LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı USB 3.0 depolama sürücüsü; Rugged Mini

Depolama çözümleri üreticisi LaCie, çevresel koşullara dayanıklı yeni diskini duyurdu. Rugged Mini olarak isimlendirilen ve 86 x 135 x 19 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında olan USB 3.0 destekli yeni depolama sürücüsü, 500GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, 500GB'lık modelin 5400 devir/dakika ve 7200 devir/dakika olmak üzere iki farklı hız alternatifi bulunuyor.





LaCie'nin diğer pek çok sürücüsünde olduğu gibi Neil Poulton tarafından tasarlanan sürücü, darbeye ve düşmeye dayanıklı özel kasa tasarımı ile çalışmalarını sahada gerçekleştirilen profesyoneller ile birlikte açık hava aktivilerinde dahi bilgisayarını yanından ayıramayan kulanııcıları hedef alıyor. Otomatik Eco Modu ile güç tüketimini %40 orannda düşürebilen depolama sürücüsüyle LaCie ayrıca Wuala Online Storage servisi üzerinden kullanıcılara 10GB'lık bulut depolama alanı sağlıyor. LaCie'nin özel dosyalar için şifre koruma sağlayan Private-Public yazılımının eşlik ettiği sürücü üç yıllık garanti ile geliyor.





Rugge Mini'nin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB'lık model için 119.99$, 5400 devir/dakikada çalışan model 99.99$, 1TB'lık model ise 159.99$ seviyesinden sunuluyor.