LG'nin Süper Telefonu G2 Hakkında Her şey!

Haber Editörü
|Alali 1 sene 2 ay oldu 32gb lisini 1630 tl ye aldim. LG ile ilk defa o zaman tanıştım ve bırakmaya hic niyetli degilim. G3 G4 G5 nereye kadar giderse dibine kadar LG. Koreliler işi biliyor. Bu marka adini daha çok duyuracak demedi demeyin.
|Aldigima pismanim.15 cm yükseklikten düştü. Ekran kabı olmasına rağmen kırıldı. Ekranı çok dandik. En ufak şeyde kırılıp dokunmatigi calismiyor
|Sert zemine dusurduysen bir de buff kullansaydın
DH Misafiri
Düşürenin hiç suçu yok mu? Kaybol
| Bunun kamerasina nasil super deniliyor anlamiyorum
Berbat otesi bir kamerasi var resmen camur gibi heleki o reklamlarda dolanan 9 kareli ois isi tamamiyle yalan
| 13 aydir 0 sikinti 0 pismanlik
Cidden memnunum,oneririm gram.kasma yasamadim sd kart olsa tadindan yenmezdi.suan 1100e en iyisi bence g2
|yaklaşı 1 yıldır LG g2 kullanıyorum. çok memnunum ..ancak geçen haftadan beri bir sorun yaşıyorum. sabah kalktığımda telefon titreşim moduna geçmiş uluyorum.. sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim
DH Misafiri
ilk aldığımda aynı sorun bende de vardı, sonra nasıl olduysa düzeldi
|Tek sorun microsd
|almayı düşündüğüm bir telefon çok güzel duruyo
|Note3 xperia z1 der giderim.
|samsung s4 ve lg g2 arasında kaldım...g2 nin yekpare olması dezavantajmıdır garanti konusunda sıkıntı yaratırmı ...
|Cok arastirdim ama kimse bahsetmemis 16 gb versiyonu vardi bir ay sonra 32 gb olanida aldim ilk bakista bi sorun yok gibiydi ama yanyana getirdim ve gordum ki yeni aldigim g2 nin ekrani daha kotu bu nasil bi sacmalik anlamis degilim parlakligi ayni yapiyorum ama eski tel daha keskin net bi goruntu verirken yenisi sarimtrak ve keskinligi dusuk renkleri soluk bir goruntu veriyor telefonu bimeks ten aldim ertesi gunu geri goturdum garantiye gonderdiler daha hattimi.bile takmadim telefona degisim yapmadilar ne zaman gelir sorunu cozerlermi oda cabasi
Arkadaş şu LG kötü diyenlerin Optimus 2x den başka bir telefonu kötülediklerini görmedim.Sırf o telefonu kullananlar ona güncelleme gelmedi diye, firmanın çıkardığı çıkaracağı bütün telefonlara nasıl kötü diyebiliyorlar anlamıyorum.
sizde kusura bakmayın ama bunu izlersem kanser olurum beynimi kemiren bir bozukluk izleyemedim