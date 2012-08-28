LG'den yüksek çözünürlüğe sahip 27-inç ve 29-inç IPS monitörler: EA83 ve EA93

LG, yüksek çözünürlüğe sahip IPS (In-Plane Switching) panellerle donatılan iki yeni monitörünün üzerindeki örtüleri bugün kaldırdı: EA83 ve EA83.



Fotoğrafçıların, film yapımcılarının ve grafik tasarımcılarının hedef kitlesi olarak belirlendiği monitörlerden 29-inç'lik EA93, 21:9 en-boy oranıyla rakipleri arasından sıyrılarak dikkatleri üzerinde topluyor. ''Sinematik ekran'' olarak isimlendirilen EA93, 2560 x 1080 piksel çözünürlük, 300-nit parlaklık seviyesi, 178 derece dikey / yatay görüş açısı, LED arka aydınlatma teknolojisi, DVI girişi, HDMI girişi, DisplayPort girişi ve MHL desteği sunuyor. MHL desteği sayesinde akıllı telefonunuzla veya tablet bilgisayarınızla monitörün bağlantısını kolayca sağlayabiliyorsunuz.



27-inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panele sahip EA83'ün ise Adobe RGB renk paletinin %99'unu gösterebildiği dile getirilmiş.



EA83 ile EA93'ün, kasım ayına doğru piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat bilgisi verilmemiş.



http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/22722