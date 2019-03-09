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DNV GL, rüzgâr türbini pervanelerinde oluşan aşınmayı takibe alıyor

Yağmur damlalarının rüzgâr türbini pervanelerine verdiği zararı araştıran DNV GL, 10 enerji şirketi ile pervaneleri bu tür yabancı nesnelerden korumanın yollarını arıyor. Detaylar haberimizde.
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Dünya’nın en büyük bağımsız enerji danışmanlığı ve sertifikasyon kuruluşu olan DNV GL, adına COBRA denilen müşterek bir endüstri projesine başlanacağını duyurdu. Söz konusu proje, yağmur damlaları gibi yabancı cisimlerin rüzgâr türbini pervanelerine çarpması sonucu oluşan zararı ve aşınmayı mercek altına alacak.

Pervanelerde oluşan yağmur erozyonu analizi için kapsamlı bir metodoloji geliştirmek (Comprehensive methodology for Blade Rain erosion Analysis — COBRA] maksadıyla 10 şirketin bir araya geleceği söyleniyor. Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, LM Wind Power, Ørsted, Mankeweicz, Akzonobel, Aerox-CEU, Polytech, Hempel ve PPG adlı şirketler, modern rüzgâr türbini pervanelerine yüksek hızla çarpan yağmur damlaları gibi yabancı cisimlere karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışacaklar.

Enerji üretim kapasitesi düşüyor

Yağmur erozyonu hadisesinin pervanelere yapısal zararlar vermeyeceği bilgisi paylaşılırken, yağmur damlalarının; tribün pervanelerinin aerodinamik yapısını bozarak ciddi zararlara yol açabileceği ve pervanelerin enerji üretme potansiyelini düşürebileceği ifade edilmiş.

Steffen Laustsen, daha büyük rüzgâr türbini inşa etme eğilimi devam ettikçe, türbin pervanelerinin yağmur erozyonuna karşı korunması için daha fazla araştırma yapmak gerektiğini vurguluyor. Geniş pervanelerin sahip olduğu yüksek kanat ucu hızları yüzünden yağmurun yarattığı etkinin de büyük olduğunu belirten Laustsen, partnerleriyle yapacakları iş birliği sayesinde gelecekte üretilecek pervanelerinin kalitesini ve dayanıklılığını artırmayı umduklarını sözlerine ekliyor. Girişimin diğer üyeleri de benzer beklentiler içinde olduklarını ve odak noktalarının pervane dayanıklılığını artırmak olduğunu vurgulamış.

COBRA projesi aracılığıyla şirketlerin; koruma sistemi için doğru malzeme tespiti, yağmur verisine göre tasarım yükünün bulunması ve uygun yöntemin geliştirilmesi, yağmur damlalarının çarpma etkisini analiz edecek bir model tasarlanması ve modern koruma sistemleri için bir yöntem bulunması konularının çözümü için çalışacağı ifade ediliyor. Söz konusu teknik konular kapsamında hazırlanacak rapor için ise 2020 yılının Temmuz ayı telaffuz ediliyor.

 

https://cleantechnica.com/2019/03/06/dnv-gl-sets-out-to-tackle-wind-turbine-blade-erosion/ Yorum Yaz
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