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Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR tekniğiyle üretilmesine Bill Gates’den destek

İçlerinde Bill Gates ve Richard Branson gibi isimlerin de olduğu girişimcilerin desteğini alan Memphis Meats adlı şirket CRISPR tekniği ile laboratuvar ortamında et üretmeye hazırlanıyor.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Hayvan hücreleri kullanılarak laboratuvar ortamında et üretildiğini birçoğumuz duymuştur. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz başka bir gelişme de bilim insanlarının DNA üzerinde değişiklik yapmasına olanak veren CRISPR yöntemi.

Business Insider’a (BI) göre ise en az iki girişim, yukarıda bahsedilen yöntemleri birleştirmeye hazırlanıyor. CRISPR tekniği ile laboratuvar ürünü etlerin birleşimi sonucu, sürdürülebilir yiyecek alanında yeni kapıların açılabileceği ifade ediliyor.

Laboratuvar ortamında et üreten Memphis Meats şirketi, Bill Gates ve Richard Branson gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden aldığı destekle iki patent başvurusu yapmış gibi görünüyor. Söz konusu birliktelik neticesinde CRISPR yöntemiyle gerçek tavuk ve kırmızı et dokusu üretilebilecek.

BI’ın elde ettiği bilgiye göre patentlerden biri, tavuk ile büyükbaş hayvan hücreleri vasıtasıyla beslenme alanında kullanılacak çizgili kas üretimi üzerine odaklanıyor.

Daha çevreci ve ucuz et üretimi

Bir Memphis Meats sözcüsü, “Ürünlerimizi halk sağlığı ile çevreyi daha iyi gözetecek biçimde geliştirebilecek ve insanlara ucuz ürün sunabilecek yöntemler üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmış. Aynı sözcü, CRISPR yöntemiyle üretilen etlerin tüketicilere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda bir yorum yapmaktan kaçınmış.

Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR yöntemiyle üretilme ihtimali ise özellikle hayvan hakları savunucuları için önemli gelişmeler vadediyor. Bilim insanları halihazırda, laboratuvar ürünü et üretmek için “büyükbaş cenin serumu” denen bir karışım kullanıyorlar. Besin zengini olan bu serum; kesilmek üzere tutulan ve hamile olan ineğin cenininden, kapalı bir ortamda kan alınması yöntemiyle hazırlanıyor. Haliyle de söz konusu yöntem birçok insanın tepkisini çekiyor.

Eğer başarı sağlanabilirse, kesim etlere göre CRISPR tekniği ile üretilen etlerin hücre kalitesi artacak. New Age Meats CEO’su Brian Spears ise daha lezzetli, sağlıklı ve sürdürülebilir ete kavuşma şansımız olacağını iddia ediyor.


https://www.businessinsider.com/silicon-valley-startups-using-crispr-chicken-beef-memphis-meats-new-age-meats-2019-3 Yorum Yaz
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l.a.c.i.w.e.r.t 2 ay en beğenilen Fenomenon
lab ortamında üretilen et deyince herkes tiksiniyor ama lab ortamında üretilen aromaları herkes hüpletiyor. limon aromasının içinde limon suyu mu var zannediyorsunuz? tereyağı aromasının tereyağından mı yapıldığını sanıyorsunuz? yada monosodyum glukomatın bir baharat olup ağaçta yetiştiğini mi sanıyorsunuz?
lab ortamında üretilen et deyince herkes tiksiniyor ama lab ortamında üretilen aromaları herkes hüpletiyor. limon aromasının içinde limon suyu mu var zannediyo...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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kymelria 2 ay
Çindeki uygulama ile bu aynı değil, çinde insan genomuna müdahale edildi. Burada yapılan ise doku üretimi
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l.a.c.i.w.e.r.t 2 ay
Foruma yazı yazmaktan çekinir hale geldim. Ne yazsam birisi karışıyor. Ne kimseye hakaret ediyorum ne bir siyasi görüşe mok atıyorum. Fikir paylaşıyorum ama bundan rahatsız olup hakaret küfür boyutunda alıntı cevap ve özel mesajlarla karşılaşıyorum. Bir tek bana mı oluyor yoksa diye şüphelenmeye başladım.
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smart1978 2 ay
Halal olmasa gerek :)
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Fenomenon 2 ay
lab ortamında üretilen et kadar saçma bişey yok.
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l.a.c.i.w.e.r.t 2 ay Fenomenon
lab ortamında üretilen et deyince herkes tiksiniyor ama lab ortamında üretilen aromaları herkes hüpletiyor. limon aromasının içinde limon suyu mu var zannediyorsunuz? tereyağı aromasının tereyağından mı yapıldığını sanıyorsunuz? yada monosodyum glukomatın bir baharat olup ağaçta yetiştiğini mi sanıyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla +6
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ALKaraca 2 ay
İğrenç
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Ezkici 2 ay
Bi tadına bakmak lazım :)
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pspoor 2 ay
Hani bunu cinde yapinca ayaga kalkmislardi?
Demek ki cinli prof iyi bir sey yapmis. Bu etlere dikkat edilmeli. Millete ne yedirdikleri belli degil. Umarim yarin birgun bunlari yemek zorunda kalmayiz, ne biz ne cocuklarimiz ne de bir baskasi.
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kymelria 2 ay
Çindeki uygulama ile bu aynı değil, çinde insan genomuna müdahale edildi. Burada yapılan ise doku üretimi
1 Yanıt Yanıtla +4
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Rachsuchtig 2 ay pspoor
pspoor
Hani bunu cinde yapinca ayaga kalkmislardi?
Demek ki cinli prof iyi bir sey yapmis. Bu etlere dikkat edilmeli. Millete ne yedirdikleri belli degil. Umarim yarin birgun bunlari yemek zorunda kalmayiz, ne biz ne cocuklarimiz ne de bir baskasi.

Bugün yediğimiz et ne kadar güvenli, aldığımız sucuğun, kıymanın, sosislerin, pastırmaparin içinde neler vardır. Onu geç hayvan nasıl besinle besleniyor işlenmiş besinle mı hormonlu besinle mı?
Veya tavuk bugün yediğiniz tavuktan tat alabiliyor musunuz ben 10 yıl önce yediğim tavuğun tadını alamıyorum mesela
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