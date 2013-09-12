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LG'nin Süper Telefonu G2 Hakkında Her şey!

5 yıl
54,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2013 turlarımızda LG'nin standına uğrayarak firmanın Snapdragon 800 çözümünü kullanan ve hem ekranıyla hemde kamerasıyla kullanıcıları büyüleyen telefonu G2'i deneyimlerimizi sizlere aktarıyoruz.
 

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sonurakar 5 yıl en beğenilen
Sanal buton yerine sabit buton olaydı, kötü mü olurdu?
1 Yanıt Yanıtla +25
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BarışN 5 yıl
DH Misafiri
lg donanimi iyi oturtuyoda yazilimi hala oturtmuş değil lg optimus 2x den feci sekilde agzi yanmis olarak , samsung galaxy 3 e geçtiğimde telefon buymuş dediğimi hala unutmuş değilim .

Arkadaş şu LG kötü diyenlerin Optimus 2x den başka bir telefonu kötülediklerini görmedim.Sırf o telefonu kullananlar ona güncelleme gelmedi diye, firmanın çıkardığı çıkaracağı bütün telefonlara nasıl kötü diyebiliyorlar anlamıyorum.
DH Misafirilg donanimi iyi oturtuyoda yazilimi hala oturtmuş değil lg optimus 2x den feci sekilde agzi yanmis olarak , samsung galaxy 3 e geçti...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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Zogguko 5 yıl enderc
enderc

Arkadaşlar Merhaba,

Cızırtı olayı için kusura bakmayın kablosuz mikrofonlarımız fuar alanındaki başka cihazlarla karışma yaratmış, malesef sesi düzeltme şansımız yok.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

sizde kusura bakmayın ama bunu izlersem kanser olurum beynimi kemiren bir bozukluk izleyemedim
endercArkadaşlar Merhaba,Cızırtı olayı için kusura bakmayın kablosuz mikrofonlarımız fuar alanındaki başka cihazlarla karışma ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 3 yıl
Alali 1 sene 2 ay oldu 32gb lisini 1630 tl ye aldim. LG ile ilk defa o zaman tanıştım ve bırakmaya hic niyetli degilim. G3 G4 G5 nereye kadar giderse dibine kadar LG. Koreliler işi biliyor. Bu marka adini daha çok duyuracak demedi demeyin.
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DH Misafiri 3 yıl
Aldigima pismanim.15 cm yükseklikten düştü. Ekran kabı olmasına rağmen kırıldı. Ekranı çok dandik. En ufak şeyde kırılıp dokunmatigi calismiyor
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melihumu 3 yıl DH Misafiri
Sert zemine dusurduysen bir de buff kullansaydın
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borembo 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Aldigima pismanim.15 cm yükseklikten düştü. Ekran kabı olmasına rağmen kırıldı. Ekranı çok dandik. En ufak şeyde kırılıp dokunmatigi calismiyor

Düşürenin hiç suçu yok mu? Kaybol
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ucabilenkanguru 4 yıl
Bunun kamerasina nasil super deniliyor anlamiyorum
Berbat otesi bir kamerasi var resmen camur gibi heleki o reklamlarda dolanan 9 kareli ois isi tamamiyle yalan
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stevejones 4 yıl
13 aydir 0 sikinti 0 pismanlik

Cidden memnunum,oneririm gram.kasma yasamadim sd kart olsa tadindan yenmezdi.suan 1100e en iyisi bence g2
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DH Misafiri 4 yıl
yaklaşı 1 yıldır LG g2 kullanıyorum. çok memnunum ..ancak geçen haftadan beri bir sorun yaşıyorum. sabah kalktığımda telefon titreşim moduna geçmiş uluyorum.. sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim
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Kayser 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yaklaşı 1 yıldır LG g2 kullanıyorum. çok memnunum ..ancak geçen haftadan beri bir sorun yaşıyorum. sabah kalktığımda telefon titreşim moduna geçmiş uluyorum.. sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim

ilk aldığımda aynı sorun bende de vardı, sonra nasıl olduysa düzeldi
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Cankurtarann33 4 yıl
Tek sorun microsd
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DH Misafiri 4 yıl
almayı düşündüğüm bir telefon çok güzel duruyo
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Redlife35 5 yıl
Note3 xperia z1 der giderim.
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DH Misafiri 5 yıl
samsung s4 ve lg g2 arasında kaldım...g2 nin yekpare olması dezavantajmıdır garanti konusunda sıkıntı yaratırmı ...
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DH Misafiri 5 yıl
Cok arastirdim ama kimse bahsetmemis 16 gb versiyonu vardi bir ay sonra 32 gb olanida aldim ilk bakista bi sorun yok gibiydi ama yanyana getirdim ve gordum ki yeni aldigim g2 nin ekrani daha kotu bu nasil bi sacmalik anlamis degilim parlakligi ayni yapiyorum ama eski tel daha keskin net bi goruntu verirken yenisi sarimtrak ve keskinligi dusuk renkleri soluk bir goruntu veriyor telefonu bimeks ten aldim ertesi gunu geri goturdum garantiye gonderdiler daha hattimi.bile takmadim telefona degisim yapmadilar ne zaman gelir sorunu cozerlermi oda cabasi
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