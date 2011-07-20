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LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı USB 3.0 depolama sürücüsü; Rugged Mini

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
1
6
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı USB 3.0 depolama sürücüsü; Rugged Mini
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Depolama çözümleri üreticisi LaCie, çevresel koşullara dayanıklı yeni diskini duyurdu. Rugged Mini olarak isimlendirilen ve 86 x 135 x 19 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında olan USB 3.0 destekli yeni depolama sürücüsü, 500GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulurken, 500GB'lık modelin 5400 devir/dakika ve 7200 devir/dakika olmak üzere iki farklı hız alternatifi bulunuyor.

LaCie'nin diğer pek çok sürücüsünde olduğu gibi Neil Poulton tarafından tasarlanan sürücü, darbeye ve düşmeye dayanıklı özel kasa tasarımı ile çalışmalarını sahada gerçekleştirilen profesyoneller ile birlikte açık hava aktivilerinde dahi bilgisayarını yanından ayıramayan kulanııcıları hedef alıyor. Otomatik Eco Modu ile güç tüketimini %40 orannda düşürebilen depolama sürücüsüyle LaCie ayrıca Wuala Online Storage servisi üzerinden kullanıcılara 10GB'lık bulut depolama alanı sağlıyor. LaCie'nin özel dosyalar için şifre koruma sağlayan Private-Public yazılımının eşlik ettiği sürücü üç yıllık garanti ile geliyor. 

Rugge Mini'nin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB'lık model için 119.99$, 5400 devir/dakikada çalışan model 99.99$, 1TB'lık model ise 159.99$ seviyesinden sunuluyor. 
LaCie'den çevresel koşullara dayanıklı USB 3.0 depolama sürücüsü; Rugged Mini
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umutarslan.com 8 yıl
ceo-tr
umutarslan.com
ceo-tr
umutarslan.comiçindeki disk bozulduktan sonra napiyim kabını.kabı bozulan disk görmedik zaten
zaten adamlar içindeki disk bozulmasın diye böyle kap yapmışlar :)
mekanik diskler hakkında bilgin yok sanırım.o kutu diski korumaz disk sallanınca bile bozulmaya meyilli. Not: 16Tb disk kullanıcısı
arkadaşım yukarıda yazmış adamlar. bak alıntıda yapayım. LaCienin diğer pek çok sürücüsünde olduğu gibi Neil Poulton tarafından tasarlanan sürücü, darbeye ve düşmeye dayanıklı özel kasa tasarımı ile çalışmalarını sahada gerçekleştirilen profesyoneller ile birlikte açık hava aktivilerinde dahi bilgisayarını yanından ayıramayan kulanııcıları hedef alıyoradamlarda biliyor mekanik diskleri. belki senin kadar bilmiyor olabilirler o ayrı. ama normal disk kutularından daha iyi bir şeye benziyor. amaç disk kutusunu korumak değil yani. diski bir miktar daha iyi korumak. not: 16 tb disk kullanmak bilgi sahibi olmak anlamına gelmiyor sanırım.

allahım sana geliyorum.adamlar yazdı diye koruyacakmı.son yorumda kendimi balkondan atıcam
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ceo-tr 8 yıl
off bişey demiyorum. hocam şöyle anlatayım belki daha açık olur.

emniyet kemerini takmadan arabayla kaza yaparsan ayrı. emniyet kemeri ve hava yastığı ile kaza yaparsan ayrı hasar alırsın. ikisinde de darbe alırsın. ama emniyet tedbiri olunca daha güvende olursun değilmi? tabii takdiri ilahi o ayrı.

bunda da adam biraz daha sağlam bir kasa yapmış. biraz daha iyi koruyor. ama hiç bişey olmazda demiyor.

balkondan atlayacağına okuduklarını anlamaya çalış. konu hakkında bilgili olabilirsin. belki bende de bilgilisindir. ama sanırım algılama ve hitab da biraz eksiklikler var.
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ceo-tr 8 yıl
umutarslan.com
ceo-tr
umutarslan.comiçindeki disk bozulduktan sonra napiyim kabını.kabı bozulan disk görmedik zaten
zaten adamlar içindeki disk bozulmasın diye böyle kap yapmışlar :)
mekanik diskler hakkında bilgin yok sanırım.o kutu diski korumaz disk sallanınca bile bozulmaya meyilli. Not: 16Tb disk kullanıcısı

arkadaşım yukarıda yazmış adamlar. bak alıntıda yapayım.
LaCie'nin diğer pek çok sürücüsünde olduğu gibi Neil Poulton tarafından tasarlanan sürücü, darbeye ve düşmeye dayanıklı özel kasa tasarımı ile çalışmalarını sahada gerçekleştirilen profesyoneller ile birlikte açık hava aktivilerinde dahi bilgisayarını yanından ayıramayan kulanııcıları hedef alıyor
adamlarda biliyor mekanik diskleri. belki senin kadar bilmiyor olabilirler o ayrı. ama normal disk kutularından daha iyi bir şeye benziyor. amaç disk kutusunu korumak değil yani. diski bir miktar daha iyi korumak.
not: 16 tb disk kullanmak bilgi sahibi olmak anlamına gelmiyor sanırım.
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umutarslan.com 8 yıl
ceo-tr
umutarslan.comiçindeki disk bozulduktan sonra napiyim kabını.kabı bozulan disk görmedik zaten
zaten adamlar içindeki disk bozulmasın diye böyle kap yapmışlar :)

mekanik diskler hakkında bilgin yok sanırım.o kutu diski korumaz disk sallanınca bile bozulmaya meyilli.
Not: 16Tb disk kullanıcısı
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ceo-tr 8 yıl
umutarslan.com
içindeki disk bozulduktan sonra napiyim kabını.kabı bozulan disk görmedik zaten

zaten adamlar içindeki disk bozulmasın diye böyle kap yapmışlar :)
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umutarslan.com 8 yıl
içindeki disk bozulduktan sonra napiyim kabını.kabı bozulan disk görmedik zaten
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