 milyon OLED panel sağlayacak. Bu yıl içinde Samsung’a 800 bin panel ulaşmış olacak. Samsung’un 55 inç, 64 inç, 77 inç ve 83 inç OLED TV modeli bulunuyor. LG Display’in bu modeller için panel sağlamasıyla birlikte tüketicilere 42 inç ve 48 inç boyut seçeneği de sunulabilir. Bu arada Samsung, LG’den LCD panel almaya devam edecek. Geçen yıl 3 milyon LCD panel siparişi veren Samsung’un bu yıl 6 milyona yakın LCD panel alacağı söyleniyor.
OLED TV paneli pazarının lideri
LG Display, şu anda küresel OLED TV paneli pazarının %80’ini oluşturuyor ve aynı zamanda 80 inçten büyük OLED TV panelini seri üreten tek şirket konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.