LG'nin akıllı telefon ve tabletler dışındaki ürünlerinin çekirdek teknolojisini webOS oluşturacak

Hatırlayacağınız üzere LG, geçtiğimiz günlerde HP'nin işletim sistemi webOS'u satın aldığını duyurmuştu. Ancak, alımın ardından LG'nin işletim sistemini nasıl kullanacağı ve HP ile yapılan anlaşmanın detayları detaylandırılmamıştı.





Konuyla ilgili olarak konuşan LG'nin mobil operasyonlardan sorumlu ismi Dr. Skott Ahn, webOS'u çekirdek teknolojisi haline getirilmeyi planladıklarını belirtirken; işletim sisteminin ilk etapta Smart TV platformunda kendini göstereceğini sonrasında ise, diğer ürünlerde yer edineceğini dile getirdi. Mobil cihazlarda Android'le yola devam edeceklerini ifade eden Ahn, webOS ile çalışan ev elektroniğinin de sinyallerini verdi.





HP yöneticisi Bill Veghte'nin verdiği bilgilere göre, LG ile yapılan anlaşma işletim sisteminin kaynak kodlarını, dokümanlarını, patentle ilgili lisanslarını ve geride kalan webOS ekibini kapsıyor. Ancak yönetici, webOS tabanlı bulut servisi altyapısının çalışmalarını sürdüren ekibin HP bünyesinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.





LG'nin mobil cihazları haricindeki ürünlerinin çekirdek teknolojisini oluşturacak olan webOS'un neler sunacağını önümüzdeki yıl Smart TV platformunda görebileceğimizi de hatırlatalım.