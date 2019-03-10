Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR tekniğiyle üretilmesine Bill Gates’den destek

Hayvan hücreleri kullanılarak laboratuvar ortamında et üretildiğini birçoğumuz duymuştur. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz başka bir gelişme de bilim insanlarının DNA üzerinde değişiklik yapmasına olanak veren CRISPR yöntemi.

Business Insider’a (BI) göre ise en az iki girişim, yukarıda bahsedilen yöntemleri birleştirmeye hazırlanıyor. CRISPR tekniği ile laboratuvar ürünü etlerin birleşimi sonucu, sürdürülebilir yiyecek alanında yeni kapıların açılabileceği ifade ediliyor.

Laboratuvar ortamında et üreten Memphis Meats şirketi, Bill Gates ve Richard Branson gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden aldığı destekle iki patent başvurusu yapmış gibi görünüyor. Söz konusu birliktelik neticesinde CRISPR yöntemiyle gerçek tavuk ve kırmızı et dokusu üretilebilecek.

BI’ın elde ettiği bilgiye göre patentlerden biri, tavuk ile büyükbaş hayvan hücreleri vasıtasıyla beslenme alanında kullanılacak çizgili kas üretimi üzerine odaklanıyor.

Daha çevreci ve ucuz et üretimi

Bir Memphis Meats sözcüsü, “Ürünlerimizi halk sağlığı ile çevreyi daha iyi gözetecek biçimde geliştirebilecek ve insanlara ucuz ürün sunabilecek yöntemler üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmış. Aynı sözcü, CRISPR yöntemiyle üretilen etlerin tüketicilere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda bir yorum yapmaktan kaçınmış.



Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR yöntemiyle üretilme ihtimali ise özellikle hayvan hakları savunucuları için önemli gelişmeler vadediyor. Bilim insanları halihazırda, laboratuvar ürünü et üretmek için “büyükbaş cenin serumu” denen bir karışım kullanıyorlar. Besin zengini olan bu serum; kesilmek üzere tutulan ve hamile olan ineğin cenininden, kapalı bir ortamda kan alınması yöntemiyle hazırlanıyor. Haliyle de söz konusu yöntem birçok insanın tepkisini çekiyor.

Eğer başarı sağlanabilirse, kesim etlere göre CRISPR tekniği ile üretilen etlerin hücre kalitesi artacak. New Age Meats CEO’su Brian Spears ise daha lezzetli, sağlıklı ve sürdürülebilir ete kavuşma şansımız olacağını iddia ediyor.

https://www.businessinsider.com/silicon-valley-startups-using-crispr-chicken-beef-memphis-meats-new-age-meats-2019-3