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LG'den yüksek çözünürlüğe sahip 27-inç ve 29-inç IPS monitörler: EA83 ve EA93

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,6b
1
5
Monitör
knight
Haber Editörü
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LG'den yüksek çözünürlüğe sahip 27-inç ve 29-inç IPS monitörler: EA83 ve EA93
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LG, yüksek çözünürlüğe sahip IPS (In-Plane Switching) panellerle donatılan iki yeni monitörünün üzerindeki örtüleri bugün kaldırdı: EA83 ve EA83.
Fotoğrafçıların, film yapımcılarının ve grafik tasarımcılarının hedef kitlesi olarak belirlendiği monitörlerden 29-inç'lik EA93, 21:9 en-boy oranıyla rakipleri arasından sıyrılarak dikkatleri üzerinde topluyor. ''Sinematik ekran'' olarak isimlendirilen EA93, 2560 x 1080 piksel çözünürlük, 300-nit parlaklık seviyesi, 178 derece dikey / yatay görüş açısı, LED arka aydınlatma teknolojisi, DVI girişi, HDMI girişi, DisplayPort girişi ve MHL desteği sunuyor. MHL desteği sayesinde akıllı telefonunuzla veya tablet bilgisayarınızla monitörün bağlantısını kolayca sağlayabiliyorsunuz.
27-inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panele sahip EA83'ün ise Adobe RGB renk paletinin %99'unu gösterebildiği dile getirilmiş.
EA83 ile EA93'ün, kasım ayına doğru piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat bilgisi verilmemiş.
LG'den yüksek çözünürlüğe sahip 27-inç ve 29-inç IPS monitörler: EA83 ve EA93
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LG'den yüksek çözünürlüğe sahip 27-inç ve 29-inç IPS monitörler: EA83 ve EA93
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http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/22722 Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl
fiyatları pahalı olur gibi.Ben kareyedaha yakın olanını beğendim.
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Güney Koreleri abilerim ablalarım ya bu teknolojik cihazların yanında illaki bir kız olmak zorunda mı ? :D
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abdulmusavvir 7 yıl
Dokunmatik özelliklerden hiç bahsedilmemiş, konu ekran olunca dokunmatik eksiği iyiden iyiye beni rahatsız etmeye başladı. Tablet bağlantısından bahsetmiş hem de??????
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ciwanbilisim 7 yıl
OLAY BUDUR BEN BU MONİTÖR 'U beklicem
Çözünürlük en az 5 sene götürür...
Yüksek çözünürlükler gözleri yormaz ....
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Stanislas Xavier 7 yıl
21:9 standartlaşsa ne güzel olur ...
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