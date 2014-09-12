LaCie'den SSD yuvalı d2 Thunderbolt 2 harici disk sürücü





Veri depolama konusunda önde gelen firmalardan olan LaCie, kullanıcıya SSD desteği tercih etmesine imkan verecek yeni bir harici disk sürücüsünü duyurdu.





d2 Thunderbolt 2 harici disk sürücüsü standart olarak farklı HDD seçenekleri ile geliyor. 3TB, 4TB veya 6TB şeklinde olan bu seçenekler ile 220Mbps hızlarına kadar veri aktarımı yapabilmek mümkün.





SSD desteği ise ön bellekleme ve veri transeri görevlerini yürütmesi için kullanılıyor. Kart tabanlı SSD tercih ettiğiniz zaman veri transfer hızları 1150Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor. Verileriniz ise yine mekanik disklerde saklanıyor. Özellikle 4K çözünürlüklerle uğraşan profesyoneller için ürün iyi bir alternatif haline geliyor.





Modelde bir çift Thunderbolt 2 portu yer alırken, bir adet de USB 3.0 girişi bulunuyor. Kasa alüminyum alaşımdan imal edilirken, entegre bir kilit portu ve AES 256-bit şifrelemesi yer alıyor.





Melez disk sürücü çözümleri bir süredir PC ürünlerinde yer almaktaydı. Yavaş yavaş harici disk sürücülerinin de bu çözümü benimsemeye başladığını görüyoruz. LaCie d2 Thunderbolt 2 modeli 3TB kapasiteli versiyon 299$, 4TB kapasiteli versiyon 399$, 6TB kapasiteli model 599$ şeklinde satışa sunulacak. Sadece USB 3.0 bağlantılı bir versiyonun da Ekim ayında geleceği belirtiliyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/lacie-reveals-upgradeable-d2-thunderbolt-2-drive/